Hot nhất mạng xã hội hiện tại chắc chắn là tổ ấm của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu. Sau thời gian dài kín tiếng, cặp sao hàng đầu Vbiz xuất hiện cùng 2 em bé song sinh tại biệt thự ở Tam Đảo. Những hình ảnh yên bình của cặp đôi bên các con khiến người hâm mộ hạnh phúc lây. Đây chính xác là “miền đất hứa” mà Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu từng truyền tải qua âm nhạc. Chuyện tình Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu một lần nữa gây sốt, fan nhạc “đào” lại những bài nhạc tình yêu, sân khấu và tương tác công khai của cặp đôi. Càng xem, càng thấy rõ sự nuôi chiều.

Chùm ảnh gây sốt về gia đình nhỏ của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu

Hoàng Thùy Linh là “ngoại lệ” của Đen Vâu

Đen Vâu vốn là một rapper kín tiếng, anh ít khi xuất hiện công khai hay ồn ào trước truyền thông. Đen Vâu chỉ xuất hiện khi cần, lúc có lịch diễn hoặc dịp đặc biệt. Nhưng với riêng Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu có thể đồng hành từ họp báo ra mắt sản phẩm cho đến các sân khấu lớn nhỏ.

Tháng 1/2022, Đen Vâu hợp tác với Hoàng Thùy Linh trong MV Gieo Quẻ

Tháng 1/2022, Đen Vâu hợp tác với Hoàng Thùy Linh trong MV Gieo Quẻ. Từ cột mốc này, có thể nhận thấy cứ mỗi khi Hoàng Thùy Linh có dự án mới là Đen Vâu lại có mặt ủng hộ. Việc mời Đen Vâu đi họp báo từng được coi là thử thách khó nhằn, nhưng nam rapper gây bất ngờ khi "phá lệ" tham dự họp báo ra công bố album LINK của Hoàng Thùy Linh tháng 8/2022.

Đen Vâu xuất hiện kín kẽ ở họp báo album LINK, chỉ lên sân khấu khi được ekip mời tặng hoa

Rồi đến đầu năm 2023, cả 2 rộ tin đã làm đám hỏi ở quê nhà. Tháng 9/2023 tại Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh, Đen khiến khán giả "vỡ òa" khi xuất hiện bất ngờ để thể hiện ca khúc mới Miền Đất Hứa. Đây cũng là lần đầu tiên hai nghệ sĩ xuất hiện công khai cùng nhau từ khi vướng tin đồn làm đám hỏi. Đứng cạnh Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn nam rapper, gọi Đen Vâu là "một người bạn, người anh" mà cô vô cùng trân trọng.

Tháng 9/2023 tại Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh, Đen khiến khán giả "vỡ òa" khi xuất hiện bất ngờ để thể hiện ca khúc mới Miền Đất Hứa

Bẵng đi nhiều tháng, Hoàng Thùy Linh ở ẩn sinh con. Cô tái xuất làng nhạc vào tháng 7/2024 với album Vietnamese Concert - album phối lại những ca khúc được trình diễn ở concert trước đó. Hoàng Thùy Linh còn phát hành dự án phim rạp Chúng Ta Là Người Việt Nam. Và tại họp báo ra mắt phim, Đen Vâu cũng góp mặt.



Nam rapper tương tác cực nhẹ nhàng với Hoàng Thùy Linh, thậm chí có đôi phần ngại ngùng

Cái ôm gần nhất ở họp báo phim Chúng Ta Là Người Việt Nam

Ở các sự kiện công khai này, Đen Vâu từng xuất hiện khá trầm lặng, chỉ lên tiếng khi được nhắc đến. Nam rapper tương tác cực nhẹ nhàng với Hoàng Thùy Linh, thậm chí có đôi phần ngại ngùng. Cái ôm gần nhất ở họp báo phim Chúng Ta Là Người Việt Nam từng gây sốt MXH vì tương tác ấm áp mà đáng yêu giữa 2 ngôi sao. Sân khấu countdown đầu năm nay, tạo hình của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gợi nhớ đến hình ảnh cô dâu - chú rể.



Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu như cô dâu - chú rể

Đen Vâu không biểu lộ tình cảm nhiều, nhưng mọi cử chỉ đều khiến người hâm mộ tan chảy. Nhìn cách Đen Vâu đồng hành ở mọi cột mốc sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh, người ta càng khẳng định “cả hai chính là ngoại lệ của nhau”.

Đen Vâu đồng hành ở mọi cột mốc sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh

Nhắc đến nhau bằng cách đặc biệt: ý nhị nhưng không hề giấu giếm

Ngoài MV Miền Đất Hứa rõ mồn một chuyện tình của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu, thì còn có nhạc phẩm khác cài cắm không ít - Vị Nhà. MV Vị Nhà được ra mắt cho dịp Tết 2025, từng leo top 1 trending và hiện có hơn 13 triệu views. Đây là nhạc phẩm Đen Vâu viết hướng về gia đình, là hạnh phúc, hương vị anh hình dung về nhà. Và một lần nữa, người nghe như nhìn thấy chính tổ ấm của Đen trong bài Vị Nhà, sau khi hình ảnh cặp đôi hạnh phúc ở Tam Đảo được lan truyền.

Giọng nữ trong ca khúc Vị Nhà của Đen chính là Hoàng Thuỳ Linh (video: FC Đen Vâu)

Vị Nhà ngoài phân đoạn rap của Đen, còn có một giọng nữ khá ấn tượng. Nhạc Đen thường kết hợp với 1 phần vocal điểm nhấn, như Lối Nhỏ (ft. Phương Anh Đào), Bài Này Chill Phết (ft. MIN), Nấu Ăn Cho Em (ft. Pia Linh),... Vị Nhà cũng không ngoại lệ. Nhưng ở bài hát này, Đen không chú thích giọng nữ hát trong bài là ai.

Ở sân khấu mới nhất, cặp sao gây sốt vì tương tác cực ngọt

Câu hỏi đã có lời giải đáp ở sân khấu V Concert hôm 9/8. Khán giả được “bóc túi mù”, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bất ngờ song ca bài Vị Nhà. Giọng nữ quen thuộc kia không ai khác chính là Hoàng Thùy Linh. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, cực kỳ tình tứ trên sân khấu. Dường như không cần nói lời nào, người xem cũng cảm nhận được tình yêu ngập tràn ở ca khúc Vị Nhà.

Hoàng Thuỳ Linh ngày càng tươi tắn, toả sáng

Ánh mắt khiến cư dân mạng "ôm tim"

“Gọi cho papa xem quê mình nắng hay mưa; Gọi cho mama xem cơm đã nấu xong chưa; Mẹ nói con Meo hay đòi đánh con Ki; Bọn này hư quá đi” những chi tiết dung dị trong bài hát, có lẽ là mái ấm Đen hướng về. “Ngoài kia chung quy chỉ là thắng hay thua; Cuộc sống muốn ta trở thành mấy tay đua; Nếu không muốn trở thành nhánh cây khô; Thì về nhà để tưới thêm vị nhà” và Hoàng Thùy Linh, chính là mảnh ghép hoàn hảo cho Vị Nhà của Đen trở nên thăng hoa.

Là nghệ sĩ âm nhạc, Đen và Hoàng Thùy Linh luôn có cách nhắc đến nhau rất đặc biệt

Là nghệ sĩ âm nhạc, Đen và Hoàng Thùy Linh luôn có cách nhắc đến nhau rất đặc biệt. Cả hai bộc lộ tâm tình qua âm nhạc, ý nhị nhưng không hề giấu giếm.

