Xúc động hình ảnh bộ đội biên phòng cõng học sinh qua suối đến trường khai giảng năm học mới

Trong sáng sớm 5-9, tại vùng biên xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Hướng Lập đã đưa đón, cõng học sinh vượt suối ở thôn Cù Bai đến trường để kịp giờ khai giảng năm học mới.

Lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng Hướng Lập cõng học sinh vùng biên đến trường dự khai giảng năm học mới.

Khu vực này nằm cách xa điểm trường chính ở trung tâm xã Hướng Lập và đường sá đi lại khó khăn nên việc hỗ trợ của lực lượng biên phòng là rất kịp thời, ý nghĩa.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng đã trao tặng 9 suất quà, mỗi suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và đồ dùng học tập thiết yếu cho các em học sinh và 2 phần quà cho trường mầm non trên địa bàn.

Lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng Hướng Lập đưa đón học sinh vùng biên đến trường dự khai giảng năm học mới. Ảnh: Vĩnh Phan

Biên phòng lội suối cõng học sinh đến trường dự khai giảng năm học mới

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 433.560 trẻ em và học sinh các bậc từ Tiểu học đến THPT và GDTX.

Trong đó, có gần 88.790 trẻ mầm non, hơn 15.620 học sinh bậc Tiểu học, 117.930 học sinh bậc THCS, hơn 63.760 học sinh bậc THPT và khoảng 6.870 học sinh GDTX.

Lễ Khai giảng năm học mới ở các trường ở xã vùng biên Hướng Lập. Ảnh: Vĩnh Phan

Tỉnh Quảng Trị hiện có 960 cơ sở giáo dục; trong đó gồm 918 cơ sở giáo dục công lập và 42 cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung về cơ sở vật chất để bước vào năm học mới.

Các trường cũng chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Rạng ngời hình ảnh học sinh vùng cao Đà Nẵng nô nức tựu trường

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước, sáng 5-9, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS - THPT Phước Sơn (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần rộn ràng, hân hoan, báo hiệu một năm học với nhiều thành công mới.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS - THPT Phước Sơn hát Quốc ca tại lễ khai giảng đầu năm học mới 2025-2026

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã nhộn nhịp hẳn lên. Học sinh xúng xính trong trang phục truyền thống của người đồng bào Giẻ Triêng rực rỡ sắc màu, xếp hàng ngay ngắn tiến vào sân trường.

Gương mặt em nào cũng ánh lên sự háo hức, rạng rỡ. Sau một mùa hè nghỉ ngơi, đây là dịp để các em gặp lại bạn bè, thầy cô, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về kỳ nghỉ đáng nhớ. Tiếng nói cười ríu rít, những cái ôm siết chặt đã xua tan đi sự im ắng thường ngày của ngôi trường.

Tại lễ khai giảng, nhà trường thực hiện nghi thức đón chào các em học sinh khối lớp 9. Đây là lần đầu tiên các em bước chân vào ngôi nhà chung của trường. Dưới nắng sớm ban mai, những giọt nắng đầu tiên trải dài trên gương mặt hồn nhiên của các tân học sinh. Ở giữa sân, các em học sinh khối lớp lớn đứng xếp hàng vỗ tay chào đón các em khóa mới, trong không khí đầy hân hoan.

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Toàn trường đứng nghiêm trang chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nền trời xanh trong. Tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng, thiêng liêng.

Sau nghi thức chào cờ, thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Bài diễn văn đã điểm lại những thành tích xuất sắc mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đồng thời, thầy cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026, kêu gọi toàn thể giáo viên và học sinh nỗ lực hơn nữa để gặt hái thêm nhiều thành công. Những tràng pháo tay rộn rã, vang vọng khắp sân trường thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể thầy và trò.

