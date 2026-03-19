"Yakult Lady xin chào!" – Gõ cửa một công việc phù hợp cho phụ nữ sau tuổi 30

Sau tuổi 30, nhiều rào cản cho phụ nữ khi tìm kiếm công việc

Theo thống kê từ Bộ Nội vụ, nhóm tuổi từ 30 - 39 chiếm gần 43% tổng số lao động tìm việc, đứng đầu trong tất cả các nhóm (*Thống kê của Bản tin thị trường lao động quý I/2025 của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động). Đây là giai đoạn phụ nữ đảm nhận nhiều vai trò: vừa chăm lo gia đình, vừa đóng góp kinh tế, khiến việc cân đối thời gian trở thành trở ngại lớn khi chọn công việc phù hợp.

Bên cạnh đó, không ít người gặp rào cản về tâm lý khi quay lại làm việc sau thời gian gián đoạn. Sự thiếu tự tin trong giao tiếp, thích nghi môi trường mới hay tiếp xúc với khách hàng khiến việc "bắt đầu lại" trở nên áp lực hơn.

Ngoài ra, thị trường lao động thay đổi nhanh cũng khiến nhiều phụ nữ lo lắng về kỹ năng và khả năng thích nghi. Đặc biệt với những người từng tạm ngưng công việc để chăm lo gia đình, cảm giác tụt lại phía sau càng khiến họ dè dặt khi tìm kiếm cơ hội mới.

Một công việc phù hợp giúp phụ nữ tự tin ‘gõ cửa’ bước ra ngoài

Trước rào cản về thời gian, tâm lý và kinh nghiệm, nhiều phụ nữ sau 30 tìm công việc ổn định, linh hoạt và được hỗ trợ để yên tâm bắt đầu lại. Khi tìm được công việc phù hợp, họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn lấy lại sự tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống.

Thu nhập ổn định giúp phụ nữ yên tâm san sẻ gánh nặng gia đình

Từng có 6 năm ở nhà chăm con, chị Nguyễn Thị Thắm (Yakult Lady cửa hàng Đam San, chi nhánh Đắk Lắk) khá đắn đo khi quyết định đi làm trở lại vì e ngại khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những áp lực kinh tế đang dần dồn lên vai chồng, chị quyết định "gõ cửa" công việc Yakult Lady với mong muốn có thể san sẻ phần nào gánh nặng tài chính và cùng chồng vun vén tốt hơn cho gia đình.

"Sau 4 năm gắn bó với công việc Yakult Lady, kinh tế gia đình mình đã tốt hơn. Năm ngoái hai vợ chồng trả hết được khoản nợ ngân hàng và sắm sửa thêm cho gia đình." - chị Thắm chia sẻ.

Yakult Lady Nguyễn Thị Thắm tự tin trao sản phẩm đến tay khách hàng

Thời gian linh hoạt giúp phụ nữ chủ động chăm sóc gia đình

Bên cạnh thu nhập ổn định, thời gian linh hoạt là yếu tố khiến nhiều phụ nữ sau 30 gắn bó với công việc. Với chị Lê Thị Mai Thi (Yakult Lady Sơn Trà, Đà Nẵng), sau thời gian về quê chăm con, khi trở lại thành phố, chị mong muốn tìm công việc vừa đi làm vừa chăm lo gia đình, đó chính là lý do chị "gõ cửa" trở lại với công việc Yakult Lady.

Chị Mai Thi tâm sự: "Nhờ thời gian làm việc linh hoạt, mình có thể tự sắp xếp việc đưa đón con và từng bước đón các thành viên trong gia đình vào sống cùng. Với mình, đây là công việc phù hợp vì vẫn có thể đi làm mà không phải xa con cái."

Yakult Lady Lê Thị Mai Thi có thời gian đưa đón con đi học mỗi ngày

Môi trường thân thiện giúp phụ nữ tự tin bắt đầu lại

Bên cạnh thu nhập và thời gian linh hoạt, môi trường thân thiện và đào tạo bài bản giúp nhiều phụ nữ yên tâm trở lại thị trường lao động. Trước đây, làm việc trong nhà máy với lịch theo ca và ít cơ hội giao tiếp, chị Trương Thị Thùy (Yakult Lady Quảng Ngãi) từng e ngại trò chuyện với người lạ.

Khi trở thành Yakult Lady, chị được đào tạo bài bản từ kiến thức sản phẩm đến kỹ năng tư vấn, giao tiếp với khách hàng. Chính sự hướng dẫn tận tâm cùng môi trường luôn có sự đồng hành đã giúp chị từng bước vượt qua sự e dè ban đầu, tự tin hòa nhập và gắn bó với công việc suốt hơn 5 năm.

Môi trường làm việc luôn có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp của Yakult Lady Trương Thị Thùy

Vì sao Yakult Lady trở thành lựa chọn phù hợp với phụ nữ sau 30?

Ra đời năm 1963 tại Nhật Bản, Yakult Lady tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, giúp ổn định thu nhập và khẳng định vai trò trong gia đình. Mô hình này đã có mặt tại nhiều quốc gia và được triển khai ở Việt Nam từ 2007, với hơn 2.600 Yakult Lady đang làm việc.

Hằng ngày, Yakult Lady sẽ trao sản phẩm tận tay khách hàng và tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe đường ruột. Thời gian linh hoạt, thu nhập ổn định cùng đào tạo bài bản và môi trường thân thiện là yếu tố giúp phụ nữ sau 30 lựa chọn gắn bó, kể cả sau thời gian gián đoạn.

Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ mong muốn một công việc phù hợp với hoàn cảnh. Khi những rào cản về thời gian, tâm lý và gia đình được tháo gỡ, việc mạnh dạn "gõ cửa" một cơ hội mới có thể trở thành bước khởi đầu để họ chủ động hơn trong cuộc sống và tiếp tục phát triển theo cách riêng của mình.

Đừng ngần ngại "gõ cửa cơ hội’’ và ứng tuyển công việc Yakult Lady theo các cách sau:

Liên hệ số hotline: 1900-989-887

Gửi tin nhắn trực tiếp trên Fanpage Yakult Lady Việt Nam