Xôn xao clip sex nghi là nam diễn viên gây chú ý trong show của Hương Giang

Tối khuya ngày 19/2, trên MXH Twitter bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi nóng. Nhân vật nam chính trong đoạn clip được cho là có ngoại hình khá tương đồng với H.A - một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh ở tập đầu tiên của chương trình huyền hình thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ. Được biết, show này do Hương Giang đứng ra làm NSX và đã có nhiều ồn ào từ trước khi chính thức lên sóng.

Vị trí hình xăm của H.A ngoài đời và nhân vật nam trong clip có nét tương đồng với nhau

Hình ảnh của H.A trên show truyền hình của Hương Giang

Được biết, đoạn video kéo dài hơn 1:36 giây ghi lại cảnh riêng tư của người được cho là H.A và một cô gái. Clip nóng này ban đầu lan truyền trên Twitter, sau đó được chia sẻ rộng rãi trong các ứng dụng khác như Telegram, Facebook... Đây không phải là lần đầu tiên thí sinh của show Hương Giang gặp vấn đề liên quan đến clip "riêng tư" bị phát tán trên MXH. Trước đó, netizen đã phản ứng gay gắt khi có sự xuất hiện của một vài người đang là diễn viên - bán content 18 đi casting show của cô.

Về phía H.A, anh xuất hiện ngay trong tập 1 của The Next Gentleman và giới thiệu mình đang là một diễn viên. Nhờ ngoại hình ấn tượng cũng như khả năng ăn nói lưu loát, H.A sau đó đã nhận được tấm vé "giải cứu" và được vào thẳng đội của HLV Xuân Lan. Anh được dự đoán sẽ là một trong những nhân tố gây hot của chương trình.

Hành vi lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt là các clip riêng tư là hành động cực kỳ đáng lên án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi người. Hiện nay, trên mạng đang kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ link xấu nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu đã phát tán clip.



