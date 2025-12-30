Xu hướng quà Tết 2026 cho doanh nghiệp: Chọn khéo, trao tay, tối ưu ngân sách

Chất lượng cốt lõi: Giá trị "an tâm" không thay đổi giữa dòng chảy thị trường

Đối với doanh nghiệp, việc chọn quà Tết mỗi năm không chỉ là bài toán ngân sách, mà còn là áp lực về tiến độ, đồng bộ hình ảnh thương hiệu và sự an tâm về chất lượng sản phẩm khi trao tay hàng trăm, hàng nghìn suất quà. Thấu hiểu được điều đó, các set quà Tết của Savor Cake không chỉ tập trung vào thế mạnh về bánh kẹo và hạt quả lành mạnh, mà còn đổi mới bao bì trang trọng, cứng cáp, đa dạng hơn.

Đa dạng mẫu mã Set quà Tết Bính Ngọ 2026 của Savor Cake

Cùng với quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, cam kết không chứa chất bảo quản, phụ gia không cho phép. Thay vì chạy theo số lượng công nghiệp, Savor Cake tập trung vào trải nghiệm thưởng thức tinh tế, với công thức giảm ngọt, ưu tiên nguyên liệu tự nhiên, các set quà của Savor phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh.

Đa dạng nguyên liệu được đưa vào set quà

Chính sự ổn định và "có tâm" trong chất lượng này đã biến Savor Cake trở thành lựa chọn được nhiều doanh nghiệp tin tưởng. Người tiêu dùng hiện đại ngày càng thông thái, vẻ hào nhoáng của bao bì bên ngoài có thể thu hút ánh nhìn trong giây lát, nhưng hương vị và sự an toàn bên trong mới là thứ chạm đến trái tim và quyết định sự gắn bó, ủng hộ lâu dài.

Giải pháp quà Tết doanh nghiệp: Chuyên nghiệp, tinh tế và tối ưu ngân sách

Bên cạnh việc chinh phục khách hàng cá nhân với hàng vạn chiếc bánh mỗi năm, Savor Cake còn khẳng định uy tín vững chắc khi trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp mỗi mùa lễ Tết. Sự tín nhiệm này được bảo chứng qua nhiều mùa Tết và Trung thu liên tiếp, đưa Savor trở thành lựa chọn ưu tiên của những tên tuổi lớn như LG Vietnam, Vàng bạc Bảo Tín, MBBank, Universal Music, Sen Vàng… Với kinh nghiệm triển khai các đơn hàng quy mô lớn, Savor Cake từng phục vụ hàng nghìn set quà trong một đơn, đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng và tiến độ. Hiểu rằng món quà Tết không chỉ đơn thuần là lời tri ân gửi đến nhân viên, đối tác, mà còn là công cụ truyền thông đắc lực, đại diện cho hình ảnh và uy tín thương hiệu. Từ đó, Savor Cake cung cấp các giải pháp quà tặng doanh nghiệp được cá nhân hóa chuyên sâu.

Bộ sưu tập Quà Tết 2026 của Savor Cake được thiết kế với mục đích giải quyết bài toán khó: Làm sao để có quà tặng trang trọng, đảm bảo chất lượng và thể hiện được dấu ấn doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo ngân sách hợp lý?

Chiết khấu hấp dẫn: chính sách chiết khấu lên đến 30-40% cho các đơn hàng số lượng lớn, xuất VAT đầy đủ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách quà tặng hiệu quả.

Tư vấn chuyên sâu: Đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng thiết kế các set quà phù hợp "đo ni đóng giày" theo ngân sách riêng của từng công ty.

Giá cả linh hoạt từ 250.000 – 1.300.000 VNĐ, phù hợp với doanh nghiệp quy mô từ 10–1000 suất.

Chính sách cộng gộp đơn linh hoạt. Doanh nghiệp muốn tặng quà cho cả đối tác, khách hàng và nhân viên đều có thể thoải mái lựa chọn các hạng mức quà khác nhau trong cùng một đợt mua, nhưng vẫn được hưởng trọn mức chiết khấu ưu đãi nhất trên tổng giá trị đơn hàng.

Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ công bố, chứng nhận Vệ sinh An toàn Thực phẩm, đáp ứng nhu cầu dù là khắt khe nhất của các tập đoàn đa quốc gia.

Dấu ấn thương hiệu: Hỗ trợ in logo, thiệp chúc mừng, in thông điệp chúc Tết riêng biệt theo yêu cầu, giúp doanh nghiệp gửi gắm bản sắc văn hóa của mình một cách tinh tế, không phô trương nhưng đủ sự chuyên nghiệp và trang trọng.

Cam kết tiến độ: Quy trình đóng gói đồng bộ, chỉn chu và giao hàng đúng hẹn, đảm bảo kế hoạch tặng quà của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ.

Chiết khấu lớn cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn của Set quà Tết

Mùa Tết Bính Ngọ 2026 này, hãy để Savor Cake thay bạn gửi trao những thông điệp yêu thương và sự trân trọng qua những set quà gói trọn tâm tình. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng thượng hạng và dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, Savor Cake mong muốn được làm bạn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các set quà Tết chỉn chu, phù hợp ngân sách và kế hoạch tặng quà cuối năm.