Ngày 14/7, MXH Hàn Quốc dậy sóng trước tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ là cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Nghi vấn này bùng lên mạnh mẽ từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi về tin đồn liên quan tới hôn nhân đổ vỡ.

Sau khi nghi vấn Song Joong Ki và Katy Louise Saunders "đường ai nấy đi" nổ ra, hình ảnh về lần xuất hiện gần đây nhất của tài tử xứ Hàn được chia sẻ rần rần trên MXH. Xuất hiện ở sân bay hồi giữa tháng 6, Song Joong Ki lộ dấu hiệu xuống cấp ngoại hình trầm trọng, trông già đi 10 tuổi. Trong ống kính cam thường chưa qua chỉnh sửa, anh có thần sắc mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, gương mặt nhợt nhạt. Đáng chú ý, nhiều năm qua, Song Joong Ki luôn nằm trong top tài tử vẫn duy trì tốt vẻ điển trai, gương mặt không có nhiều dấu vết lão hóa, làn da sáng mịn dù đã ngoài 40 tuổi. Do đó, sự sa sút phong độ đột ngột của anh gây bàn tán. Nhiều người hoài nghi cuộc hôn nhân trục trặc, rạn nứt với Katy Louise Saunders đã khiến Song Joong Ki trở nên tiều tụy.

Dân tình châu Á đang vô cùng hoang mang trước tin đồn Song Joong Ki ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Ảnh: X.

Trong lần xuất hiện mới nhất vào giữa tháng 6 vừa qua, tài tử xứ Hàn mệt mỏi, xuống sắc thấy rõ. Ảnh: X.

Khán giả hoài nghi Song Joong Ki sa sút phong độ ngoại hình vì chịu ảnh hưởng của cuộc hôn nhân tan vỡ với Katy Louise Saunders. Ảnh: X.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, niềm vui nhân đôi khi Song Joong Ki thông báo con trai đầu lòng của họ đã chào đời khỏe mạnh tại Rome. Đến tháng 11/2024, vợ chồng tài tử tiếp tục đón con gái thứ 2 chào đời.

Trước khi dính tin đồn ly dị, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.

"Nhất cử nhất động" từ vợ chồng Song Joong Ki - Katy đều nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, Song Joong Ki từng rất được công chúng yêu mến và ủng hộ sau cuộc ly hôn Song Hye Kyo, nhưng giờ đây gió đã đổi chiều. Kể từ khi công khai kết hôn với bà xã ngoại quốc hay có nhóc tì đầu tiên, Song Joong Ki đã mang danh tài tử bị ghét nhất showbiz Hàn Quốc năm 2023. Nguyên nhân tới từ những phát ngôn gây tranh cãi của Song Joong Ki về bà xã, đổ lỗi cho cuộc sống hôn nhân khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng tiêu cực. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị chỉ trích là người ưa khoe mẽ, dùng chính vợ con để bản thân được chú ý và có thêm danh tiếng. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Song Joong Ki vẫn mất điểm trong lòng công chúng Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, vài năm trở lại đây, sức hút của Song Joong Ki giảm sút thấy rõ. Anh liên tục có những dự án phim thất bại. 3 tác phẩm điện ảnh gần đây của nam diễn viên gồm Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota: City of the lost đều đạt được mức doanh thu khiêm tốn, lẹt đẹt, rất đáng thất vọng. Thậm chí, trong 1 buổi tuyên truyền cho Bogota: City of the lost hồi đầu năm ngoái, Song Joong Ki đã bật khóc giữa sự kiện vì phim ế khán giả, không hút được nhiều người tới rạp. Không chỉ liên tiếp thất bại trên mặt trận điện ảnh, Song Joong Ki còn điêu đứng trên cả địa hạt truyền hình vốn được xem là thế mạnh của anh. Tác phẩm truyền hình My Youth do nam diễn viên đóng chính hồi tháng 9 năm ngoái đã thất bại với mức rating thảm hại loanh quanh mức 1-2%, hoàn toàn bị nhấn chìm và lép vế so với các đối thủ lên sóng cùng thời điểm.

Vài năm trở lại đây, Song Joong Ki trở thành cái tên bị công chúng xứ Hàn ghẻ lạnh vì có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: MK.

Nguồn: Sina, Nate