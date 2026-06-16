Bộ phim đô thị tình cảm Tình Yêu Có Pháo Hoa do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính vừa chính thức lên sóng đồng thời trên CCTV-8, Tencent Video và iQIYI. Là tác phẩm chịu cảnh “đắp chiếu” suốt ba năm, phim nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì nội dung hay diễn xuất, điều đầu tiên khiến bộ phim bùng nổ truyền thông lại là một chi tiết dở khóc dở cười liên quan đến đôi giày của nam chính. Ngay sau khi tập đầu lên sóng, từ khóa "Cảnh quay cận đế giày độn của Đàn Kiện Thứ" đã lập tức leo thẳng lên No.3 và có lúc chạm đỉnh No.1 trên bảng kéo hotsearch của mạng xã hội Weibo, làm bùng nổ một cuộc tranh luận quy mô lớn về thẩm mỹ màn ảnh.

Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ phân cảnh giới thiệu sự xuất hiện đầy quyền lực của nhân vật tổng tài Lý Dĩ Phi do Đàn Kiện Thứ thủ vai. Đạo diễn đã lựa chọn công thức quen thuộc của dòng phim thần tượng: xe sang màu đỏ chói, tổng tài bước xuống và một góc quay đặc tả zoom cận từ dưới chân lên. Thế nhưng, dụng ý tạo nên sự cool ngầu này đã hoàn toàn phản tác dụng khi cú quay cận cảnh phơi bày đôi giày da có phần đế “dày cộp”. Kết hợp với chiếc xe màu đỏ bị cư dân mạng ví như xe đồ chơi, phân cảnh này không những không tạo được khí chất vương giả mà còn biến nam chính thành một "Tổng tài mini" hay "bé trai tập làm tổng tài". Nhiều blogger và khán giả thẳng thắn nhận xét, Đàn Kiện Thứ vốn có chiều cao 1m74, một con số không quá lý tưởng nhưng cũng không phải là quá thấp. Tuy nhiên, anh lại gặp phải bộ đôi "hủy diệt" là góc quay dìm hàng của đạo diễn kết hợp cùng nữ chính Vương Sở Nhiên sở hữu chiều cao vượt trội trên 1m72. Sự chênh lệch này khiến Đàn Kiện Thứ đứng cạnh bạn diễn trông như chỉ cao mét rưỡi, hoàn toàn bị co rút hình thể và làm giảm đi "phản ứng hóa học" cần có của một cặp đôi ngôn tình.

Xoay quanh chi tiết này, cộng đồng mạng xứ Trung đã chia thành hai phe đối lập gay gắt để thảo luận. Phe chỉ trích bày tỏ sự thất vọng với tạo hình mái tóc ép sát da đầu nhìn vừa bóng dầu vừa thiếu tự nhiên của nam chính, đồng thời cho rằng với thể loại phim giải trí đề cao tính nhìn như Tình Yêu Có Pháo Hoa, ngoại hình và chiều cao chênh lệch quá mức sẽ khiến người xem tụt hứng, từ đó đồng loạt bỏ phim. Ngược lại, phe bênh vực lại khẳng định đây chỉ là kiểu giày da nam công sở có thiết kế form dáng bình thường, thậm chí còn mỏng hơn dép đi trong nhà và không đáng bị suy diễn quá mức.

Tình Yêu Có Pháo Hoa xoay quanh Lý Diệc Phi (Đàn Kiện Thứ) một chuyên gia đầu tư ngân hàng từng xuất thân giàu có nhưng rơi vào khủng hoảng sự nghiệp, buộc phải chuyển sang sống thuê nhà. Tại đây, anh gặp Tiền Phi (Vương Sở Nhiên), cô gái đang chịu áp lực công việc, tình cảm và gánh nặng tài chính nên quyết định cho thuê phòng để duy trì căn nhà ở Thượng Hải. Hai con người xa lạ, trái ngược về tính cách và lối sống, vô tình bị cuốn vào chuỗi hiểu lầm trớ trêu, dẫn đến việc phải sống chung dưới một mái nhà và liên tục va chạm từ những chuyện nhỏ nhặt đời thường.

