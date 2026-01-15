1 chỉ vàng đầu tiên: Chính thức "nghiện" tiết kiệm mua vàng từ đây!

Mọi sự trên đời đều có lần đầu tiên, và thường thì đây cũng là cột mốc mà chúng ta nhớ nhất: Lần đầu tiên có quỹ dự phòng tương đương 6 tháng sinh hoạt phí, lần đầu tiên được tăng lương,... và cả lần đầu tiên mua vàng - cột mốc không nhỏ, vì mua được vàng đôi khi cũng đồng nghĩa với biết vun vén chi tiêu, để dành tiền.

Từ 1 chỉ vàng đầu tiên đến quyết tâm tiết kiệm, mua vàng tích sản

Gần đây trên MXH Threads, không ít người đã khoe thành quả lẫn cảm xúc sau lần đầu tiên mua vàng, như 1 cách khởi đầu năm mới 2026. Có người còn là sinh viên, cũng có người đã U40 nhưng điểm chung đều là vui và hân hoan, vì cuối cùng cũng cầm được chỉ vàng mua bằng tiền mình để dành.

Như chia sẻ của cô gái 33 tuổi dưới đây: 1 chỉ vàng đầu tiên là "dấu chấm hết" cho giai đoạn tiêu hoang!

Mua 1 chỉ vàng để khởi đầu quá trình tiết kiệm, tích sản, cũng rất ok đấy chứ! (Ảnh chụp màn hình)

Hay như cô sinh viên 21 tuổi này, dù chưa đi làm và con đang phụ thuộc vào sự chu cấp của bố mẹ nhưng 2026 cũng bắt đầu bằng 1 chỉ vàng đầu tiên. Số tiền dùng để mua vàng này là thành quả cần mẫn "nuôi heo" của cô từ hồi còn là sinh viên năm nhất, tính ra cũng 2-3 năm tiết kiệm chứ không ít!

1 chỉ vàng đầu tiên ở tuổi 21 là nhiều ngày "lông nhông" ngoài đường đi làm đến 1h sáng mới về, là nhiều năm cần mẫn "nuôi heo" (Ảnh chụp màn hình)

Còn như cô gái trong câu chuyện dưới đây, sau khi mua chỉ vàng đầu tiên và "thi thoảng" mới mua thêm, thì đến giờ, cô tự nhận mình là người "nghiện" mua vàng. Tháng nào không mua được vàng là thấy bứt rứt lắm...

Kể từ ngày đam mê mua vàng thành hình là không ham mua sắm nữa, "mua gì cũng căn đo ra vàng" (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng chia sẻ về chuyện mua vàng này, đa số đều thi nhau vào "xin vía". Dù đã có vàng trong tay hay chưa, tất cả đều đồng tình: Giá vàng đang cỡ 15 triệu/1 chỉ mà mua được "chẵn chỉ" là giỏi rồi. Mà mua xong giữ được vàng nữa thì đúng là không còn gì để chê!

Một người bày tỏ: "Đúng rồi các bác ạ, bác nào có thói quen tiêu hoang, hay mua sắm linh tinh thì cứ nhận lương là đi mua vàng ngay cho em. Mua 5 phân, 1 chỉ, nói chung trừ đi chi phí cố định còn dư bao nhiêu thì đi mua vàng hết, đảm bảo là 2-3 tháng thôi tự nhiên thấy thích mua vàng hơn mua sắm ngay. Em đã thử và thành công, kinh nghiệm mua vàng đến nay cũng là 8 tháng rồi".

Một người đồng tình: "Thật, kể cả là gửi tiết kiệm thì đến lúc ham mua sắm là lại rút ra shopping ngay, chỉ có mua vàng mới giữ được tiền, mới chặn được cái thói chốt đơn linh tinh thôi. Tại cầm vàng mà bán đi để lấy tiền tiêu thì tiếc lắm, mà cũng không phải thích là bán ngay được".

Một người thì lại kể: "Mình mua vàng đến giờ cũng được hơn 3 năm rồi, trung bình mỗi tháng mua được có 0,8 chỉ tại giá vàng giờ hơi cao nhưng không bao giờ quên được cái cảm giác lần đầu cầm 1 chỉ vàng trong tay, tự mua bằng tiền thưởng Tết. Khó tả lắm, cứ túc tắc mua đến giờ cũng được 3 cây vàng lẻ mấy phân rồi".

3 điều cần nhớ khi mua vàng tích sản

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Nguyên tắc quan trọng nhất khi mua vàng tích sản là chỉ dùng phần tiền nhàn rỗi, tức là khoản tiền không ảnh hưởng đến chi tiêu sinh hoạt, quỹ dự phòng hay các mục tiêu ngắn hạn khác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vàng không tạo ra dòng tiền đều đặn, nên nếu dùng tiền cần thiết để mua vàng, người mua rất dễ rơi vào thế bị động khi có việc gấp. Lúc đó, thay vì "tích sản", vàng lại trở thành áp lực vì buộc phải bán ra trong thời điểm không mong muốn. Mua vàng bằng tiền nhàn rỗi giúp tâm lý nhẹ nhàng hơn, không phải thấp thỏm theo dõi giá từng ngày, từng tuần. Khi không chịu áp lực tài chính, người mua có thể kiên nhẫn nắm giữ vàng đủ lâu để nó phát huy vai trò bảo toàn giá trị.

2. Đừng "bỏ hết trứng vào 1 giỏ"

Việc "tất tay" vào vàng thường xuất phát từ tâm lý sợ lỡ cơ hội hoặc tin rằng vàng luôn an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, giá vàng vẫn có chu kỳ tăng - giảm và có những giai đoạn đi ngang. Nếu dồn toàn bộ tiền vào vàng, người mua sẽ đánh mất tính linh hoạt tài chính, đồng thời bỏ lỡ cơ hội phân bổ sang các kênh khác như tiết kiệm, đầu tư, hoặc xây dựng nguồn thu thụ động.

Phân bổ hợp lý giúp giảm rủi ro: nếu vàng không tăng như kỳ vọng, các phần tài sản khác vẫn có thể bù đắp.

3. Ưu tiên mua vàng miếng, vàng nhẫn ép vỉ

Khi mua vàng để tích sản, yếu tố quan trọng không nằm ở mẫu mã mà ở khả năng giữ giá và thanh khoản. Vàng miếng và vàng nhẫn ép vỉ thường có hàm lượng rõ ràng, dễ kiểm định, được nhiều cửa hàng và ngân hàng chấp nhận mua lại.

So với vàng trang sức, loại vàng này ít bị trừ tiền công, ít hao hụt giá trị khi bán ra. Điều đó giúp bạn giảm đáng kể chi phí ẩn trong quá trình tích lũy. Ngoài ra, vàng ép vỉ còn có lợi thế về niêm phong, hạn chế rủi ro móp méo, hao mòn hay tranh cãi về chất lượng khi giao dịch.