Xuất hiện mỹ nhân chia rẽ cặp đôi Đầu Xuân Tươi Sáng: Đẹp kịch trần sang tới nóc, cành vàng lá ngọc xé truyện bước ra

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, kéo theo sức hút dành cho dàn nhân vật ngày càng tăng. Mới nhất, cái tên được người xem bàn luận nhiều là Tống Oanh (hay Yilia), nữ phản diện của phim.

Nhân vật Tống Oanh xuất thân trong một gia đình giàu có, sở hữu gần như đầy đủ những điều khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cô trẻ tuổi, xinh đẹp, có năng lực và mang khí chất của một tiểu thư được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt từ nhỏ.

Dương Chi Doanh đảm nhận vai nữ phản diện Tống Oanh trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sau khi bước vào môi trường làm việc, Tống Oanh nhanh chóng gây ấn tượng với Loan Niệm. Năng lực của cô được anh công nhận, thậm chí Loan Niệm còn đích thân hướng dẫn và giúp đỡ cô trong công việc.

Thế nhưng, Tống Oanh không muốn mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở cấp trên và cấp dưới. Cô nảy sinh tình cảm với Loan Niệm, giở những thủ đoạn nhằm chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi chính và tìm cách chiếm lấy người đàn ông mình muốn.

Tống Oanh là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi chính chia tay trước khi gương vỡ lại lành.

Sự xuất hiện của Tống Oanh trở thành một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào đi đến đổ vỡ. Cả hai phải đường ai nấy đi, trải qua một quãng thời gian đau khổ trước khi gương vỡ lại lành.

Dù là nhân vật phản diện, Tống Oanh vẫn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, đặc biệt nhờ ngoại hình nổi bật của nữ diễn viên Dương Chi Doanh. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho visual vừa đẹp vừa sang của cô. Mọi người công nhận rằng Dương Chi Doanh là lựa chọn hoàn hảo cho nữ phản diện “cành vàng lá ngọc” Tống Oanh.

Cho những ai chưa biết, Dương Chi Doanh sinh năm 1994. Cô từng theo học và tốt nghiệp Đại học Indiana Bloomington tại Mỹ trước khi hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên, người mẫu.

Trước Đầu Xuân Tươi Sáng, Dương Chi Doanh từng góp mặt trong một số bộ phim như Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Điền Canh Kỷ hay Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi. Với sức nóng hiện tại của Đầu Xuân Tươi Sáng, rõ ràng vai Tống Oanh lần này là cơ hội tốt giúp nữ diễn viên nhận thêm nhiều sự chú ý từ khán giả.

Theo Sina