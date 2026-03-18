Xuất hiện viện dưỡng lão phòng như chung cư, riêng giá phòng từ 16 triệu đồng/tháng, có sẵn khu khám bệnh

Trong suy nghĩ của nhiều người, viện dưỡng lão thường gắn với hình ảnh những hành lang yên tĩnh, không gian đơn giản và chỉ dành cho những người cao tuổi cần được chăm sóc. Tuy nhiên, tại Trung Quốc những năm gần đây, nhiều cơ sở dưỡng lão hiện đại đã xuất hiện với cách tổ chức khác hẳn. Một ví dụ được nhắc đến nhiều là Trung tâm dưỡng lão Yue Nianhua – cơ sở Wuhan Shiqiao, nằm tại quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán.

Theo thông tin giới thiệu trên một số trang tổng hợp dịch vụ dưỡng lão, cơ sở này được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ y tế. Trung tâm có diện tích khoảng 16.500 m², cung cấp hơn 400 giường dưỡng lão và được thiết kế với nhiều khu chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và phục hồi của người già.

Một số hình ảnh về phòng của viện dưỡng lão (Ảnh Trung Niên An Nhiên)

Không gian sống tiện nghi như căn hộ nhỏ

Một trong những điểm khiến nhiều người chú ý là cách thiết kế phòng ở tại trung tâm. Các phòng được bố trí khá gọn gàng và sáng sủa, với nội thất cơ bản như giường, tủ đồ, bàn làm việc, ghế ngồi và cửa sổ lớn giúp phòng luôn thoáng và có ánh sáng tự nhiên.

Trung tâm cung cấp nhiều loại phòng khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng người cao tuổi, bao gồm phòng đơn, phòng đôi và phòng ba người. Một số phòng đôi còn có nhà vệ sinh riêng, tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Đối với những người cao tuổi không còn khả năng tự chăm sóc, phòng được trang bị giường y tế có thể nâng – hạ nhằm hỗ trợ việc nghỉ ngơi, di chuyển hoặc chăm sóc điều dưỡng. Thiết kế này giúp nhân viên dễ dàng hỗ trợ người bệnh trong quá trình sinh hoạt.

Căn phòng với khu vực giường ngủ, bàn trà, tivi, cửa sổ thoáng đãng (Ảnh Trung niên an nhiên)

Ngoài khu phòng ở, trung tâm còn bố trí nhiều không gian sinh hoạt chung như nhà ăn, khu giải trí, phòng cờ bài và khu sinh hoạt tập thể. Trên sân thượng của tòa nhà còn có một khu vườn nhỏ, nơi người cao tuổi có thể trồng rau, chăm sóc cây hoặc đơn giản là phơi nắng và trò chuyện. Những hoạt động nhẹ nhàng này được xem là cách giúp người già duy trì thói quen sinh hoạt và giữ tinh thần thoải mái.

Giá phòng từ hơn 16 triệu đồng mỗi tháng

Theo thông tin giới thiệu, chi phí lưu trú tại trung tâm dưỡng lão Yue Nianhua được tính theo loại phòng và mức độ chăm sóc cần thiết. Giá phòng dao động từ khoảng 5.000 nhân dân tệ/tháng, tương đương hơn 16 triệu đồng, đối với phòng ba người.

Các phòng có diện tích lớn hơn hoặc ít người hơn sẽ có mức giá cao hơn. Chẳng hạn, phòng đôi nhỏ khoảng 5.300 nhân dân tệ/tháng, phòng đôi lớn khoảng 5.600 nhân dân tệ/tháng, còn phòng đơn có thể lên đến khoảng 7.000 nhân dân tệ/tháng.

Ngoài tiền phòng, người cao tuổi có thể phát sinh thêm chi phí cho các dịch vụ khác như chăm sóc đặc biệt, phục hồi chức năng hoặc điều trị y tế khi cần thiết. So với nhiều cơ sở dưỡng lão tư nhân tại Trung Quốc, mức chi phí này được xem là thuộc nhóm trung bình – khá.

Khu vực hành lang, dịch vụ giặt, phơi quần áo và sân thượng để trồng cây (Ảnh Trung niên an nhiên)

Kết hợp khám chữa bệnh ngay trong tòa nhà

Điểm khác biệt đáng chú ý của trung tâm Yue Nianhua là việc tích hợp nhiều dịch vụ y tế ngay trong cùng một tòa nhà. Tầng dưới của trung tâm được bố trí khu khám chữa bệnh với nhiều phòng chức năng như phòng khám Đông y, phòng xét nghiệm và khu lấy mẫu máu.

Nhờ đó, người cao tuổi có thể được thăm khám hoặc kiểm tra sức khỏe ngay tại nơi ở mà không cần di chuyển đến bệnh viện bên ngoài. Điều này đặc biệt thuận tiện đối với những người lớn tuổi có sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn khi đi lại.

Bên cạnh đó, trung tâm còn có các khu vực phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Nhân viên điều dưỡng hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.

Khu vực đón tiếp, quan sát tích hợp cả khám chữa bệnh ở ngay tầng 1 của toà nhà (Ảnh Trung niên an nhiên)

Mô hình kết hợp giữa dưỡng lão và dịch vụ y tế như tại Yue Nianhua đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa ngày càng nhanh. Việc tích hợp các dịch vụ khám chữa bệnh trực tiếp trong viện dưỡng lão giúp việc chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực di chuyển đến bệnh viện và nâng cao chất lượng cuộc sống trong những năm cuối đời.