Cách đó vài trăm mét, tại lễ khai giảng ở Trường THPT Khâm Đức (xã Khâm Đức), ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã đến dự và có lẵng hoa tươi thắm gửi chúc mừng thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Tại Trường THPT Khâm Đức, lễ khai giảng cũng diễn ra đầy cảm xúc

Học sinh trong trang phục truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng đầy ấn tượng

Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (ảnh trên) và ông Đoàn Văn Thông, Bí thư Đảng ủy xã Khâm Đức tặng hoa chúc mừng Trường THPT Khâm Đức

Đại diện chính quyền xã Khâm Đức tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường

Các em học sinh hát Quốc ca tại lễ chào cờ

Giáo viên chủ nhiệm đưa các em học sinh vào trường

Gương mặt đầy hồn nhiên của các tân học sinh miền sơn cước Phước Sơn

Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới ở Huế

Sáng 5-9, hòa chung không khí của cả nước, 294.643 học sinh toàn TP Huế đã bước vào năm học mới 2025-2026 với một buổi lễ khai giảng. Ngay từ sáng sớm các học sinh đã nô nức tới trường để dự lễ.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hoá, lễ khai giảng được tổ chức long trọng để đón 1.475 em học sinh, trong đó có 273 em học sinh lớp 1 vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh.

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh phát biểu: "Ngày khai giảng năm học mới sẽ là dấu ấn đặc biệt quan trọng của các em. Cô mong các em luôn phấn đấu chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là học sinh của trường. Thầy cô luôn dành tình yêu thương, truyền tri thức, giúp các em phát triển tư duy, sáng tạo, phát triển năng lực bản thân".

Các học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng.

Không khí rộn ràng của ngày khai giảng lan tỏa khắp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân. Hơn 1.000 học sinh có mặt từ sớm, mắt ánh lên niềm háo hức. Cổng trường trở thành nơi hội ngộ của tiếng cười, sự hồi hộp, và cả những ánh nhìn đầy trìu mến từ phụ huynh tiễn con vào lớp.

Các thầy cô Trường Tiểu học Trần Quốc Toản dồn tâm huyết cho lễ khai giảng - một dấu mốc quan trọng trong năm học gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Buổi lễ sẽ mang đậm tinh thần truyền thống và khát vọng tương lai: học sinh xếp hình bản đồ đất nước, thầy cô xếp thành Hoàng Sa – Trường Sa, cùng hình tượng con rồng vươn cao và chim bồ câu hòa bình được phụ huynh thả lên bầu trời – như một lời nhắn gửi về một Việt Nam yêu hòa bình, hiếu học, và không ngừng vươn lên.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Trường THCS Thống Nhất (phường Phú Xuân), trong dịp hè 2025, trường đã được cải tạo, sửa chữa 4 phòng học, nâng cấp 3 phòng bộ môn và phòng chức năng, đồng thời được đầu tư sơn mới toàn bộ bên trong các phòng học và phòng chức năng. Nhà trường đã được trang bị 1.276 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong năm học mới.

Để chuẩn bị năm học mới, TP Huế đã phân bổ hơn 422 tỉ đồng để đầu tư cơ sở vật chất. Trong đó, xây dựng mới 221 phòng học, cải tạo và sửa chữa 418 phòng học; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 138 phòng bộ môn và phòng chức năng; 108 phòng thư viện và nhà vệ sinh.

Về thiết bị dạy học, TP Huế đã mua sắm 120.106 bộ thiết bị tối thiểu theo Thông tư 37, 38, 39/2021/TT-BGDĐT, cùng 6.658 bộ thiết bị ngoài danh mục tối thiểu, với tổng kinh phí hơn 196 tỉ đồng.

Các học sinh, giáo viên Trường THCS Thống Nhất đã bắt đầu năm học mới 2025-2026.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục TP Huế cho biết, để thực hiện việc dạy và học 2 buổi/ngày tại khối tiểu học, THCS thì quan trọng nhất là cơ sở vật chất khá lớn để đủ phòng học và cũng như đội ngũ giáo viên cần phải đáp ứng. Riêng đối với các môn đặc thù như trải nghiệm, năng khiếu, nghệ thuật, thể thao, việc tổ chức học hai buổi/ngày bằng cách mời chuyên gia, văn nghệ sĩ, vận động viên để trao đổi, dạy trong các trường.

Ngành giáo dục sẽ tham mưu cho lãnh đạo TP Huế có những chính sách phù hợp để cùng cả nước thực hiện chủ trường chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản lý, tổ chức dạy học, đảm báo Huế đủ điều kiện thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.