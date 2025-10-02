Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q. (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chứa chất cấm.

Tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee của bà N.H.Q. và một số thực phẩm chức năng kinh doanh có chứa chất cấm

Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, qua xác minh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (Chi cục QLTT Quảng Ninh) thấy có dấu hiệu vi phạm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm nên đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh "Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân" và tài khoản bán hàng cùng tên trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có 76 hộp trà sữa giảm cân "Viet Milk Tea Denmark" không có hóa đơn, chứng từ. Nhãn mác ghi chữ Made in Denmark, nhưng khi tra cứu mã vạch thì không có thông tin nơi sản xuất mà chỉ hiện ra bản hướng dẫn sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu, gửi kiểm nghiệm, kết quả đã xác định sản phẩm trên có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm do gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim mạch và hệ thần kinh.

Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính gần 40 triệu đồng. Qua xác minh doanh thu bán hàng trên sàn thương mại điện tử của cơ sở gần 1 tỉ đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 4 đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Quảng Ninh để xem xét, phân loại xử lý.

Chi cục QLTT Quảng Ninh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q số tiền 144.130.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm 11 tháng đối với bà N.H.Q và yêu cầu bà Q chấm dứt ngay hành vi kinh doanh sản phẩm trái phép, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Hiện, vụ việc đang được chuyển cho cơ quan thuế tiến hành xác minh xử lý theo quy định.