Xu hướng du lịch cùng Travelhow, tự do làm điều bạn thích

Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế chung trên toàn cầu, đặc biệt là các ngành về dịch vụ, du lịch. Trước những khó khăn và thách thức, Travelhow không ngừng tung ra các chương trình kích cầu vực dậy nền du lịch nội địa, khi nhu cầu của du khách vẫn đang tăng cao và những hạn chế du lịch quốc tế vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ. Đây cũng là cơ hội cho bạn nắm bắt thời cơ chuẩn bị hành trang và bắt đầu những chuyến đi thú vị.

Thiết kế tour theo cách bạn muốn

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho khách du lịch, đơn vị đẩy mạnh phát triển hình thức mua tour tự chọn. Theo đó, tất cả các gói dịch vụ đều được bán theo yêu cầu. Bạn có thể mua riêng lẻ hoặc combo, hoặc mua gói có sẵn, hoặc tự thiết kế toàn bộ lịch trình theo cách bạn muốn. Đương nhiên, vẫn sẵn có các chương trình tour, bạn có thể mua ngay nếu bạn nhận thấy chương trình đó phù hợp với bạn.

Đà Nẵng - Điểm đến lý tưởng

Mua riêng từng gói dịch vụ bạn cần

Travelhow cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho chuyến đi hoàn hảo của bạn. Theo đó, bạn có thể đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt xe du lịch, mua vé tham quan trực tuyến và được hỗ trợ làm visa với chi phí tối ưu.

Khi bạn cần bất cứ dịch vụ nào liên quan đến ngành dịch vụ du lịch, đơn vị này đều có thể cung ứng với mức giá hợp lý, xua tan mọi lo lắng về vấn đề tài chính.

Ngoài ra, nếu bạn mua combo các dịch vụ bạn có cơ hội tiết kiệm lên đến hàng triệu đồng cho chuyến đi, vẫn đảm bảo lịch trình hoàn hảo mà bạn mong muốn đạt được.

Nha Trang - "Thiên đường du lịch biển"

Vé máy bay giá tốt, chất lượng, uy tín

Travelhow là đai lý chính thức của các hãng hàng không hàng đầu trong nước và quốc tế như: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Bamboo, Emirates, American Airlines, British Airways, Air France, Lufthansa, All Nippon Airways, Korean Air, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, Qatar Airways, Turkist Airlines v.v…, cho bạn sự lựa chọn phong phú, luôn sẵn sàng cung cấp chuyến bay phù hợp, kịp thời cập nhật các chương trình vé mới cùng những ưu đãi hấp dẫn.

Hệ thống xe du lịch chất lượng cao

Chuyến đi sẽ chẳng thể thiếu các phương tiện đường bộ, bạn sẽ khá khó khăn để tìm đơn vị cung cấp xe du lịch uy tín. Liên hệ với Travelhow, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, bạn chỉ cần gọi điện, sẽ có xe chất lượng phục vụ.

Bình minh tại Hồ Cốc

Khách sạn chất lượng, đa dạng



Đối tác lưu trú là hệ thống hơn 3.000.000 khách sạn trên toàn cầu. Các chính sách kích cầu cho bạn mức giá thật hấp dẫn, bạn sẽ dễ dàng chọn được nơi ở chỉ bằng các thao tác cực đơn giản.

Tận hưởng chuyến đi trên du thuyền

Dịch vụ làm Visa nhanh chóng

Dịch vụ làm Visa uy tín, đảm bảo nhanh chóng, xử lý được hầu hết các ca khó duyệt, tỷ lệ đậu Visa cao, có hỗ trợ tận nhà, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Cung cấp vé tham quan du lịch

Vé tham quan và các thông tin tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên hệ thống website. Bạn sẽ chẳng cần mất thời gian để tìm kiếm, nếu bạn cần mua trước, có thể liên hệ với Travelhow để được hỗ trợ.

Hội An – Thành phố cổ quyến rũ

Đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đầy hứa hẹn

Bên cạnh du lịch nội địa, Travelhow đang tích cực chuẩn bị các kế hoạch kích cầu sẵn sàng phục vụ hành khách inbound và outbound khi tình hình chung ổn định trở lại. Hứa hẹn trong thời gian tới, du khách trong và ngoài nước sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các chuyến đi, và sẽ có dịch vụ chất lượng hơn nữa.

An tâm du lịch với giá siêu tiết kiệm, tự do thiết kế chương trình theo cách của bạn. Lựa chọn hình thức du lịch phù hợp như: tour trải nghiệm, tour thiết kế theo yêu cầu, tour thiết kế riêng cho gia đình/ công ty/ nhóm bạn, và tour thiết kế theo yêu cầu dành cho dân đam mê xê dịch tự do, thích khám phá thế giới theo cách riêng của mình.

Bạn muốn chuyến đi như thế nào, hãy liên hệ và bắt đầu ngay!

CÔNG TY TNHH TRAVELHOW

Địa chỉ: 708/22 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3960 5196

Di động: 093 946 9995

Website: https://travelhow.com.vn

Email: info@travelhow.com.vn