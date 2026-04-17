Ngày 16/10, tờ HK01 đưa tin trên talkshow của nam ca sĩ Hồ Ngạn Bân, Thái Trác Nghiên gây chú ý với chia sẻ cô từng bị đột quỵ mà không hề hay biết. Theo nữ thần thanh xuân này, cô từng đột nhiên rơi vào tình trạng bị rối loạn phát âm nghiêm trọng, hát như thiếu niên vỡ giọng, thậm chí có lúc mất giọng hoàn toàn. Thái Trác Nghiên chạy chữa khắp nơi để cứu lấy sự nghiệp âm nhạc của mình. Cô sau đó được 1 vị bác sĩ thần kinh đầu ngành chẩn đoán bị tổn thương dây thanh quản vì đột quỵ nhẹ, dẫn đến cấu trúc dây thanh bên dài, bên ngắn nên phát âm không còn rõ ràng.

Thái Trác Nghiên chia sẻ cô đã rất sốc khi nghe bác sĩ đọc kết quả thăm khám. Mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) hoài nghi, chất vấn ngược bác sĩ rằng nếu bị đột quỵ bản thân cô đã không thể ngồi trước mặt ông. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, bác sĩ vẫn khẳng định Thái Trác Nghiên bị đột quỵ nhẹ nên không có triệu chứng rõ ràng, chỉ tổn thương vĩnh viễn ở 1 bộ phận cơ thể, với trường hợp của nữ ca sĩ là dây thanh quản. Theo bác sĩ, Thái Trác Nghiên đã rất may mắn khi an toàn thoát khỏi bàn tay tử thần, song cô khó lòng lấy lại 100% giọng hát sau khi trải qua cơn đột quỵ nhẹ.

Trên talkshow của nam ca sĩ Hồ Ngạn Bân, Thái Trác Nghiên cho biết cô đã bị đột quỵ nhẹ mà không hề hay biết. Ảnh: HK01.

Nữ ca sĩ đã bị rối loạn phát âm nghiêm trọng, tổn thương dây thanh quản sau cơn đột quỵ. Ảnh: HK01.

Trong 1 thời gian dài sau đó, Thái Trác Nghiên phải tiêm thuốc mở giọng để đi hát. Do không thể kiểm soát được dây thanh quản của mình, cô buộc phải nhờ đồng đội Chung Hân Đồng hát thay những đoạn khó. Điều này khiến Thái Trác Nghiên thêm suy sụp. "Giai đoạn khó khăn đó, ngày nào em cũng rửa mặt bằng nước mắt. Trong nỗi tuyệt vọng, em từng nghĩ đến việc rút khỏi làng nhạc, chỉ tập trung đóng phim. Sau đó, em còn lập di chúc phân chia tài sản, lựa chọn trước di ảnh cho bản thân để phòng tình huống bất trắc" , nữ thần thanh xuân tâm sự với Hồ Ngạn Bân.

Về sau dưới sự động viên của bạn bè, kiên trì tập phục hồi chức năng phát âm, luyện thanh và điều chỉnh tâm lý, tình trạng của Thái Trác Nghiên dần được cải thiện. Để tránh bản thân bị đột quỵ thêm lần nữa, nữ diễn viên điều chỉnh lại lịch trình, tránh làm việc quá sức và tập hình thành chế độ ăn uống, vận động khoa học.

Sau khi may mắn thoát khỏi cửa tử nhưng mất đi giọng hát, Thái Trác Nghiên cân nhắc giải nghệ, thậm chí lập di chúc phân chia tài sản, lựa chọn di ảnh cho bản thân. Ảnh: Sina.

Nhờ chăm chỉ đến phòng gym, Thái Trác Nghiên đã tìm được bến đỗ tình cảm mới sau cú sốc bị bạn trai thiếu gia "cắm sừng". Tháng 1 năm nay, nữ ca sĩ công khai hẹn hò “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền kém cô tận 10 tuổi. Lâm Tuấn Hiền là PT, huấn luyện viên cá nhân cho nhiều ngôi sao và sở hữu phòng tập thể hình cao cấp. Dù chênh nhau gần 1 giáp, song Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền vẫn trông vô cùng “xứng đôi vừa lứa”, nhận được nhiều lời khen cho visual đẹp cả đôi.

Đến tháng 3 vừa qua, Lâm Tuấn Hiền đã chuyển vào căn hộ cao cấp của Thái Trác Nghiên để chung sống với bạn gái. Chị Đẹp này cũng đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Theo người đẹp sinh năm 1982, mẹ cô rất hài lòng về nửa kia của cô: " Mẹ tôi rất ưng thuận. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ vì mẹ tôi vốn là người rất kén chọn. Tôi thấy bà không có ý kiến phản đối gì hết, chắc là có ấn tượng rất tốt đối với anh ấy". Truyền thông cũng tiết lộ thêm, “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền vô cùng tâm lý, yêu thương Thái Trác Nghiên hết mực. Có lần nữ ca sĩ đi giày cao gót bị đau chân, anh chàng đã không ngần ngại quỳ xuống thay giày bệt cho cô giữa phố tái hiện 1 cảnh phim ngôn tình giữa đời thực, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.

Chuyện tình của Thái Trác Nghiên và bạn trai PT kém 10 tuổi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Sohu

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc nữ Twins cùng Chung Hân Đông. Twins là 1 trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á vào những năm đầu thập niên 2000, với lượng fan đông đảo. Sau hơn 2 thập kỷ đứng trên đỉnh cao danh vọng, Thái Trác Nghiên sở hữu khối tài sản kếch xù, được mệnh danh là "tiểu phú bà" của Cbiz. Cô từng tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 vào năm 2022.

Về đời tư, Thái Trác Nghiên có đường tình duyên lận đận. Cô từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận. Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với thiếu gia sòng bạc Thạch Hằng Thông. Năm 2019, nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai. Gia đình Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông qua lại như thông gia. Mỹ nhân họ Thái còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày 1 lớn.

Thái Trác Nghiên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với ca sĩ Trịnh Trung Cơ. Ảnh: 163

Cuộc tình của cô và tài tử Trần Vỹ Đình cũng giữa đường đứt gánh sau 5 năm bên nhau. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên lại gây bất ngờ khi thông báo chia tay bạn trai lâu năm. 1 tháng sau, hàng loạt trang báo giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng phanh phui vụ ngoại tình của Thạch Hằng Thông với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022. Đến lúc này công chúng mới vỡ lẻ Thái Trác Nghiên bị bạn trai “cắm sừng” nên mới chia tay.

Thái Trác Nghiên tan vỡ với Thạch Hằng Thông do tiểu tam Lương Siêu Di chen chân, phá hoại. Ảnh: Sohu.

Nguồn: HK01, On