Xử phạt người đàn ông đấm vào mặt tài xế xe Grab khi đang lái xe

Ngày 6-3, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. (42 tuổi, ngụ phường Tân Lập) số tiền 2,5 triệu đồng.

Người đàn ông đấm vào mặt tài xế xe Grab bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Ông V. bị xử phạt hành chính về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đêm 18-2, ông N.Đ.N. (39 tuổi, tài xế xe Grab) điều khiển ô tô chở vợ chồng ông V. và 2 con nhỏ về nhà.

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi tài xế rồi đấm vào mặt.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. trên ô tô có gắn camera giám sát.

Lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc.

Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Theo phản ánh của tài xế, ngoài việc bị đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ ở cửa.