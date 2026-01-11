Mua vàng kiểu này chẳng khác nào tự hại mình

Vàng từ lâu vẫn được xem là kênh tích sản "trú ẩn an toàn", đặc biệt với những người không thích rủi ro hoặc không có nhiều kiến thức đầu tư ở các thị trường khác. Tuy nhiên, không phải cứ mua vàng là sẽ giữ được tiền, càng không phải ai mua vàng cũng yên tâm.

Thực tế, rất nhiều người mua vàng theo trào lưu để rồi mất ăn mất ngủ. Dưới đây là 3 sai lầm tuyệt đối phải tránh khi mua vàng, nếu không, rất có thể "tiền mất tật mang".

1. Mua vàng theo phong trào, không có kế hoạch rõ ràng

Sai lầm phổ biến nhất là thấy vàng tăng giá thì lao vào mua, thấy vàng đứng giá hoặc giảm nhẹ thì hoang mang. Nhiều người mua vàng hoàn toàn theo cảm xúc: nghe tin giá vàng sắp lập đỉnh, thấy người quen khoe lãi, đọc vài dòng trên mạng xã hội là quyết định xuống tiền. Vấn đề là mua vàng tích sản không phải cuộc chơi "lướt sóng", càng không phù hợp với tâm lý chạy theo đám đông.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tích sản vàng đòi hỏi kế hoạch rõ ràng: mua để làm gì, giữ bao lâu, tỷ trọng bao nhiêu trong tổng tài sản. Nếu không trả lời được những câu hỏi này, việc mua vàng rất dễ biến thành một quyết định cảm tính, thiếu kiểm soát. Và khi cảm xúc dẫn dắt, vàng không còn là tài sản phòng thủ, mà trở thành gánh nặng tâm lý.

2. Vay tiền để mua vàng

Đây là một sai lầm nguy hiểm nhưng lại khá phổ biến. .

Thứ nhất, vàng không phải lúc nào cũng tăng đều theo thời gian ngắn. Có những giai đoạn giá vàng đi ngang hoặc giảm kéo dài. Trong khi đó, tiền vay thì luôn có lãi, có áp lực trả nợ đúng hạn. Khi giá vàng không tăng như kỳ vọng, bạn rơi vào thế vừa ôm vàng, vừa gánh chi phí lãi vay, khiến tài chính bị bóp nghẹt.

Thứ hai, việc vay tiền để mua vàng thường xuất phát từ tâm lý "đòn bẩy", nhưng vàng lại là tài sản không tạo ra dòng tiền. Nó không sinh lãi để bạn dùng trả nợ hàng tháng. Nếu thu nhập không đủ khỏe, chỉ cần một biến cố nhỏ như giảm lương, mất việc, hoặc chi phí phát sinh, bạn sẽ buộc phải bán vàng trong thế bị động, thường là lúc giá không tốt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Với vàng tích sản, việc dùng nợ không những không giúp bạn giàu nhanh hơn, mà còn đẩy bạn vào thế rủi ro cao hơn rất nhiều.

3. Dồn quá nhiều tiền vào vàng, coi vàng là kênh duy nhất

Sai lầm chí mạng nhất là coi vàng như "phao cứu sinh" duy nhất và dồn phần lớn tài sản vào đó. Vàng có vai trò phòng thủ, giúp bảo toàn giá trị trong dài hạn, nhưng bản chất vàng không tạo ra dòng tiền. Nó không sinh lãi, không trả cổ tức, không giúp thu nhập của bạn tăng lên theo thời gian.

Khi dồn quá nhiều tiền vào vàng, bạn tự làm nghèo đi cơ hội phát triển tài sản của mình. Tiền bị khóa chặt trong vàng đồng nghĩa với việc bạn bỏ lỡ các kênh có khả năng tạo dòng tiền hoặc tăng trưởng tốt hơn, như đầu tư vào bản thân, kinh doanh, hay các tài sản sinh lời khác. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc nắm giữ quá nhiều tài sản "đứng yên" là một rủi ro không nhỏ.

Quan trọng hơn, vàng chỉ phát huy đúng vai trò khi nó nằm trong một chiến lược tài chính cân bằng. Khi tỷ trọng vàng quá lớn, bạn sẽ bị lệ thuộc vào biến động giá vàng và tâm lý thị trường. Chỉ cần giá đi ngang vài năm, cảm giác sốt ruột, nghi ngờ quyết định của chính mình sẽ xuất hiện. Lúc đó, vàng không còn mang lại sự an tâm, mà trở thành nguồn áp lực.