Bên cạnh mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp”, họ còn có cơ hội hợp tác trong cùng một dự án, khiến ấn tượng ban đầu về nhau càng thêm xấu đi. Tuy nhiên, chính giai đoạn khó khăn trong cuộc sống lại trở thành bước ngoặt để cả hai dần thấu hiểu, bù trừ và ảnh hưởng tích cực đến đối phương: Lý Diệc Phi mang đến cho Tiền Phi góc nhìn rộng hơn về sự nghiệp và lựa chọn tương lai, trong khi Tiền Phi giúp anh cân bằng lại thế giới nội tâm vốn khô cứng bằng sự gần gũi đời thường. Từ mâu thuẫn, đối đầu, hai người dần chuyển hóa thành sự đồng hành rồi nảy sinh tình cảm.

Bộ phim khai thác mô-típ “ghét trước yêu sau” quen thuộc trong dòng phim thần tượng, tập trung vào yếu tố đời sống ở ghép và những tình huống hài hước thường nhật. Dù vậy, tác phẩm cũng tạo ra nhiều tranh luận khi khán giả có phản ứng trái chiều về kịch bản và tạo hình nhân vật, cũng như chemistry giữa hai diễn viên chính. Dù gây tranh cãi, phim vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay sau khi lên sóng, leo top thảo luận trên các nền tảng như Tencent Video và iQIYI, thậm chí đạt kết quả phát sóng vượt kỳ vọng trên CCTV. Nhiều khán giả đánh giá đây là một lựa chọn giải trí nhẹ nhàng, dễ xem, dù vẫn còn chia rẽ về chất lượng tổng thể.

Phản hồi của netizen:

- Tôi nói chứ không cao thì giờ cứ mang giày bình thường, tập trung diễn xuất và tập TDTT cải thiện vóc dáng đi. Diễn theo kiểu đại gia và chân dài được mà, khí chất bù lại chứ cố gắng đắp chiều cao phản tác dụng.

- Bởi vậy phim Trung Quốc không bằng phim Hàn Quốc là vậy á, góc máy bên Hàn xịn luôn. Bên Trung Quốc quay sao nhìn như con nít học đòi làm người lớn á.

- Tổng tài giày độn. Nữ chính đô hơn nam chính nữa. Cười xỉu.

- Vậy tổng tài thay vì "lắc ly rượu đỏ trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ba phần lạnh lùng, ba phần mỉa mai và bốn phần hờ hững" thì sẽ thay bằng hộp sữa à.

- Tổng tài của phim Hong Kong có thể không có chiều cao nhưng gương mặt và tổng thể ổn. Kiểu thanh mảnh nên vẫn tạo cảm giác cao. Có thể xem cách Quách Tấn An, La Gia Lương, Trương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong... mặc vest nhen. Nên quan trọng không phải chỉ có chiều cao. Ở Hàn có Ji Chang Wook cũng không cao nhưng hãy xem The K2 là biết ảnh đẹp cỡ nào.

- Từ đợt quay phim tôi đã nghĩ sao có thể ghép cặp này được vậy. Cô Nhiên thấy hợp với nam chính cao to, rắn chắc hơn.

- Làm sao mà hồi đó đạo diễn chọn ra hay vậy. Mà nói thật các cô cậu đi trau dồi thêm diễn xuất rồi hãy nhận vai chính thêm được không.

- Nghĩ sao mà cô Nhiên đóng với cậu Thứ hay vậy trời, nó không hợp, mỗi người một nẻo luôn á. Tôi xem xong 4 tập tối qua rồi, nội dung khá hài và cuốn nhưng visual nam chính xấu và lùn quá xem khó chịu vãi ra.

- Tại vì ảnh thấp. Bình thường tổng tài trên phim toàn 1m8x, anh có 1m74 thôi mà nữ chính đã 1m72 rồi.

- Anh này vốn đã không hợp vai tổng tài rồi, nhìn như nhân viên văn phòng bình thường. Xe màu thì sến. Vibe anh này đóng mấy vai nghệ sĩ hợp hơn. Mà sao cứ quay cái chân bước xuống vậy? Thích style đại gia và chân dài à?

- Đi giày độn không sao, nhưng mà không nên quay cận cảnh kiểu thế nhìn bị mất hứng ý. Nguyên một cái phân cảnh đập vào mặt là đôi giày với quả đế bánh mì bự chảng, chán không muốn nói luôn.

- Phim ngắn người ta mang giày đế đỏ luôn rồi. Phim dài vẫn dùng boot. Chưa kể đạo diễn còn quay cận nữa chứ.

- Thực ra với tui đoạn này không hài ở đôi giày độn mà ở lúc chân chạm xuống đất không đứng vững luôn mà còn di di nên trông phèn.