YBS Law Firm: Đối tác pháp lý cho doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YBS, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và dịch vụ pháp lý toàn diện, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động và vận hành của doanh nghiệp.

Vị thế và đội ngũ chuyên gia

Công ty Luật YBS được biết đến là một trong những công ty Luật uy tín tại Việt Nam, với đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý có chuyên môn sâu và dày dặn kinh nghiệm. Năm 2024, tại Lễ công bố Thương hiệu xuất sắc Châu Á, Công ty Luật YBS tự hào là một trong những đơn vị được vinh danh là "Thương hiệu xuất sắc Châu Á – Asia Excellent Brand". Đội ngũ nhân sự của Công ty Luật YBS đều được đào tạo bài bản, nắm vững kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế, đồng thời hiểu rõ những nhu cầu và xu hướng thị trường mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Với phương châm "Your Best Legal Solution", Công ty Luật YBS cam kết mang đến những giải pháp pháp lý tối ưu, giúp doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và an toàn.

Dịch vụ tư vấn pháp lý đa dạng

Công ty Luật YBS cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của các doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực, bao gồm:

Tư Vấn Doanh Nghiệp: YBS hỗ trợ doanh nghiệp từ quá trình thành lập doanh nghiệp đến tư vấn thường xuyên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, vận hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý.

Giải Quyết Tranh Chấp: Cung cấp giải pháp giải quyết tranh chấp nhanh chóng và hiệu quả, từ tranh chấp hợp đồng, thương mại, lao động, đến các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ, bất động sản, bảo hiểm và các tranh chấp khác trong kinh doanh.

Tư Vấn Đầu Tư và M&A: Tư vấn chiến lược đầu tư, hợp tác, sáp nhập và mua lại (M&A), giúp doanh nghiệp xây dựng các giao dịch phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Bất Động Sản và Sở Hữu Trí Tuệ: Hỗ trợ doanh nghiệp trong các giao dịch bất động sản, tư vấn về quyền sử dụng đất đai, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, sáng chế và các vấn đề pháp lý liên quan.

Tư Vấn Lao Động, Thuế và Kế Toán: Cung cấp giải pháp pháp lý trong việc xây dựng các quy chế lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, cũng như tư vấn về thuế, kế toán, giúp doanh nghiệp tuân thủ các nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, Công ty Luật YBS còn cung cấp các dịch vụ như dịch thuật pháp lý, soạn thảo hợp đồng, tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, bảo hiểm.

Chất lượng dịch vụ

Công ty Luật YBS hiểu rằng, đối với mỗi doanh nghiệp, pháp lý không chỉ là sự tuân thủ mà còn là chìa khóa để phát triển bền vững. Chính vì vậy, Công ty Luật YBS cam kết luôn bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng, mang đến các giải pháp pháp lý chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Với sự kết hợp giữa chuyên môn cao và phương pháp làm việc khoa học, đội ngũ của Công ty Luật YBS luôn cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng vượt trội. Công ty Luật YBS không ngừng áp dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý và cung cấp dịch vụ, giúp tối ưu hóa quy trình và mang lại trải nghiệm pháp lý tốt nhất cho khách hàng.

Phương châm hoạt động: Lợi ích khách hàng là trọng tâm

Công ty Luật YBS luôn xem lợi ích của khách hàng là yếu tố quyết định trong mọi phương án, quyết định và hành động của mình. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật YBS không chỉ tư vấn mà còn luôn đồng hành cùng khách hàng, giúp họ giải quyết những vấn đề pháp lý khó khăn và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất. Tinh thần làm việc nhiệt huyết, tận tâm với nghề và trách nhiệm cao trong từng vụ việc là những điểm mạnh giúp Công ty Luật YBS tạo dựng được niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng.

Công ty Luật YBS là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một đối tác pháp lý uy tín, chuyên nghiệp và có khả năng cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, Công ty Luật YBS sẽ giúp doanh nghiệp của bạn không chỉ vượt qua các vấn đề pháp lý mà còn phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng cạnh tranh.

Công ty Luật YBS - Đối tác pháp lý tin cậy của bạn

Trụ sở chính: Phòng 301, Tầng 3, số 102 A-B-C Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện: Lô B7, Đường 19A, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 0911 53 88 35