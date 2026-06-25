Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra gần San Felipe, cách Caracas khoảng 284 km về phía tây, vào buổi chiều (giờ địa phương) ngày thứ Tư (24/6), ngay sau đó là một trận động đất mạnh 7,5 độ richter gần Yumare, cách thủ đô khoảng 293 km về phía tây, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), sử dụng mô hình dự báo để ước tính số người chết trong thảm họa, cho biết con số này rất có thể lên đến hàng nghìn, với xác suất đáng kể là vượt quá 10.000 người.

Phát biểu trước toàn quốc vào sáng sớm thứ Năm, bà Rodriguez cho biết: “Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được báo cáo về 32 trường hợp tử vong” và “hơn 700 người bị thương”, đồng thời nói thêm rằng bà vẫn chưa có dữ liệu về “vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất” là La Guaira, nằm gần thủ đô và là nơi có sân bay của thành phố.

"Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ, và hiện chúng tôi đang tiến hành các nỗ lực cứu hộ hết sức khẩn trương để cứu được càng nhiều người càng tốt", bà nói trong một lần xuất hiện trên truyền hình nhà nước.

“Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây, chúng tôi gửi thông điệp đoàn kết và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc cùng sự hỗ trợ của mình đến những gia đình đã mất người thân trong những giờ phút khó khăn này.”

Bà cho biết đất nước đang tập trung vào các nỗ lực cứu hộ, bao gồm cả việc các đội cứu hộ từ các quốc gia khác sẽ đến trong những giờ tới, đồng thời cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đường phố sau động đất

Một khu nhà bị sập hoàn toàn

Nhà ở không chính thức phổ biến ở Venezuela

Nhiều người Venezuela đang ở nhà khi động đất xảy ra vì thứ Tư là ngày lễ quốc gia kỷ niệm trận chiến quyết định năm 1821 trong cuộc chiến giành độc lập của Venezuela khỏi Tây Ban Nha.

Phóng viên Teresa Bo của Al Jazeera, đưa tin từ thủ đô Bogota của Colombia, cho biết khoảng 80% dân số Venezuela sống ở các khu vực thường xuyên xảy ra động đất.

“Ví dụ, tại khu vực Altamira [bị ảnh hưởng nặng nề] ở Caracas, nhiều tòa nhà bị sập được xây dựng trên nền đất trầm tích, điều này khiến chúng dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các đợt sóng địa chấn”, phóng viên của chúng tôi cho biết. "Ngoài ra, có rất nhiều nhà ở không chính thức ở nhiều khu vực trên cả nước, và những loại nhà này không được thiết kế để chịu được động đất mạnh," bà nói thêm.

“Chúng tôi có nhiều tòa nhà, nhà cửa bị sập và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục tình hình bằng mọi nguồn lực hiện có, từ an ninh đến hỗ trợ dân sự”, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên cứu hộ leo trèo qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thủ đô khi màn đêm buông xuống, trong khi người thân của nạn nhân hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ cho những người thân yêu được cho là đang bị mắc kẹt.

Các nhân chứng mô tả sự bàng hoàng khi trải qua hai trận động đất chỉ cách nhau chưa đầy một phút.

“Thật không thể tin được, tôi thậm chí không biết nó kéo dài bao lâu,” Heidi Romero, người đang ở tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm khi động đất xảy ra, cho biết.

“Chúng tôi đã thoát ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm; đó là cách họ đưa chúng tôi ra ngoài,” người chủ cửa hàng 42 tuổi nói với hãng tin AFP.

Cảnh báo sóng thần đã được ban hành nhưng nhanh chóng bị hủy bỏ sau khi nguy hiểm qua đi.

Vashan Wright, một nhà địa vật lý tại Đại học California, San Diego, nói với Al Jazeera rằng thiệt hại lan rộng như vậy là do Venezuela nằm trong "vùng đứt gãy trượt ngang khổng lồ" trải dài giữa mảng kiến tạo Caribe và mảng kiến tạo Nam Mỹ.

Ông Wright cho biết thêm, Caracas nằm trong một lưu vực trầm tích sâu, điều này càng làm khuếch đại thêm sóng địa chấn từ các trận động đất. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), ước tính có khoảng 30.000 người thiệt mạng khi một trận động đất mạnh gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở các thành phố Merida và Caracas vào năm 1812.

Nguồn: Al Jazeera,