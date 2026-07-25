Yakult - Lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình

Trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm bảo đảm chất lượng, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu cá nhân của các thành viên trong gia đình. Với danh mục sản phẩm đa dạng cùng khả năng tiếp cận qua nhiều kênh phân phối, Yakult từng bước hiện diện trong thói quen chăm sóc sức khỏe đường ruột mỗi ngày của nhiều gia đình.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe của gia đình hiện đại

Chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng được nhiều gia đình quan tâm và đưa vào sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn thêm các thực phẩm bổ sung tốt cho sức khoẻ, dễ sử dụng và có thể duy trì trong sinh hoạt hằng ngày. Theo Nielsen IQ, 62% người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có cách sử dụng thuận tiện và thân thiện với người dùng, cho thấy tính tiện lợi đang trở thành một trong những tiêu chí đáng chú ý trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Ở phạm vi gia đình, sự khác biệt về độ tuổi, khẩu vị và thói quen sinh hoạt khiến nhu cầu sử dụng sản phẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Vì vậy, những sản phẩm vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe, vừa có nhiều lựa chọn và có thể dễ dàng duy trì trong sinh hoạt hằng ngày ngày càng nhận được sự quan tâm.

Yakult – Sản phẩm chất lượng, đa dạng và dễ tiếp cận

Ra đời tại Nhật Bản từ năm 1935, Yakult là thương hiệu sữa uống lên men theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng của Yakult được triển khai nghiêm ngặt đạt chuẩn ISO 22000 và HACCP, nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng. Đây là nền tảng giúp thương hiệu duy trì uy tín và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong suốt quá trình hoạt động.

Nhà máy Yakult Việt Nam (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Song song với việc kiểm soát chất lượng, Yakult Việt Nam từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và đa dạng hóa kênh phân phối. Hiện nay, Yakult có ba dòng sản phẩm gồm Yakult Nguyên Bản, Yakult Ít Đường và Yakult Hương Đào, đáp ứng những khác biệt về khẩu vị và nhu cầu sử dụng trong gia đình. Các sản phẩm đều có dung tích nhỏ gọn, có thể dùng trực tiếp và dễ bảo quản. Bên cạnh đó, mạng lưới phân phối qua siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nền tảng trực tuyến và hệ thống Yakult Lady (giao hàng tận nhà) giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Lựa chọn quen thuộc trong thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

Việc duy trì một sản phẩm trong sinh hoạt hằng ngày thường phụ thuộc vào chất lượng, giá cả và tính tiện lợi. Với Yakult, nền tảng khoa học, sự lâu đời cũng như mức giá phù hợp cùng hệ thống phân phối đa dạng là những yếu tố giúp sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn trong thói quen chăm sóc sức khỏe đường ruột mỗi ngày.

Với gia đình anh Cao Trung Hiếu (Hà Nội), Yakult là một trong những sản phẩm thường xuyên có trong tủ lạnh. Theo anh Hiếu, gia đình duy trì sử dụng sản phẩm không chỉ vì chất lượng mà còn nhờ sự đa dạng và thuận tiện trong việc đặt mua."Gia đình tôi mỗi người có một sở thích khác nhau nên thường đặt mua cả ba loại Yakult. Việc có Yakult Lady giao hàng tận nhà cũng giúp gia đình dễ dàng duy trì thói quen sử dụng hằng ngày", anh Hiếu chia sẻ.

Yakult Lady giao hàng đến tận tay người tiêu dùng (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Trong khi đó, chị Nguyễn Phương Thảo (Hà Nội) cho biết gia đình chị ưu tiên những sản phẩm không mất nhiều thời gian chuẩn bị và có thể chủ động sử dụng trong ngày. "Buổi sáng các thành viên đều khá bận nên sản phẩm nhỏ gọn, có thể dùng trực tiếp sẽ phù hợp hơn. Gia đình tôi thường mua sẵn Yakult để mỗi người có thể sử dụng theo lịch sinh hoạt của mình", chị Thảo cho biết.

Gia đình chị Phương Thảo sử dụng Yakult hàng ngày (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Qua chia sẻ của người tiêu dùng, bên cạnh chất lượng sản phẩm, mức độ đa dạng, cách sử dụng và khả năng tiếp cận cũng là những yếu tố được cân nhắc khi duy trì một lựa chọn trong sinh hoạt hằng ngày. Với Yakult, sự kết hợp giữa các yếu tố này góp phần giúp sản phẩm hiện diện thường xuyên hơn trong thói quen chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình.