1 Á hậu Việt bị réo tên vì câu hỏi khó trong đề văn tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước vừa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau khi môn Ngữ văn kết thúc, đề thi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là câu hỏi ở phần đọc hiểu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, trong câu hỏi số 5 ở phần đọc hiểu, đề thi yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm: "Trong bối cảnh cần có những đột phá về khoa học công nghệ hiện nay, từ góc nhìn của người trẻ, theo anh/chị, cần sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ?"

Giữa lúc cộng đồng mạng tranh luận về cách triển khai câu trả lời, nhiều người bất ngờ "đào lại" phần ứng xử nổi tiếng của Á hậu Thúy Vân tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Điều đáng chú ý là câu hỏi mà người đẹp nhận được năm đó có nhiều điểm tương đồng với chủ đề AI đang xuất hiện trong đề thi Văn năm nay. Ở đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Thúy Vân nhận câu hỏi: "Trong thế giới công nghệ và tự động hóa, robot ra đời và dần thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Theo bạn, phẩm chất nào là trân quý nhất để robot không thể thay thế con người trong tương lai?".

Sau vài giây suy nghĩ, người đẹp sinh năm 1993 đã đưa ra câu trả lời được đánh giá cao: "Thật ra nếu nói về khả năng tính toán hay độ chính xác thì con người không thể so sánh với trí tuệ nhân tạo được. Nhưng điều chúng ta có mà trí tuệ nhân tạo không có là tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Con người đã tạo ra trí tuệ nhân tạo thì chúng ta hãy cùng trí tuệ nhân tạo đối mặt với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, giải quyết vấn đề môi trường, về chiến tranh. Vì với trái tim của con người và trí tuệ của trí tuệ nhân tạo, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn".

Phần trả lời ứng xử câu hỏi top 5 của Á hậu Thúy Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 bất ngờ được nhắc lại

Sau khi được chia sẻ trở lại, đoạn ứng xử này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Không ít cư dân mạng cho rằng thông điệp mà Thúy Vân đưa ra từ cách đây 7 năm có sự tương đồng đáng kể với tinh thần của câu hỏi trong đề thi năm nay. Quan điểm đề cao sự kết hợp giữa trí tuệ con người và công nghệ được đánh giá là vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh AI ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thúy Vân từng đưa ra những câu trả lời ứng xử vô cùng thuyết phục, tự tin nhưng chỉ dừng chân ở vị trí Á Hậu 2 tạo nên cuộc tranh luận suốt thời gian dài

Học vấn của Á hậu Thúy Vân

Phạm Hồng Thúy Vân sinh năm 1993 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc với khán giả sắc đẹp. Cô từng làm nên lịch sử khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Á hậu 3 tại Hoa hậu Quốc tế 2015. Trước đó, người đẹp cũng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015. Không chỉ nổi bật ở các cuộc thi nhan sắc, Thúy Vân còn được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích như Top Hoa hậu ứng xử hay nhất do chuyên trang Missosology bình chọn, Top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của Diễn đàn Nữ lãnh đạo 2016, giải MC của năm Her World Young Achiever 2018 cùng nhiều giải thưởng khác.

Bên cạnh sự nghiệp giải trí, Thúy Vân còn được ngưỡng mộ bởi tinh thần học tập bền bỉ. Năm 2018, cô theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Dù từng bảo lưu việc học để tham gia các hoạt động nghệ thuật, lập gia đình và sinh con, người đẹp vẫn quay trở lại giảng đường và hoàn thành chương trình đại học vào năm 2023 khi đã bước sang tuổi 30.

Thúy Vân là nàng hậu đề cao việc học tập, tri thức

Ở tuổi 30, Thúy Vân tốt nghiệp đại học RMIT

Hiện tại, Á hậu Quốc tế 2015 tiếp tục theo học chương trình cao học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Việc tiếp tục nâng cao trình độ học vấn cho thấy định hướng phát triển lâu dài của Thúy Vân trong các lĩnh vực truyền thông, văn hóa và giáo dục.

Thúy Vân từng chia sẻ: "Dù đang có Nhật Tôn, tôi vẫn cố gắng đi học. Hy vọng sau này con trai cũng mạnh mẽ với những thử thách trong cuộc sống. Tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ tin tưởng tôi rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu điều gì. Tôi mong các bạn đừng từ bỏ giấc mơ của mình".

Thúy Vân hiện vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn

Ảnh: FBNV