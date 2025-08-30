Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ vừa mất con, đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo, chồng tai nạn

39 tuổi chị Lương Thị Hồng Nhung (39 tuổi, thôn Đức Lý, xã Xa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) đã phải trải qua nỗi đau mất con, đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau giằng xé cùng sự lo lắng cho sự sống của con như vắt kiệt tâm sức của người phụ nữ bất hạnh.

39 tuổi, chị Nhung đã phải trải qua 2 cú sốc lớn khi đàn con, đứa mất, đứa bệnh hiểm nghèo.

Thế nhưng "giông bão" vẫn chưa dừng lại khi mới đây, chồng chị là anh Huỳnh Tấn Khoa (41 tuổi) đang đi làm thuê thì bị tai nạn lao động. Khó khăn nhân đôi, gánh nặng đè lên bờ vai vốn gầy gò của chị. Một mình chị Nhung vừa chăm chồng, vừa lo cho con, áp lực tiền bạc, nợ nần như dồn chị vào ngõ cụt.

Ngày bé Phương phẫu thuật u não để dành sự sống cũng chính là ngày người anh trai Tấn Kiệt mới 14 tuổi qua đời.

Chị Nhung kể, vợ chồng chị sinh được 3 đứa con thì đứa thứ 2 là Huỳnh Tấn Kiệt (SN: 2010) cũng là con trai duy nhất không may mắc bệnh bại não từ khi còn rất nhỏ. Suốt 14 năm kể từ ngày con trai chào đời mang bệnh tật, chị Nhung ở nhà chăm con nên không thể làm gì kiếm thu nhập.

Năm ngoái, bé Kiệt bị bệnh nặng hơn, phải đưa vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) điều trị vì viêm phổi nặng. Kiệt vừa điều trị được 4 ngày trong tình trạng nguy kịch thì ở quê nhà, người em gái là Huỳnh Lương Nhã Phương (10 tuổi, con gái út của chị Nhung) đau đầu dữ dội. Người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu thì phát hiện bị bệnh u não.

Đến nay, bé Phương đã trải qua 2 ca phẫu thuật, 12 vòng hoá chất, 30 mũi xạ trị.

"Phương được chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật thì cũng là lúc bác sĩ khuyên đưa Kiệt về vì không còn khả năng cứu chữa. Chưa bao giờ gia đình tôi lâm cảnh bi đát, đau thương thế này.

Tôi đưa con trai về được nửa đường thì con mất. Chồng phải ở lại để ký giấy cam kết và túc trực con gái phẫu thuật u não, không thể chịu tang con", chị Nhung kể lại.

Anh Khoa trong lúc đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con thì gặp nạn, chấn thương vùng đầu.

Mai táng cho con trai xấu số xong, chị Nhung nén nỗi đau, vào lại Sài Gòn để chăm sóc con gái út. Chị Nhung cho biết, tính đến nay, bé Phương đã trải qua 2 ca phẫu thuật, 12 vòng hoá chất, 30 mũi xạ trị, sức khoẻ có tiến triển hơn.

"Thời gian ở Sài Gòn, con phải điều trị ngoại trú. Tôi phải thuê phòng trọ với giá 150.000 đồng/ngày để có chỗ ở, nghỉ ngơi cho 2 mẹ con. Đó là chưa kể chi phí đi lại, ăn uống, sinh hoạt… rất tốn kém. Đến nay vợ chồng tôi đã vay gần 200 triệu đồng rồi.

Từ ngày chuyển về bệnh viện Trung ương Huế điều trị nội trú cũng đỡ tốn kém hơn. Thế nhưng, con đau ốm dài thế này, không biết xoay xở thế nào. Mất một đứa con tôi đã đau đớn lắm rồi, đứa này mà có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao", chị Nhung thở dài.

Con- đứa mất, đứa bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Nhung lâm cảnh khó khăn.

Khó khăn chưa qua thì 10 ngày trước, khi đang đi làm thuê, anh Khoa không may bị vật cứng rơi vào đầu dẫn đến chấn thương nặng, phải khâu hàng chục mũi. Sau 10 ngày điều trị và theo dõi ở bệnh viện, anh Khoa được xuất viện về nhà.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Trưởng thôn Đức Lý (xã Sa Thầy) chia sẻ, vợ chồng chị Nhung có 3 đứa con nhưng chỉ duy nhất con gái đầu khoẻ mạnh, vừa tốt nghiệp THPT nhưng không có tiền học tiếp. Đứa con trai duy nhất vừa mất năm ngoái vì bại não. Đứa út đang bị u não.

Không tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Nhung khẩn cầu giúp đỡ.

"Chị Nhung quanh năm chăm sóc con, ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Nguồn sống cả gia đình phụ thuộc vào mình anh Khoa nhưng cũng không có việc làm ổn định, ai thuê cạo mủ cao su, hái cà phê, bơm thuốc sâu thuốc cỏ thì nhận làm. Ngày nào có việc thì nhận được khoảng 200.000- 250.000 đồng tiền công. Có thời điểm cả 2 đứa con đều nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo, 2 vợ chồng ôm con nằm viện, chạy tới chạy lui, cám cảnh vô cùng.

Vừa rồi, anh Khoa không may bị tai nạn, chấn thương vùng đầu khiến gia đình càng thêm khó khăn. Mong mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ để vợ chồng chị Nhung có tiền níu kéo sự sống cho cháu Phương", ông Nghĩa chia sẻ.

Cùng lúc gánh chịu nỗi đau mất con, con mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Nhung lâm cảnh khó khăn. Mới đây, anh Khoa lại tai nạn khiến người phụ nữ này như bị dồn vào ngõ cụt. Rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả xa gần.