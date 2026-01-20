Xót xa hình ảnh cuối của nam diễn viên qua đời ở tuổi 51

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Woo Chang Soo đã qua đời vào ngày 16/1, hưởng thọ 51 tuổi. Ông qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh mãn tính. Tin tức về sự ra đi của Woo Chang Soo đã khiến nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng, đặc biệt là khi bài đăng cuối cùng của ông trên mạng xã hội thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chỉ 2 tuần trước khi qua đời, Woo Chang Soo đã chia sẻ một bài đăng ngắn trên tài khoản Instagram. Nam diễn viên xuất hiện với gương mặt hốc hác tiết lộ rằng ông đã cân nhắc việc cạo trọc đầu vì tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi: "Tôi đã dành cả ngày để phân vân không biết có nên cạo trọc đầu hay không, thậm chí đã sạc đầy pin máy cạo và đăng lên nhóm chat gia đình rằng tôi sẽ làm điều đó. Sau đó, em gái tôi mắng tôi, nên tôi đổi ý và chỉ cắt bỏ phần đuôi tóc thôi. Sau khi tự cắt tóc xong, tôi kết thúc một ngày bằng cách nấu bữa ăn mà tôi cho là bổ dưỡng để chăm sóc sức khỏe, gồm giá đỗ với cá minh thái khô và hải sâm. Tôi thực sự cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Cố gắng lên nào, Chang Soo".

Woo Chang Soo hốc hác, gầy gò vì bạo bệnh. Ảnh: Instagram

Ông muốn cạo đầu nhưng sau đó chỉ cắt đuôi tóc. Ảnh: Instagram

Cố diễn viên lần đầu tiên tiết lộ vấn đề sức khỏe của mình vào tháng 4/2023. Khi đó, nam diễn viên đi khám sức khỏe tổng quát nhưng các bác sĩ đã khuyên ông đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra chuyên sâu. Mặc dù tình hình khá nghiêm trọng, Woo Chang Soo vẫn giữ thái độ tích cực và trấn an những người xung quanh rằng ông sẽ điều trị và trở lại sân khấu.

Đáng buồn thay, lời hứa đó không bao giờ trở thành thực hiện. Woo Chang Soo ra đi khi 51 tuổi, để lại nỗi thương tiếc vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Gia đình đã hoàn tất các thủ tục tang lễ và an táng nam diễn viên tại nghĩa trang Seoul Seunghwawon từ ngày 18/1.

Gia đình đã hoàn tất các thủ tục tang lễ và an táng nam diễn viên từ ngày 18/1. Ảnh: Chosun

Woo Chang Soo sinh năm 1975, tốt nghiệp chuyên ngành Phát thanh và Giải trí, Đại học Khoa học Suwon. Sự nghiệp nghệ thuật của ông gắn với sân khấu kịch và nhạc kịch. Ông là 1 trong những tên tuổi gạo cội, được kính trọng trong giới sân khấu Hàn Quốc.

Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều vở kịch nổi tiếng như Welcome to My World, Blue Spring... và mở rộng hoạt đồng sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất, dẫn dắt đoàn kịch Shinsegye và giữ chức giám đốc nghệ thuật của đoàn kịch Whistle. Ngoài ra, Woo Chang Woo còn giảng dạy, bồi dưỡng các nghệ sĩ trẻ ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hoseo, Seoul, Hàn Quốc.

Woo Chang Soo gắn liền với mái tóc dài lãng tử từ thời trẻ. Ảnh: Chosun

Nguồn: Koreaboo, Instagram