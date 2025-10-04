Chất đó chính là sắt. Một chất dễ thiếu nhưng may mắn là không khó bổ sung. Nhưng nếu cứ để mặc tình trạng thiếu sắt, không chỉ ngoại hình mà sức khỏe cũng sẽ "xuống cấp" nghiêm trọng.

Tại sao phụ nữ tiền mãn kinh dễ thiếu sắt?

Phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường dễ thiếu sắt do sự rối loạn nội tiết tố, đặc biệt là suy giảm estrogen khiến khả năng hấp thu và chuyển hóa sắt kém đi. Thêm vào đó, nhiều chị em từng có thời gian dài mất máu do kinh nguyệt nhiều năm trước đó, cộng với chế độ ăn uống chưa cân bằng càng làm dự trữ sắt trong cơ thể suy giảm. Trong khi tâm lý chị em ở tuổi này thường ít quan tâm tới bổ sung sắt như giai đoạn còn trẻ và nuôi con nhỏ.

Ảnh minh họa

Sắt vốn là khoáng chất cần thiết để cơ thể sản xuất hemoglobin - hợp chất giúp hồng cầu vận chuyển oxy nuôi dưỡng toàn bộ cơ quan. Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc thường xuyên mất máu trong chu kỳ kinh nguyệt, chế độ ăn kiêng thiếu cân đối hay bệnh lý phụ khoa khiến nguy cơ thiếu sắt cao hơn nhiều so với nam giới.

Khi sắt không đủ, quá trình tuần hoàn, hô hấp, miễn dịch đều suy giảm, kéo theo tóc gãy rụng, da xỉn màu, trí nhớ giảm sút và sức đề kháng yếu đi. Nói cách khác, duy trì đủ sắt chính là một “lá chắn” quan trọng để bảo vệ sức khỏe, ngoại hình và chất lượng sống ở giai đoạn nhạy cảm này. Mặc dù, sắt luôn quan trọng và cần được duy trì đủ - ổn định trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

4 dấu hiệu thiếu sắt thường gặp ở nữ giới

Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo rõ rệt tình trạng thiếu sắt mà chị em, nhất là trong giai đoạn tiền mãn kinh không nên bỏ qua:

Thở gấp, tim đập nhanh

Thiếu sắt khiến hồng cầu không đủ hemoglobin để vận chuyển oxy, buộc tim phải hoạt động mạnh hơn. Hậu quả là chỉ cần đi lại nhẹ nhàng cũng thấy hụt hơi, tim đập nhanh bất thường. Ở mức độ nặng, chị em có thể bị tức ngực, khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi. Nếu để kéo dài, tình trạng này gây quá tải cho tim và làm tăng nguy cơ thiếu máu cơ tim hay suy tim. Đây là dấu hiệu khá nguy hiểm nhưng dễ bị nhầm lẫn với stress hoặc tuổi tác nên thường bị bỏ qua.

Da, tóc và móng trở nên khác thường

Ảnh minh họa

Phụ nữ thiếu sắt thường có làn da nhợt nhạt, môi trong, lòng bàn tay hay mí mắt dưới trắng bệch. Không chỉ vậy, tóc cũng khô xơ, rụng nhiều hơn, móng tay giòn, dễ gãy hoặc biến dạng. Lý do là khi thiếu máu, cơ thể ưu tiên dồn oxy cho các cơ quan sống còn như tim, não, thay vì da và tóc. Đây là lời giải thích vì sao nhiều phụ nữ tiền mãn kinh dù dưỡng da kỹ nhưng vẫn sạm, nhăn và tóc ngày càng thưa mỏng.

Hệ tiêu hóa xuất hiện bất thường

Thiếu sắt kéo theo sự suy giảm hoạt động của hệ tiêu hóa. Chị em có thể gặp tình trạng chán ăn, đầy bụng, khó tiêu mà không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng. Một số biểu hiện dễ nhận biết hơn là lưỡi sưng đỏ, nứt khóe miệng hoặc loét niêm mạc miệng. Những dấu hiệu này thường bị nhầm với viêm miệng thông thường, nhưng thực chất lại phản ánh việc cơ thể đang thiếu hụt myoglobin - một loại protein chứa sắt giúp nuôi dưỡng cơ và niêm mạc.

Rối loạn kinh nguyệt và nguy cơ mãn kinh sớm

Ảnh minh họa

Đây là dấu hiệu rất đáng lưu tâm ở phụ nữ tiền mãn kinh. Thiếu sắt lâu ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiết estrogen, làm kinh nguyệt thất thường, thậm chí gây vô kinh hoặc đẩy nhanh quá trình mãn kinh. Nhiều chị em còn gặp phải tình trạng kinh ra cục máu đông, huyết trắng nhiều hoặc rong kinh bất thường. Nếu không điều chỉnh kịp thời, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới sinh sản mà còn làm nội tiết tố rối loạn, kéo theo lão hóa sớm, loãng xương và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.