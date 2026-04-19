Trong khuôn khổ Hội nghị Tim mạch thường niên lần thứ 4 do Bệnh viện FV tổ chức ngày 18.4 tại TP.HCM với chủ đề "Các xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch", ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong can thiệp nổi lên như một xu hướng đáng chú ý. Công nghệ này đang hỗ trợ bác sĩ nâng cao độ chính xác, cải thiện kết quả điều trị và giảm rủi ro cho bệnh nhân.

Phác đồ đa ngành: hướng tiếp cận hiệu quả trong điều trị tim mạch hiện đại

Là một trong những diễn đàn khoa học về tim mạch uy tín được FV tổ chức thường niên, Hội nghị năm nay thu hút khoảng 500 y bác sĩ, quy tụ những tên tuổi đầu ngành trong và ngoài nước. Dưới sự dẫn dắt của các chủ tọa là GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi – Chủ tịch Hội Suy tim Việt Nam và PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, sự kiện này còn có sự góp mặt của chuyên gia quốc tế đến từ Singapore là BS Andrew Choong (Chuyên gia Phẫu thuật Mạch máu & Động mạch chủ, Đại học Quốc gia Singapore - NUH).

Sự hiện diện của các chuyên gia từ tim mạch can thiệp, phẫu thuật mạch máu đến nội tiết cho thấy một chuyển dịch rõ rệt trong điều trị hiện đại: bệnh tim mạch không còn được xử lý đơn lẻ theo từng chuyên khoa, mà theo mô hình tích hợp đa ngành nhằm tối ưu kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Nội dung thảo luận tập trung vào các thách thức lớn hiện nay như hội chứng tim – thận – chuyển hóa, bệnh mạch vành phức tạp, cùng những cập nhật mới từ nghiên cứu quốc tế CREST-2 trong điều trị động mạch cảnh. Đây là những hướng tiếp cận đang được y học thế giới ưu tiên nhằm giảm nguy cơ đột quỵ và tử vong tim mạch.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài – Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai

GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi – Chủ tịch Hội Suy tim Việt Nam – cho biết: "Các bệnh lý tim mạch, đặc biệt suy tim phân suất tống máu bảo tồn, vẫn đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị, với tỷ lệ bỏ sót còn cao. Vì vậy, những diễn đàn như hội nghị này đóng vai trò quan trọng trong cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy phối hợp đa chuyên khoa nhằm nâng cao hiệu quả điều trị."

Tại hội thảo, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cập nhật hướng dẫn mới trong điều trị viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu mở rộng chẩn đoán các bệnh lý cơ tim phức tạp như cơ tim phì đại hay amyloid – những bệnh lý dễ bị bỏ sót trong thực hành lâm sàng. Việc nâng cao năng lực chẩn đoán chuyên sâu vì vậy đóng vai trò then chốt, đặc biệt tại các trung tâm có đầy đủ phương tiện và kinh nghiệm.

AI trong điều trị tim mạch: từ xu hướng công nghệ đến ứng dụng lâm sàng

Một trong những xu hướng nổi bật được đề cập trong hội nghị lần này là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) đặc biệt trong chẩn đoán hình ảnh và can thiệp. TS.BS Hồ Minh Tuấn – Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch Can thiệp Bệnh viện FV – điều phối viên của hội nghị – cho biết: "AI đang đóng vai trò như một 'trợ lý ảo' đắc lực, giúp bác sĩ phân tích dữ liệu nhanh hơn, chi tiết hơn và giảm thiểu tối đa nguy cơ bỏ sót tổn thương. Tại FV, việc làm chủ công nghệ này đã giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao tính an toàn vượt trội cho người bệnh."

Tiêu biểu cho làn sóng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo có thể kể đến phần mềm 3mensio tích hợp AI, được ví như "kiến trúc sư ảo" cho các ca thay van tim. Thay vì dựa vào các dữ liệu hình ảnh 2D rời rạc, 3mensio tự động dựng mô hình 3D mô phỏng chính xác trái tim của từng bệnh nhân, cho phép bác sĩ "tổng duyệt" toàn bộ quá trình can thiệp trên không gian ảo. Nhờ khả năng lập kế hoạch chuẩn xác đến từng milimet, các bác sĩ, Bệnh viện FV đã thực hiện thành công 100% các ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI), kể cả những trường van hai mảnh phức tạp.

Song song đó là bộ đôi công nghệ "mắt thần" IVUS (siêu âm trong lòng mạch) và OCT (chụp cắt lớp quang học) tích hợp AI. Bằng cách đưa các đầu dò siêu nhỏ vào tận bên trong mạch máu, AI sẽ tự động phân tích các mảng bám và tổn thương để bác sĩ đặt giá đỡ (stent) tối ưu. Sự kết hợp này đã mang lại kết quả ấn tượng: giảm tỷ lệ tái hẹp sau can thiệp từ 5% xuống chỉ còn khoảng 1%.

Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu kỹ thuật phá vôi lòng mạch bằng sóng xung kích nội mạch (IVL) trong xử lý các mảng vôi hóa – nguyên nhân thường gây khó khăn hoặc thất bại trong can thiệp tim mạch. Khác với bóng nong hay khoan kim cương, IVL sử dụng sóng âm để làm nứt vỡ mảng vôi hóa mà hạn chế tổn thương mô lành, giúp việc đặt stent thuận lợi hơn và giảm biến chứng. Bệnh viện FV là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai kỹ thuật này từ giữa năm 2025.

Là thành viên Tập đoàn Y tế Thomson (Singapore), Bệnh viện FV duy trì chứng nhận quốc tế JCI từ năm 2016, khẳng định cam kết về chất lượng điều trị. Với hệ thống phòng thông tim (Cathlab) hiện đại và quy trình cấp cứu "70 phút vàng" vượt chuẩn quốc tế, FV từng bước khẳng định vị thế trung tâm tim mạch uy tín tại khu vực phía Nam.

Không chỉ tập trung điều trị, FV còn duy trì các hội nghị khoa học thường niên như một nền tảng kết nối chuyên môn, góp phần đưa các tiến bộ y khoa thế giới vào thực hành tại Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của ngành tim mạch.

BS Andrew Choong - chuyên gia phẫu thuật mạch máu và động mạch chủ, Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore, nhận định: "Hội nghị được chuẩn bị bài bản trong nhiều tháng, từ xây dựng chủ đề đến tổ chức chương trình. Quy mô sự kiện ấn tượng, mang tầm quốc tế và là một trong những hội nghị lớn nhất mà tôi từng tham dự."