Xôn xao clip "tố thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ": Kết quả xác minh ban đầu

Từ tối qua (24/10), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi. Trong clip, nhiều người được cho là người nhà của nữ sinh, gào thét cho rằng, nam thanh niên (được cho là thầy giáo) này đã đưa con họ vào nhà nghỉ. Và con của họ mới chỉ là học sinh lớp 9.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn và số đông không khỏi bức xúc vì hành vi của nam thanh niên - được cho là thầy giáo này.

Nam thanh niên áo trắng bị lực lượng chức năng cơ sở đưa đi. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng nay (25/10), thông tin trên báo Lao Đông, một lãnh đạo UBND phường Long Xuyên (An Giang) cho hay, khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, phường đã cho rà soát kiểm tra ngay. Vị lãnh đạo này cho hay sau quá trình xác minh tại 29 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn thì không có thầy giáo nào như thanh niên trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, vị lãnh đạo cho biết nếu có thông tin mới liên quan vụ việc hay thông báo gì thì sẽ cung cấp sau. Sáng cùng ngày, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cũng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nhưng đến nay chưa có điểm trường nào báo cáo chính thức về Sở.