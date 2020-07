Xuất hiện u nhú màu hồng tươi trên trán, chàng trai nhổ mãi vẫn mọc lại, đi khám mới biết đó là dấu hiệu của bệnh thường gặp ở vùng kín

Bác sĩ Kha, khoa da liễu, bệnh viện Kaohsiung Municipal United Hospital, Đài Loan, mới đây chia sẻ về trường hợp anh Tùng sống tại thành phố Cao Hùng. Anh Tùng đến bệnh viện khám trong tình trạng trán xuất hiện u nhú màu hồng, không đau, không mưng mủ nhưng gây mất thẩm mỹ. Anh Tùng và bạn gái đều cho rằng u nhú màu hồng là mụn tuổi dậy thì, chàng trai nhổ mãi nhưng u nhú vẫn mọc lại nên đến bệnh viện khám.



Anh Tùng đến bệnh viện khám trong tình trạng trán xuất hiện u nhú màu hồng, không đau, không mưng mủ.

Bác sĩ Kha cho biết: "Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà. Tìm hiểu thói quen sinh hoạt của người bệnh, được biết dạo gần đây bệnh nhân quan hệ tình dục không an toàn".

Bệnh sùi mào gà do Papilloma virus (HPV) gây ra, thời gian ủ bệnh trong vài tháng. Nếu cơ quan sinh dục xuất hiện tình trạng tương tự thì được xác định là do lây nhiễm chéo. Anh Tùng do ngại ngùng nên kiên quyết không để bác sĩ kiểm tra cơ quan sinh dục và chỉ chấp nhận phương pháp đốt lạnh để loại bỏ sùi mào gà ở trán.

Tìm hiểu thói quen sinh hoạt của người bệnh, được biết dạo gần đây bệnh nhân quan hệ tình dục không an toàn.

Bác sĩ Kha cảnh báo, tư thế quan hệ tình dục có hàng trăm kiểu, do đó bệnh sùi mào gà không chỉ xuất hiện ở phần dưới cơ thể, bệnh nhân có thể nhiễm bệnh do tiếp xúc da kề da và xuất hiện u sùi ở bộ phận như tai, mũi, miệng.

Bệnh sùi mào gà là căn bệnh phổ biến, bác sĩ Kha đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp khác xuất hiện u sùi ở ngón tay. Bìu và dương vật của bệnh nhân nam cũng được xác nhận xuất hiện u sùi tương tự. Virus sùi mào gà thường phát triển ở cơ quan sinh dục, mông, hậu môn, nếu người bệnh dùng tay tiếp xúc sẽ dẫn đến lây nhiễm bệnh.

Bệnh nhân có thể nhiễm bệnh do tiếp xúc da kề da và xuất hiện u sùi ở bộ phận như tai, mũi, miệng.

Bệnh nhân có thể loại bỏ u sùi bằng phương pháp đốt lạnh, đốt điện, nếu người bệnh nôn nóng tự ý nhổ bỏ u sùi sẽ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng bởi có thể lây nhiễm sang bộ phận khác. Bác sĩ khuyến cáo, mọi người nên tránh quan hệ tình dục không an toàn vì người bệnh có thể lây nhiễm sang bạn tình. Cho dù được điều trị bằng phương pháp đốt lạnh, đốt điện, nhưng khi hệ miễn dịch của người bệnh suy giảm thì căn bệnh sẽ liên tục tái phát.

Khi hệ miễn dịch của người bệnh suy giảm thì căn bệnh sẽ liên tục tái phát.

Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà sinh dục

Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh sùi mào gà sinh dục là do bị lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn dưới mọi hình thức (bao gồm cả quan hệ bằng miệng, quan hệ qua đường hậu môn, hoặc những tiếp xúc sinh dục).

Virus sùi mào gà (HPV) sẽ qua đường này mà xâm nhập và tấn công nhanh chóng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Do đó, việc quan hệ tình dục không an toàn (không sử dụng bao cao su, quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều người khác nhau...) sẽ làm gia tăng nguy cơ bị bệnh.

Ngoài ra, bệnh sùi mào gà cũng có thể bị lây nhiễm cho những người có khả năng miễn dịch kém, niêm mạc da bị trầy xước khi tiếp xúc trực tiếp với đồ dùng cá nhân có dính virus sùi mào gà của người bệnh như dùng chung đồ lót, quần áo, chăn màn, bàn chải đánh răng, khăn tắm... thậm chí là chung bồn cầu nhà vệ sinh hay những vết thương hở thì nguy cơ lây nhiễm sùi mào gà cũng rất cao.

Dấu hiệu sùi mào gà ở nam và nữ

Bệnh sùi mào gà sinh dục có thể gặp ở cả cơ quan sinh dục của nam giới và nữ giới. Thông thường, các virus sùi mào gà sẽ ủ bệnh từ 2 – 9 tháng, sau đó mới bộc phát ra ngoài, gây ra các tổn thương trên nền da hoặc niêm mạc bình thường của người bệnh:

Ban đầu chỉ là những mụn thịt nhỏ mềm và không gây đau, không ngứa. Những nốt mụn này có thể cao lên như hình dạng nhú gai hoặc có hình dạng đĩa bẹt tròn nhỏ màu hồng, có bề mặt thô ráp và đường kính khoảng 1 – 2mm.

Về sau chúng phát triển nhiều và liên kết với nhau thành những gai hoặc lá rộng chi chít xung quanh như mào gà hay hoa súp lơ màu trắng hồng với chiều dài ước tính đạt đến vài cm. Các nốt sùi có bề mặt mềm, mủn ra, ẩm ướt, khi ấn vào giữa các nốt thì sẽ thấy mủ tiết ra gây đau đớn cho người bệnh.

Theo Ettoday