Xuân Son gặp chấn thương, nguy cơ chia tay sớm FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam 1-0 Philippines.

Tối 26/9, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Kim Sang-sik không trọn vẹn khi Nguyễn Xuân Son phải rời sân vì chấn thương.

Theo HLV Kim Sang-sik, những dấu hiệu ban đầu cho thấy tiền đạo sinh năm 1997 có thể gặp vấn đề ở gân kheo. Nếu chẩn đoán này được xác nhận, Xuân Son có nguy cơ phải nghỉ thi đấu từ 6 tuần đến 3 tháng, tùy theo mức độ tổn thương. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo nhập tịch sẽ phải nói lời chia tay sớm với FIFA ASEAN Cup 2026.

“Với cầu thủ Xuân Son, dường như cậu ấy dính chấn thương gân kheo. Là HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng” , HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận.

Sự cố xảy ra vào khoảng phút 59. Trong một pha tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại, ôm vùng phía sau đùi rồi ngã xuống sân. Đình Bắc tiếp tục tình huống tấn công nhưng không thể đánh bại thủ môn Philippines.

Xuân Son rời sân. (Ảnh: Minh Dân)

Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân kiểm tra cho Xuân Son. Tiền đạo sinh năm 1997 không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. Khi rời sân, anh bước đi tập tễnh, kéo áo che mặt và tỏ rõ sự thất vọng. Sau đó, Xuân Son được chườm đá ở khu vực bị đau.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận nếu Xuân Son phải nghỉ thi đấu dài hạn, sẽ ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, ông vẫn đặt niềm tin vào những phương án còn lại trên hàng công, đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc.

Chấn thương của Xuân Son khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng bởi tiền đạo này từng trải qua quãng thời gian dài điều trị sau sự cố nghiêm trọng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan. Khi đó, anh phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công. Khả năng tì đè, hoạt động độc lập và dứt điểm của chân sút câu lạc bộ Nam Định mang đến cho HLV Kim Sang-sik một phương án khác biệt ở vị trí trung phong.

Nếu Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu, ban huấn luyện sẽ phải điều chỉnh cách bố trí hàng công cho những trận tiếp theo. Tài Lộc và Đình Bắc đều có khả năng đảm nhiệm vị trí cao nhất. HLV Kim Sang-sik cũng từng sử dụng phương án không có trung phong cố định, với các cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí.

Trước mắt, khả năng Xuân Son góp mặt ở trận gặp Thái Lan vẫn bỏ ngỏ. Đội tuyển Việt Nam cần chờ kết quả kiểm tra y tế trước khi đưa ra kết luận về thời gian hồi phục cũng như khả năng tiếp tục dự FIFA ASEAN Cup 2026 của tiền đạo này.