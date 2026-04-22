ZinZin "chơi lớn" tung 5.000 quà xịn: Trào lưu quét mã săn deal đang khiến mọi người "đứng ngồi không yên"

Săn quà từ lâu đã là "đặc sản" của hội mua sắm, bởi cảm giác rinh được món đồ yêu thích lại kèm theo một phần thưởng bất ngờ luôn khiến niềm vui được nhân đôi. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng "màu hồng". Những thủ tục điền form rắc rối hay thời gian chờ đợi bốc thăm mòn mỏi thường khiến chúng ta nản lòng, thậm chí bỏ cuộc vì nghĩ "vận may chắc chừa mình ra".

Thấu hiểu tâm lý đó, Thức uống Sữa trái cây ZinZin mang đến một chương trình khuyến mãi cực kỳ đơn giản. Không rào cản, không rườm rà, ZinZin mở ra cơ hội trúng quà thật cho mọi khách hàng với hơn 5.000 giải thưởng giá trị.

"Đập hộp" dàn giải thưởng công nghệ cực phẩm đang tìm kiếm chủ nhân

Ngay từ những ngày đầu khởi động, sức nóng của đường đua săn thưởng từ ZinZin đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh nhờ loạt phần thưởng công nghệ "đỉnh chóp". Tâm điểm của đợt săn mã dự thưởng chính là 05 chiếc Máy tính bảng Galaxy Tab S10 Lite cấu hình mạnh mẽ. Món đồ công nghệ cực phẩm này dư sức phục vụ cho nhiều nhu cầu cho cả cha mẹ trẻ và con cái, từ việc xem phim, giải trí của cha mẹ đến các tác vụ học tập trực tuyến hằng ngày của các bạn nhỏ. Cùng với đó, 10 chiếc Đồng hồ định vị thông minh giúp bố mẹ yên tâm hơn khi con vui chơi, vận động, và 50 Tai nghe Bluetooth cũng đang lọt vào tầm ngắm của nhiều cha mẹ đam mê đồ hi-tech.

Bên cạnh dàn thiết bị công nghệ, hệ thống giải thưởng còn bao gồm loạt quà tặng "quốc dân" với tỉ lệ trúng cực cao. Cụ thể, 100 bình nước giữ nhiệt thời trang cùng 5.000 giải tiền mặt trị giá 30.000 VNĐ đang sẵn sàng chờ đón chủ nhân, đảm bảo có rất nhiều cơ hội cho những người tham gia.

Có thể thấy, với kho quà tặng phong phú, mọi gia đình vừa có thể thưởng thức sữa trái cây thơm ngon, giàu Canxi cùng Vitamin D3 giúp tăng cường sức khỏe, lại vừa dễ dàng rinh về hàng loạt phần thưởng từ thiết thực đến cao cấp.

Giải mã bí kíp "3 giây rinh quà" - Dễ chơi, dễ trúng

Thay vì trải qua nhiều bước phức tạp, cách tham gia của Zinzin rất đơn giản, ngay cả các bé cũng có thể giúp mẹ "thử vận may".

Bí kíp rinh quà được gói gọn trong ba bước cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được:

Bước 1: "Săn" ngay vị ZinZin yêu thích

Ghé ngay cửa hàng tạp hóa gần nhất để chọn cho mình những lốc Thức uống Sữa trái cây ZinZin 110ml. Có 4 hương vị để bạn lựa chọn: vị Dâu ngọt ngào, Cam thanh mát, Việt quất mới lạ hay Nho cực cuốn, mỗi lốc là một tấm vé đưa bạn đến gần hơn với những món quà xịn xò của Zinzin.

Bước 2: Quét mã trong tích tắc

Bạn chỉ việc dùng điện thoại quét mã QR được in ngay trên màng co của lốc sữa để tham gia Vòng quay may mắn Zinzin.

Bước 3: Nhận quà liền tay

Chẳng cần chờ đợi bốc thăm mòn mỏi, kết quả trúng thưởng sẽ hiển thị ngay lập tức trên màn hình điện thoại.

Với 3 bước đơn giản và quy trình minh bạch, người chơi sẽ biết ngay vận may của mình, gạt bỏ hoàn toàn cảm giác chờ đợi.

Mã dự thưởng thường được in ở mặt sau màng co của lốc sữa với vị trí ngẫu nhiên. Do đó, trước khi khui bao bì, hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng các góc màng co nhằm thu thập mã dự thưởng có trong lốc sữa.

Đường đua khốc liệt: Số lượng quà "khủng" đang giảm dần

Sức nóng của chương trình đang tăng nhiệt từng giờ khi danh sách trúng giải liên tục được hệ thống cập nhật minh bạch trên Website và Fanpage chính thức. Tính đến hiện tại, hàng trăm người chơi đã may mắn rinh về tay những món quà giá trị. Dạo quanh mạng xã hội, cộng đồng dễ dàng bắt gặp rần rần các bức ảnh check-in rạng rỡ, khoe màn hình điện thoại báo trúng thưởng từ nhiều KOC, hot mom hay các hội nhóm mẹ bỉm sữa. Sự náo nhiệt này khiến vô số tín đồ săn sale sành sỏi phải lập tức rủ nhau nhập cuộc đường đua truy tìm mã dự thưởng trên khắp cõi mạng.

Cuộc đua quét mã cùng ZinZin vẫn đang sôi nổi trên mọi mặt trận. Các tín đồ săn deal cần hết sức lưu ý rằng kho quà hơn 5.000 giải thưởng xịn sò đang vơi đi rất nhanh. Đặc biệt, những phần thưởng "trùm cuối" mang giá trị cao như Máy tính bảng hay Đồng hồ thông minh hiện còn lại số lượng cực kỳ ít ỏi. Quà xịn đang vơi đi từng phút, hãy rủ hội bạn thân chốt đơn ZinZin ngay để cùng rinh phần thưởng cực chất!

Chương trình "Khui lốc ZinZin - Rinh ngàn quà xịn" siêu hấp dẫn sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20/07/2026. Truy cập ngay trang web: https://vongquayzinzin.morinaga-nf.com.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết!

Thông tin đơn vị phân phối:

Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.