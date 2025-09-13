Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm, khối u ác tính có thể lan rộng và di căn nếu phát hiện muộn. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh, viêm teo dạ dày mạn tính, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hút thuốc lá hoặc duy trì chế độ ăn uống kém là những đối tượng có nguy cơ cao.

Điều đáng lo là bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Ngoài đau bụng, các bác sĩ cảnh báo cần đặc biệt lưu ý nhóm dấu hiệu “1 đen, 1 tanh, 2 giảm” được liệt kê bên dưới. Bởi chúng rất có thể là tín hiệu "chỉ điểm" cho căn bệnh này.

1 đen: Đi ngoài phân đen

Quan sát màu sắc phân là cách đơn giản nhưng có thể phản ánh rõ ràng tình trạng sức khỏe. Với bệnh nhân ung thư dạ dày, phân thường chuyển sang màu đen, kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, tim đập nhanh, khát nước, da nhợt nhạt, thậm chí ngất xỉu. Nguyên nhân là do khối u trong dạ dày gây chảy máu, lượng máu này đi xuống ruột rồi bị phân hủy, tạo nên sắc đen đặc trưng.

Khác với trường hợp phân đen do ăn tiết canh, gan động vật, uống sắt hoặc bismuth... là thường chỉ xuất hiện thoáng qua và không kèm triệu chứng khó chịu. Còn phân đen liên quan đến ung thư thường kéo dài, đi kèm suy nhược rõ rệt. Đây là lời cảnh báo sớm của cơ thể nhưng nhiều người lại chủ quan bỏ qua.

1 tanh: Xì hơi có mùi tanh khác lạ

Xì hơi vốn đã có mùi khó chịu, song nếu hơi thoát ra mang mùi tanh nồng như hải sản ôi, bạn cần đặc biệt cảnh giác. Theo chuyên gia, tình trạng này xảy ra khi máu tích tụ trong dạ dày bị axit và vi khuẩn đường ruột phân hủy, tạo ra mùi tanh đặc trưng. Người bệnh thường kèm theo triệu chứng đầy bụng, chán ăn và sút cân bất thường.

Khi khối u phát triển, mô ung thư bị bào mòn, bong tróc và chảy máu. Sự kết hợp giữa máu phân hủy và quá trình lên men của vi khuẩn khiến hơi thoát ra càng nặng mùi. Đây là dấu hiệu hiếm gặp ở người khỏe mạnh, kể cả khi ăn nhiều hải sản. Vì vậy, nếu nhận thấy mùi xì hơi bất thường và kéo dài, tốt nhất nên đi kiểm tra để loại trừ nguy cơ ung thư dạ dày.

2 giảm: Giảm cân và giảm cảm giác thèm ăn

Sụt cân nhanh bất thường là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng. Nếu không ăn kiêng, không tập luyện mà cân nặng vẫn giảm 4 - 5kg chỉ trong một vài tháng, rất có thể đây là dấu hiệu bệnh lý. Với ung thư dạ dày, giảm cân thường đi kèm đau bụng sau bữa ăn, khó tiêu, rối loạn đại tiện và tình trạng suy nhược ngày càng rõ rệt.

Nguyên nhân là khi khối u hình thành, dạ dày mất dần khả năng co bóp và tiêu hóa. Thức ăn khó được nghiền nát, khó di chuyển xuống ruột non nên người bệnh nhanh no, đầy trướng, thậm chí buồn nôn. Đồng thời, sự xâm lấn của tế bào ung thư gây viêm loét và chảy máu, làm cơ thể mất năng lượng, hấp thu kém và thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn tới cân nặng sụt giảm liên tục.

Cùng với giảm cân, giảm hẳn cảm giác thèm ăn cũng là triệu chứng điển hình. Người bệnh thường không còn hứng thú với đồ ăn, kể cả món ưa thích, do khối u và tình trạng viêm khiến dạ dày luôn trong trạng thái khó chịu. Sự chán ăn kéo dài khiến cơ thể suy kiệt, hệ miễn dịch suy yếu, và đáng lo hơn, đây lại là một trong những tín hiệu sớm “chỉ điểm” ung thư dạ dày mà nhiều người dễ bỏ qua.