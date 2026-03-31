Yamaha Grande & Yamaha Janus - Bộ đôi xe ga thời trang tỏa sáng trở thành “tuyên ngôn phong cách”

Ngay từ ngày đầu tiên, hai dòng xe ga dành cho nữ – Yamaha Janus và Yamaha Grande nổi bật như những "fashion statement", nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khách tham quan đến check-in, trải nghiệm và tương tác.

Yamaha Motor Vietnam góp mặt tại Tokyo Girls Collection Vietnam 2026

Khi xe máy bước lên "sàn diễn thời trang"

Điểm khác biệt lớn nhất trong cách Yamaha Motor Việt Nam xuất hiện tại sự kiện năm nay nằm ở cách thương hiệu đặt sản phẩm vào bối cảnh. Không còn đơn thuần là những chiếc xe máy phục vụ nhu cầu di chuyển đời sống hàng ngày, Yamaha Janus và Yamaha Grande được đưa vào một không gian mang đậm tinh thần thời trang Nhật Bản, nơi ánh sáng, bố cục và trải nghiệm đều được thiết kế như một studio chuyên nghiệp.

Tại đây, mỗi chiếc xe không chỉ là sản phẩm mà còn đóng vai trò như một "đạo cụ thời trang" – nơi người dùng có thể tự do thể hiện cá tính thông qua từng bức ảnh, từng dáng pose. Điều này đặc biệt phù hợp với Gen Z – thế hệ "tự tin" thể hiện bản thân, khoe cá tính trên mạng xã hội.

Khu vực trưng bày Janus và Grande luôn trong tình trạng đông người. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng để có được những khung hình ưng ý, biến chiếc xe thành một phần trong "outfit of the day" của mình.

Yamaha Motor Vietnam gây ấn tượng mạnh với không gian đậm nét thời trang Nhật Bản

Yamaha Janus – Biểu tượng của sự năng động và linh hoạt

Trong bộ đôi lần này, Yamaha Janus đại diện cho tinh thần trẻ trung, năng động và không ngại thay đổi. Với thiết kế nhỏ gọn, đường nét hiện đại cùng những viên đá Swarovski, Janus dễ dàng "bắt sóng" với nhiều phong cách khác nhau – từ cá tính, thể thao đến nữ tính, nhẹ nhàng.

Không phải ngẫu nhiên mà Janus trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ tại sự kiện. Trong một thế giới nơi hình ảnh cá nhân ngày càng được chú trọng, việc sở hữu một sản phẩm vừa tiện dụng vừa "ăn ảnh" trở thành yếu tố quan trọng.

Janus đáp ứng đúng nhu cầu đó: dễ điều khiển, dễ phối đồ và đặc biệt phù hợp với nhịp sống nhanh của đô thị. Đây là mẫu xe dành cho những cô nàng không muốn bị đóng khung trong một phong cách cố định, mà luôn sẵn sàng thay đổi để làm mới bản thân.

Yamaha Janus sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đường nét hiện đại, đại diện cho tinh thần trẻ trung, năng động

Yamaha Grande – Định nghĩa lại sự thanh lịch hiện đại

Trái ngược với sự năng động của Janus, Yamaha Grande mang đến một hình ảnh trưởng thành, tinh tế. Với thiết kế mềm mại, các đường nét thiết kế thanh thoát cùng bảng màu trang nhã, Grande hướng đến nhóm khách hàng nữ đang tìm kiếm một phong cách thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại.

Tại Tokyo Girls Collection Vietnam 2026, Grande được đặt trong không gian mang phong cách tối giản, lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Chính sự hài hoà trong thiết kế không gian đã giúp tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm, tạo nên những khung hình mang hơi hướng "high-fashion".

Grande không cần gây ấn tượng bằng sự nổi bật quá mức. Thay vào đó, mẫu xe này chinh phục người dùng bằng sự tinh tế – một yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Yamaha Grande với những đường nét mềm mại, thiết kế thanh thoát, mang đến hình ảnh trưởng thành, tinh tế

Với Yamaha Janus và Yamaha Grande, thương hiệu Yamaha Motor Việt Nam đã chứng minh rằng xe máy hoàn toàn có thể trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của ngành thời trang – nơi mỗi lựa chọn không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn phản ánh cá tính và phong cách sống của người dùng.

