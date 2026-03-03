Xu hướng cá nhân hóa hành trình du lịch và câu chuyện thành công đến từ đơn vị tiên phong Đi Nhật Cùng Nhâm

Sự khác biệt về nhu cầu của khách Việt

Cùng một điểm đến là Nhật Bản, nhưng hành trình của mỗi nhóm khách lại mang theo mục đích hoàn toàn khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ cần lịch trình nhẹ nhàng và có thời gian nghỉ. Cặp đôi trẻ muốn có linh hoạt để khám phá theo sở thích. Người lớn tuổi ưu tiên sự thuận tiện trong di chuyển và sức khỏe với mỗi chuyến hành trình. Bên cạnh đó, không ít chuyến đi mang ý nghĩa đoàn tụ khi nhiều người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật.

Các khách hàng sẽ được thiết kế lịch trình du lịch phù hợp với mình

Trong những trường hợp như vậy, mục tiêu của chuyến đi không phải là đi được bao nhiêu điểm, mà là đi sao cho thoải mái và có thời gian bên nhau. Từ kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách, đội ngũ Đi Nhật Cùng Nhâm nhận thấy rằng lịch trình di chuyển liên tục như các tour truyền thống đang dần bộc lộ yếu điểm, khiến du khách nhanh mệt với một lịch trình chưa phù hợp với tốc độ cảm nhận của từng người. Bên cạnh đó, nhiều kế hoạch du lịch trong các tour phổ biến hiện nay thiếu độ linh hoạt để kịp thời điều chỉnh theo sức khỏe của du khách, thời tiết hoặc những tình huống phát sinh trong chuyến đi.

Theo đại diện đơn vị, mỗi hành trình cần được xây dựng theo nhịp đi của người Việt, thay vì áp một khung chung. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết không chỉ về điểm đến, mà còn về hành vi và thói quen du lịch của từng nhóm khách.

Linh hoạt từ đường bay đến phương tiện: Nền tảng để mỗi hành trình không bị đóng khung

Để đảm bảo các hành trình có thể linh hoạt theo từng nhóm khách thay vì áp một lịch trình cố định, yếu tố vận hành phía sau đóng vai trò quan trọng. Đại diện Đi Nhật Cùng Nhâm cho biết đơn vị hiện hợp tác với nhiều hãng hàng không khai thác chặng bay Việt Nam - Nhật Bản như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air, All Nippon Airways và Japan Airlines,... Việc đa dạng đối tác bay giúp hành trình có thêm phương án về giờ giấc, điểm khởi hành và chi phí, từ đó dễ điều chỉnh theo nhu cầu của từng đoàn khách.

Phương tiện di chuyển được lựa chọn phù hợp với từng nhóm khách

Tại Nhật Bản, đơn vị cũng phối hợp với các đối tác vận chuyển sở hữu hệ thống hàng trăm xe bus và xe ô tô nhiều quy mô. Nhờ vậy, lịch trình có thể thay đổi theo số lượng thành viên, độ tuổi hoặc sức khỏe của khách mà không bị phụ thuộc vào một tuyến di chuyển cố định. Với những đoàn có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, phương tiện được lựa chọn theo tiêu chí thuận tiện và ít di chuyển nhất. Ngược lại, với nhóm khách trẻ muốn khám phá nhiều hơn, hành trình có thể linh hoạt điều chỉnh theo nhịp trải nghiệm.

Theo đại diện đơn vị, chính khả năng chủ động về vé máy bay và phương tiện di chuyển giúp mỗi chuyến đi có nhiều phương án thay thế, từ đó hạn chế việc phải chạy theo một lịch trình chung. Đây được xem là một trong những điều kiện để các hành trình sang Nhật có thể thiết kế theo nhịp đi của từng nhóm khách, thay vì áp dụng một khuôn mẫu cố định cho tất cả.

"Quả ngọt" từ việc thấu hiểu hành vi khách hàng

Những con số vận hành thực tế cho thấy nhu cầu của khách Việt đang dịch chuyển theo hướng cá nhân hóa rõ rệt. Chỉ sau 3 tháng thành lập Đi Nhật Cùng Nhâm khách hàng đã chủ động liên hệ để đặt dịch vụ thông qua các nền tảng số của công ty. Trong 5 tháng cuối năm 2025, hơn 50 tour Fuji được tổ chức với lịch trình được điều chỉnh theo từng nhóm khách. Từ tháng 9 năm 2025, lượng khách tham gia tour nội địa Nhật đạt trung bình khoảng 200 người mỗi tháng và đơn vị đặt mục tiêu nâng lên 500 khách mỗi tháng trong giai đoạn tới.

Khách hàng thích thú khi đến Nhật theo lộ trình được cá nhân hóa

Chính những con số biết nói này đã phản ánh rõ xu hướng hiện nay của khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản. Du khách không còn tìm một khuôn mẫu cố định cho mọi chuyến đi, mà mong muốn một kế hoạch có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh cụ thể. Những số liệu về lượng khách chủ động liên hệ và tần suất tổ chức tour không chỉ là kết quả kinh doanh, mà còn cho thấy nhu cầu thực tế về những hành trình không bị đóng khung trong một lịch trình chung đang gặt hái nhiều thành công và có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.