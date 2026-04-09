Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm thông tin về việc Zalo của cán bộ bị kẻ xấu hack nhắn tin mượn tiền nhiều người, đồng thời đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Nội dung tin nhắn mượn tiền từ tài khoản Zalo của một giám đốc sở ở Cà Mau sau khi bị hack

Kẻ xấu hack chiếm dụng Zalo và nhắn tin với nội dung: "Còn đủ 30 triệu không. Cho mượn chuyển qua số này có việc. Sáng mai chuyển lại đ6ược không, tài khoản đang lỗi chưa chuyển được".

Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu bất thường, nhiều tài khoản có mối quan hệ với 2 cán bộ trên đã gọi điện thoại cho chính chủ để xác nhận nhưng máy luôn trong tình trạng báo bận hoặc không gọi được.

Nhiều chủ tài khoản giả vờ "sập bẫy" để kẻ xấu gửi thông tin chuyển khoản rồi lưu lại và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nắm thông tin về vụ Zalo của cán bộ bị kẻ xấu hack nhắn tin mượn tiền nhiều người, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.