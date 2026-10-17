Xuân Mai “Con cò bé bé” hiếm hoi cho 3 con lên sóng, tiết lộ các con không thích nghe nhạc của mẹ

Mới đây, Xuân Mai hiếm đăng tải đoạn clip đu trend cùng 3 con. Chủ hit "Con cò bé bé" một thời nay đã là mẹ của 3 nhóc tỳ lần lượt 11 tuổi, 9 tuổi và 8 tuổi.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hôm nay lại cho các em nhà lên sóng. Trộm vía các em chăm quay trend với mẹ lắm cả nhà ơi!!! Ai nấy cười tít cả mắt thôi!!!

Mọi người có thấy đáng yêu không? Sắp tới Mai sẽ để các em xuất hiện thường xuyên hơn nhé!!!"

Phía dưới đoạn video, khán giả khen ngợi 3 nhóc tỳ của nữ ca sĩ đáng yêu, nhanh nhẹn. Nhiều người hồi tưởng về tuổi thơ gắn liền với giọng ca Xuân Mai.

Xuân Mai và 3 con quay clip đu trend.

Dù từng là thần đồng âm nhạc gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt, Xuân Mai lại tiết lộ một điều khá hài hước về ba người con của mình: các bé không thích nghe những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng của mẹ ngày xưa. Nữ ca sĩ hiện có ba con là Bean, Bo và Nu.

Trong đó, chỉ có con trai lớn biết mẹ từng là “bé Xuân Mai” nổi tiếng qua những video ca nhạc thiếu nhi có hàng triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, khi nhắc đến những bài hát từng làm nên tên tuổi của mẹ, các con lại không mấy hào hứng.

Xuân Mai tiết lộ các con không thích nghe các ca khúc thiếu nhi của cô ngày xưa.

Trước phản ứng đáng yêu này, Xuân Mai vui vẻ ví von mình đúng là trường hợp “Bụt chùa nhà không thiêng”.

Câu chuyện khiến nhiều người thích thú bởi những ca khúc quen thuộc như "Con cò bé bé", "Cháu yêu bà" từng là một phần ký ức tuổi thơ của đông đảo khán giả, nhưng với các con Xuân Mai, mẹ đơn giản vẫn là người phụ nữ gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung xây dựng tổ ấm tại Mỹ, Xuân Mai hiện dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc ba con.

3 con đáng yêu của ca sĩ Xuân Mai.

Chia sẻ dí dỏm của cô cũng phần nào cho thấy cuộc sống làm mẹ bình dị, gần gũi, nơi những câu chuyện nhỏ trong gia đình đôi khi lại mang đến nhiều tiếng cười.

Hành trình làm mẹ của Xuân Mai gắn liền với những lo toan đời thường, từ chăm sóc con nhỏ, quán xuyến gia đình đến nỗ lực bảo đảm kinh tế.

Sau một thời gian làm việc trong ngành ngân hàng, cô chuyển sang làm tại tiệm nail và nối mi ở bang Ohio để có thể chủ động hơn về thời gian, cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc các con.

Giọng ca nhí đình đám một thời giờ có gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Không còn thường xuyên xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu như thuở bé, Xuân Mai lựa chọn cuộc sống bình dị, dành phần lớn thời gian cho gia đình và những trách nhiệm của một người mẹ ba con.

Việc vừa đi làm kiếm thu nhập, vừa nuôi dạy ba đứa trẻ khiến quỹ thời gian dành cho đam mê ca hát của cô trở nên hạn hẹp.

Trong thời gian tới, Xuân Mai dự kiến sẽ trở lại với âm nhạc, mở ra một chặng đường mới sau nhiều năm tập trung chăm lo cho gia đình và nuôi dạy ba con nhỏ.

Sự trở lại này hứa hẹn là cơ hội để nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi đam mê, đồng thời kết nối lại với khán giả từng yêu mến giọng hát của cô từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật.