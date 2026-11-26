Video: Cung sạt với khối lượng đất đá rất lớn tại Km131+900, quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Tại Km131+900, quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương, công tác khắc phục sạt lở vẫn chưa hoàn thành. Tính đến 7h ngày 26/11, phía trên điểm sạt lở cũ tiếp tục phát sinh một cung sạt mới với khối lượng đất đá rất lớn.

Theo UBND xã Minh Lương, cung sạt mới có chiều dài khoảng 70m, chiều cao trung bình 5-6m, rộng 10m, ước tính khối lượng đất đá khoảng 4.000-5.000m3 tiếp tục đổ xuống, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.

Do đó, giao thông từ xã Văn Bàn đi Minh Lương, Nậm Xé và sang tỉnh Lai Châu vẫn bị chia cắt hoàn toàn. Điểm sạt lở cũng khiến 2 cột điện 35kV (C135-C136) trên trục Văn Bàn - Minh Lương bị đổ nghiêng, gây mất điện tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé.

Nhân lực, máy móc được huy động để khắc phục đoạn sạt trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai, nhưng vẫn chưa thể xác định thời điểm thông đường.

Trước đó, từ đêm 24 đến sáng 25/11, đất đá tại khu vực này đã sạt xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Minh Lương và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703, đơn vị thi công dự án xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 279 (đoạn qua tỉnh Lào Cai), đã huy động nhân lực, máy móc triển khai khắc phục, đồng thời tổ chức phân luồng, cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, công tác khắc phục sẽ được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, do phát sinh cung sạt mới và khu vực đỉnh đồi phía trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt nên thời điểm thông đường chưa thể xác định.

Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, lái xe không tự ý đi vào khu vực sạt lở trên Quốc lộ 279 để tránh nguy hiểm khi đất đá phía trên vẫn có nguy cơ tiếp tục trượt xuống.

Tại Km35+600, tỉnh lộ 175, đoạn qua thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai), sau những ngày mưa rét, đất đá từ taluy dương sạt xuống, nhiều tảng đá lớn lăn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng Đỗ Cao Quyền đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Chính quyền địa phương bố trí vật cản cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở, huy động người dân hỗ trợ di chuyển một số tảng đá trên mặt đường, bước đầu tạo khoảng trống cho phương tiện lưu thông.

Nhiều tảng đá lớn từ taluy dương sạt xuống tại Km35+600, tỉnh lộ 175, đoạn qua thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai).

Công an xã Mỏ Vàng cũng bố trí lực lượng tại hiện trường, căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức cảnh giới tại hai đầu điểm sạt lở; thường xuyên theo dõi diễn biến, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ hoặc tập trung tại chân taluy có nguy cơ sạt lở.