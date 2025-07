Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip trẻ em bị bạo hành xảy ra tại một cơ sở trông giữ trẻ, sự thật những clip này ra sao?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận (TP HCM) khẳng định: "Sự việc xảy ra tại Lớp mẫu giáo Măng Non, đường Trường Sa, phường 15, quận Phú Nhuận cũ, bây giờ là phường Phú Nhuận, TP HCM.

Sự việc xảy ra từ năm 2023

Sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã phối hợp với Công an TP HCM khởi tố vụ án bạo hành trẻ em và vụ án đã được truy tố, chuyển hồ sơ sang toà án để xét xử trong thời gian tới. Vụ việc đã được xử lý nhưng không hiểu sao người dùng mạng lại đăng những clip này lên mạng xã hội".

Nội dung các clip thể hiện bảo mẫu đã có hành vi bạo hành trẻ em và gằng giọng "ngậm miệng chưa", "im miệng chưa". Trong các clip các cháu hoảng sợ khóc lớn, một số cháu nằm im.

Nguyên văn bài chia sẻ trên facbook như sau: "Chào mọi người, em từng là giáo viên dạy trẻ ở Trường Mầm non Măng Non (tại số 630 đường Trường Sa, quận Phú Nhuận cũ) nay trường đã bị đình chỉ hoạt động do bị tố cáo hành vi bạo hành trẻ.

Tường thuật lại vụ việc thì không bao giờ kể hết được tội ác của loài "CAM THU" đó. Trong thời gian làm việc cùng trường là 6-7 tháng, trong trường có 5 cô tính luôn cả em thì đã hết 4 cô thay phiên nhau đánh đập trẻ chỉ vì không hợp tác trong lúc giảng dạy hay quấy khóc trong giờ ngủ trưa. Vì từng là giáo viên dạy trẻ, chứng kiến rất nhiều cảnh trẻ bị bạo hành nhưng không làm gì được vì nếu như mình lên tiếng thời điểm đó hoặc bị phát hiện quay lén thì sẽ bị yêu cầu xóa đi từ ảnh đến mục đã xóa thì không còn bằng chứng đưa bọn này ra pháp luật.

Tất cả nằm ở dưới cmt nha mọi người, em không sợ mất acc này em chỉ sợ nếu nhún nhường cho bọn này không khác gì đồng lõa và còn phải thêm bao nhiêu đứa trẻ phải chịu cảnh này nữa".

Bài đăng chia sẻ sự việc

Dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ dã man này. Nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ lại bài viết và các clip khiến dư luận bức xúc.

Clip lan truyền về sự việc

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc trong clip xảy ra ở lớp mẫu giáo Măng Non, có địa chỉ ở 630 đường Trường Sa, phường 15, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Phú Nhuận, TP HCM.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sự việc đã diễn ra từ tháng 11-2023. Thời điểm đó, các ban ngành liên quan đã vào cuộc xử lý, nhóm lớp ngay sau đó đã bị đình chỉ, công an cũng đã vào cuộc điều tra sự việc. Theo bà Điệp, chủ lớp mầm non đó hiện đang ở nước ngoài, nhóm lớp cũng đã ngừng hoạt động. Hiện nay không có nhóm lớp mới hay trường mầm non nào mới thành lập ở địa chỉ trên.