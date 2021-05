Xử phạt nhóm người đột nhập xã đang phong tỏa vì dịch để đánh ghen

Ngày 16-5, ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người liên quan vụ "đột nhập" xã đang bị phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 để đánh ghen.



Cụ thể, ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984) và vợ là bà Trần Thị L. (SN 1988) cùng Trần Công Đ. (SN 1990), Trần Văn Q. (SN 1998), Hoàng Thị H. (SN 1992), Nguyễn Thị B. (SN 1981) - tất cả ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền - bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền... (được quy định tại Nghị định 117/NĐ-CP năm 2020). Trong 6 người này, ngoài ông A. thì số còn lại bị phạt thêm 200.000 đồng/người do có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ ngày 9-5, xã Phong Hiền đã dựng lên 8 chốt để phong tỏa, cách ly toàn xã nhưng 6 người trên vẫn băng ruộng đột nhập

Như Báo Người Lao Động Online đã đưa tin, rạng sáng 13-5, bà Lê Thị Thanh S. (SN 1992; ngụ xã Phong Hiền, chồng đang ở nước ngoài) gọi điện thoại nhờ ông A. đưa thuốc hạ sốt tới cho mình. Lúc này, xã Phong Hiền đang thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 nhưng ông A. vẫn bất chấp, băng ruộng "đột nhập" đưa thuốc cho bà S. và đã ở lại nhà của bà này.

Đến khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, bà L. kéo theo 4 người (2 cặp vợ chồng) tìm đến chốt kiểm soát dịch tễ Bích Đương, xã Phong Hiền. 2 trong số họ tới gặp lực lượng chức năng xin qua chốt vào trong xã nhưng không được đồng ý. Họ đã quay lui nhưng sau đó đi đường ruộng tới nhà bà S. để đánh ghen, gây rối.

Lúc này, ông A. đã nhanh chân rời khỏi nhà bà S., băng ruộng bỏ chạy về lại xã Phong An nên không vi phạm hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Phong Hiền đã đến đưa 5 người trên về Trạm Y tế xã Phong Hiền làm việc sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của mẹ chồng bà S. Sáng cùng ngày, Công an xã Phong An đã bắt giữ ông Hoàng Ngọc A. giao cho Công an xã Phong Hiền xử lý.

Do vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên 6 người trên (3 cặp vợ chồng) đã bị chính quyền sở tại áp dụng biện pháp đưa đi cách ly tập trung ở khung T4 tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế. 3 trẻ là con của 3 gia đình trên cũng phải theo cha mẹ đi cách ly vì ở nhà không còn ai trông coi. Tất cả phải tự chịu phí cách ly tập trung.