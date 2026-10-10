Xôn xao tin "Em gái quốc dân" IU bị 1 ca sĩ đàn chị hành hung trong toilet?

Còn nhớ vào giai đoạn 2008-2011, IU mới ra mắt và là "em gái quốc dân" đình đám. Cô chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực cao vút, khả năng sáng tác điêu luyện cùng ngoại hình dễ thương, ai ai cũng muốn chở che như 1 cô em gái. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tin đồn tiêu cực xoay quanh giọng ca sinh năm 1993.

Một trong số đó là tin đồn IU từng bị ca sĩ đàn chị Seo In Young hành hung trong toilet khi cả 2 cùng tham gia chương trình Heroes năm 2010. Đến năm 2011, khi tham gia chương trình Radio Star, IU đã khéo léo phủ nhận chuyện này: "Tôi chưa bao giờ bị lôi vào toilet hay bị đánh". Năm 2013, Seo In Young cũng lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn này vẫn râm ran trên mạng xã hội suốt nhiều năm.

Tin đồn Seo In Young hành hung IU trong toilet xuất hiện vào năm 2010. Ảnh: TenAsia

Đến nay, Seo In Young tiếp tục nhắc về chuyện này trên kênh YouTube cá nhân. Trong chương trình này, cựu thành viên nhóm nhạc Jewelry cùng trò chuyện với Baek Ji Young về chủ đề mâu thuẫn trong showbiz. Seo In Young bức xúc cao giọng: “Có tin đồn rằng tôi đã đánh IU. Tại sao tôi lại đánh cô ấy chứ? Thậm chí còn có tin đồn rằng tôi đã lôi cô ấy vào tôi rồi đánh cô ấy. Chúng tôi thậm chí còn không thân thiết với nhau”. Baek Ji Young nói đùa “Vì 2 người không thân thiết nên mới có tin đồn hành hung đó” khiến mọi người ở trường quay bật cười.

Seo In Young và Baek Ji Young tiếp tục trò chuyện về những hiểu lầm thời mới ra mắt. Lúc đó, 2 nữ ca sĩ rất ghét nhau. Lý do là bởi 1 người bạn chung đã hiểu lầm Seo In Young nên rất ghét cô, Baek Ji Young cũng vì thế mà ghét lây. Mãi về sau, họ mới làm lành và dần trở thành bạn thân. 2 nữ ca sĩ đình đám nhớ về thời thanh xuân, khi họ đều nổi tiếng có cá tính mạnh, dễ làm mích lòng người khác. Dù vậy, họ chưa từng bắt nạt ai: "Chị có hình ảnh mạnh mẽ, và em cũng vậy. Nhưng nếu nghĩ lại, chị chưa bao giờ thực sự đi mắng mỏ người khác, phải không? Cả 2 chúng ta đều chưa bao giờ bắt nạt đàn em của mình”.

Seo In Young lại 1 lần nữa phủ nhận tin đồn này trên kênh YouTube cá nhân. Ảnh: Kbizoom

IU có tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô ra mắt làng giải trí từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Khởi đầu là ca sĩ với hit Good Day, IU sau này chinh phục cả diễn xuất qua Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines... IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân".

Bên cạnh đó, Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Thời hoàng kim, cô cùng Jewelry từng “làm mưa làm gió” với siêu hit One More Time hồi năm 2008. Thời điểm đó, ca khúc này luôn được phát ở bất cứ đâu tại Hàn Quốc và trở thành 1 trong những bản hit quốc dân ở xứ sở kim chi. One More Time thậm chí còn thắng giải thưởng danh giá Daesang tại Golden Disc Awards lần thứ 23. Năm 2009, Seo In Young rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

IU là "em gái quốc dân" đình đám. Ảnh: X

Seo In Young là cựu thành viên nhóm nhạc Jewelry, về sau gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo







