Xôn xao tin đồn về động thái của Miss World giữa ồn ào Bảo Ngọc "phông bạt"

Những ngày qua, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội sau loạt tranh cãi xoay quanh thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ). Dù người đẹp đã hai lần lên tiếng giải thích, trong đó thừa nhận ê-kíp sử dụng AI để xử lý hình ảnh khiến một số chi tiết hiển thị chưa chính xác và gửi lời xin lỗi đến khán giả, câu chuyện vẫn tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Không chỉ gây bàn tán trong nước, sự việc còn lan sang các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Nhiều fanpage và hội nhóm theo dõi các cuộc thi nhan sắc cũng bắt đầu thảo luận về vụ việc, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến hành trình của Bảo Ngọc nếu cô tiếp tục chinh chiến tại Miss World trong thời gian tới.

Giữa lúc những tranh cãi vẫn chưa lắng xuống, mới đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng Miss World đã âm thầm chỉnh sửa bài đăng giới thiệu đại diện Việt Nam, trong đó xóa bỏ danh xưng "Beauty Queen of Knowledge" (Hoa hậu tri thức) từng được gắn với Bảo Ngọc. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, khiến không ít người cho rằng đây là động thái từ phía Miss World sau khi người đẹp vướng ồn ào liên quan đến học vấn.

Xôn xao thông tin Bảo Ngọc bị Miss World xoá danh xưng "Hoa hậu tri thức"

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào tối 26/6, bài đăng giới thiệu Bảo Ngọc trên fanpage chính thức của Miss World vẫn giữ nguyên nội dung như ban đầu. Cụ thể, phần giới thiệu vẫn ghi: "Born in 2001 in Cần Thơ, Bảo Ngọc stands 1.85 meters tall and is recognized in her country as the 'Beauty Queen of Knowledge'." (Tạm dịch: Sinh năm 2001 tại Cần Thơ, Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1,85m và được biết đến tại Việt Nam với danh xưng "Hoa hậu tri thức".)

Đáng chú ý, bài đăng này cũng không hiển thị lịch sử chỉnh sửa, đồng nghĩa chưa có cơ sở để khẳng định Miss World từng xóa rồi đăng lại hay chỉnh sửa phần giới thiệu như những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại, Miss World chưa đưa ra bất kỳ thông báo, phát ngôn hay động thái chính thức nào liên quan đến những tranh cãi của Bảo Ngọc. Trên các nền tảng truyền thông của cuộc thi, thông tin về đại diện Việt Nam vẫn được giữ nguyên.

Bài đăng được chia sẻ vào hôm 12/8/2025 về Bảo Ngọc vẫn được giữ nguyên nội dung

Việc xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh hoặc thông tin chưa được kiểm chứng trong bối cảnh vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn cũng khiến không ít khán giả dễ bị cuốn theo những tin đồn thiếu căn cứ. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cư dân mạng cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, chỉ nên tham khảo từ các nguồn chính thống hoặc những thông báo được xác nhận từ người trong cuộc và ban tổ chức Miss World, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng có thể gây hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến các cá nhân liên quan.

Cư dân mạng nên tỉnh táo khi tiếp nhận những thông tin liên quan đến Bảo Ngọc

Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Bảo Ngọc?

Vào dịp sinh nhật 25 tuổi, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tin vui trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA, đây là một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc Đại học Columbia, thành viên của hệ thống Ivy League danh giá tại Mỹ. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng dành cho nàng hậu sinh năm 2001. Nhiều người đánh giá đây là cột mốc đáng tự hào tiếp theo trong hành trình học vấn của Bảo Ngọc sau nhiều năm xây dựng hình ảnh "Hoa hậu tri thức".

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội bất ngờ nổ ra tranh cãi. Trên một số diễn đàn, hội nhóm học thuật, nhiều tài khoản bắt đầu soi kỹ bức thư mời nhập học mà Bảo Ngọc đăng tải và chỉ ra hàng loạt chi tiết bị cho là bất thường. Điểm gây chú ý đầu tiên là dòng nội dung liên quan đến học bổng. Trong phiên bản thư mà Bảo Ngọc công khai ban đầu xuất hiện cụm từ: "The fellowship carries an award and ho tuition...". Nhiều cư dân mạng cho rằng cụm từ này có dấu hiệu sai chính tả khi từ "no tuition" (miễn học phí) lại được hiển thị thành "ho tuition".

Bảo Ngọc nhấn mạnh cô sẽ đi học Thạc sĩ theo thư mời vào năm sau

Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia là hoàn toàn chính xác và toàn bộ quá trình ứng tuyển được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường. Cô tiết lộ trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm đó. Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Theo cô, điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính áp dụng cho kỳ nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi chính thức nhập học vào năm sau.

Đáng chú ý nhất trong lần lên tiếng này là việc Bảo Ngọc thừa nhận hình ảnh thư tuyển sinh đăng tải trên fanpage đã được xử lý bằng công cụ AI. Theo chia sẻ từ nàng hậu, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ che và bảo mật một số thông tin cá nhân trước khi công khai tài liệu. Trong quá trình này, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến việc xuất hiện những chi tiết không phản ánh đúng nguyên trạng tài liệu gốc, trong đó có dòng chữ "ho tuition" gây tranh cãi. Trong thông cáo, Bảo Ngọc xin chịu trách nhiệm và gửi lời xin lỗi vì diễn biến câu chuyện vừa qua.

Theo thông tin giới thiệu của chương trình Environmental Science and Policy trên trang chủ của trường, phần lớn sinh viên nhập học đều nhận được tài trợ dưới nhiều mức hỗ trợ khác nhau. Website của chương trình cho biết mức hỗ trợ trung bình dành cho khóa tuyển sinh hiện tại vào khoảng 16.000 USD mỗi sinh viên. Thậm chí, vào niêm khóa 2024 hơn 90% sinh viên theo học chương trình đều nhận được khoản hỗ trợ tài chính này. Cụ thể, trong những đãi ngộ, điều kiện nhập học có thông tin như sau: "Hầu hết sinh viên đều nhận được fellowship (khoản hỗ trợ tài chính/học bổng). Mức hỗ trợ trung bình gần 16.000 USD".