Xôn xao danh tính chàng trai khiến Jennie (BLACKPINK) tự đăng ảnh sốc lúc nửa đêm

Đêm 18/7, Jennie (BLACKPINK) đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ lên Instagram Story một bức ảnh "chấn động". Trong khung hình, nữ thần tượng tình tứ tựa đầu lên vai một chàng trai có vóc dáng cao lớn. Tuy nhiên, cô đã khéo léo dùng biểu tượng trái tim màu trắng để che kín gương mặt của người đàn ông này, càng khiến danh tính đối phương trở nên bí ẩn.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bức ảnh đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít cư dân mạng đặt nghi vấn Jennie đang ngầm công khai bạn trai mới khi có cử chỉ thân mật với người đàn ông. Nhưng cũng có nhiều ý kiến rằng đó có thể chỉ là bạn diễn trong 1 dự án âm nhạc hoặc phim ảnh, thời trang mới của cô. Dù thực hư ra sao, khoảnh khắc Jennie tựa vai trai lạ vẫn đủ sức khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Trong đó, danh tính người đàn ông thân mật với Jennie được dân tình ráo riết truy tìm. Đến sáng 19/7, cư dân mạng đã khoanh vùng được tên tuổi người đàn ông bí ẩn xuất hiện bên thành viên nhóm BLACKPINK.

Jennie tự đăng bức ảnh gây chấn động cõi mạng. Ảnh: Instagram

Theo cư dân mạng, người đàn ông trong bức ảnh nhiều khả năng Byeon Woo Seok. Gần đây, mỹ nam này để kiểu tóc xoăn giống hệt chàng trai tình tứ bên Jennie. Tuy nhiên, Byeon Woo Seok và Jennie không hề hẹn hò ngoài đời. Họ được cho là đang hợp tác trong sản phẩm âm nhạc của nữ idol sinh năm 1996. Byeon Woo Seok nhiều khả năng là nam chính trong MV ca khúc Less Than a Lover sắp phát hành của Jennie. Và bức ảnh tình tứ Jennie vừa đăng cũng thuộc 1 phần hình ảnh trong MV mới.

Jennie và Byeon Woo Seok từng có dịp gặp gỡ nhau tại lễ trao giải Golden Disc Awards hồi đầu tháng 1. Khi đó, nam thần Cõng Anh Mà Chạy đã trao giải Daesang Artist - Artist of the Year cho thành viên nhóm BLACKPINK. Phản ứng đáng yêu của anh khi nhìn Jennie tháo kính râm trên sân khấu được netizen chia sẻ rần rần vào thời điểm đó. Do đó, khán giả tin rằng Jennie đã mời Byeon Woo Seok trở thành "chàng thơ" trong MV Less Than a Lover của cô sau lần đứng chung sân khấu tại Golden Disc Awards.

Byeon Woo Seok được cho là người đàn ông bí mật bên Jennie. Gần đây, nam diễn viên để kiểu tóc xoăn giống hệt chàng trai trong ảnh. Mỹ nam Cõng Anh Mà Chạy sẽ hợp tác với Jennie trong MV ca nhạc mới của cô. Ảnh: KoreaBoo.

Jennie và Byeon Woo Seok từng gặp nhau tại lễ trao giải Golden Disc Awards. Nguồn: ninikim_.

Byeon Woo Seok sinh năm 1991. Anh cao đến 190 cm, xuất thân người mẫu nên sở hữu vóc dáng và visual miễn chê. Byeon Woo Seok chuyển sang diễn xuất, từng lăn lộn đóng nhiều vai nhỏ trước khi bùng nổ toàn cầu nhờ Cõng Anh Mà Chạy (2024). Năm 2026, nam diễn viên cùng với IU tạo nên cơn sốt với tác phẩm Perfect Crown.

Byeon Woo Seok đổi đời chỉ sau 1 đêm nhờ Cõng Anh Mà Chạy (2024). Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo