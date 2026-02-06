Xôn xao clip cặp sao lệch 19 tuổi thân mật khác thường ở sự kiện, nhà gái vừa trải qua vụ "ly hôn sốc"

Ngày 6/2, tờ Sohu đưa tin mối quan hệ giữa Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ đang gây xôn xao MXH. Cả 2 bị nghi vấn có mối quan hệ trên mức tiền bối - hậu bối với nhau. Tham dự sự kiện Đêm hội Weibo vào tối 5/2, Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ kè kè nhau không rời nửa bước. Cả hai nắm tay nhau tình tứ, có cử chỉ thân mật từ khu vực thảm đỏ cho đến khi lên sân khấu hát song ca với nhau. Bên dưới khán phòng, truyền thông cũng nhiều lần "tóm" được khoảnh khắc cặp sao vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh selfie. Theo 1 số nguồn tin, vì sợ đụng độ Trần Nghiên Hy và "tình mới tin đồn" của vợ cũ, tài tử Trần Hiểu đã từ chối tham gia Đêm hội Weibo 2026.



Trên MXH, màn sánh đôi của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ gây bàn tán. Thời gian qua, có thông tin cho biết minh tinh hàng đầu xứ Đài đã phải lòng đàn em kém 19 tuổi trong quá trình hợp tác quay bộ phim ngôn tình Thư Kích Hồ Điệp. Trần Nghiên Hy ra sức theo đuổi Châu Kha Vũ. Trong lúc quay phim, nàng "Tiểu Long Nữ" còn cố tình thêm vào những cảnh thân mật để tạo tương tác tình cảm với Châu Kha Vũ. Trước đồn đoán từ công chúng, cả Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin tình ái.

Khoảnh khắc thân mật, tình tứ của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ trên sân khấu Đêm hội Weibo. Nguồn: Weibo.

Cặp sao tay đan tay không rời từ thảm đỏ đến sân khấu. Ảnh: Sina.

Trong cả sự kiện, Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ kè kè bên nhau như hình với bóng. Ảnh: Sina.

Cặp diễn viên chênh lệch đến 19 tuổi vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Ảnh: Sina.

Châu Kha Vũ sinh năm 2002, từng là thành viên của nhóm nhạc INTO1. Anh có vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,88 m và xuất thân từ 1 gia đình giàu có. Trước vướng nghi vấn bí mật hẹn hò Trần Nghiên Hy, Châu Kha Vũ từng có mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch - đàn chị hơn anh 16 tuổi - vào năm 2021. Nam nghệ sĩ 2K2 từng bay tới Ninh Ba (Trung Quốc) nhổ răng khôn chỉ để gặp Dương Mịch, tặng tiền vàng trong game mỗi ngày để mừng sinh nhật đàn chị, đổi ngày bay và thậm chí đổi chỗ ngồi chỉ để được đi cùng chuyến, được ngồi cạnh Dương Mịch. Dù vậy, chuyện tình chị em này chỉ kéo dài nửa năm. Lý do chia tay của họ không ai rõ.

Châu Kha Vũ từng có cuộc tình kéo dài nửa năm với tiểu hoa đán 85 hàng đầu Dương Mịch. Ảnh: Sina.

Về phía Trần Nghiên Hy, cô tuyên bố ly hôn, chấm dứt 9 năm chung sống với Trần Hiểu vào tháng 2/2025. Trong tuyên bố ly hôn, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu không tiết lộ lý do tan vỡ. Vì vậy, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo, nhất là khi paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên hạng A "quá sốc để có thể nói ra". Xoay quanh cuộc hôn nhân tan nát của cặp sao hàng đầu Cbiz có nhiều đồn đoán. Trong đó, cả hai ngôi sao đều bị nghi vấn "ông ăn chả bà ăn nem" khi vẫn còn là vợ chồng.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy có cuộc hôn nhân kết thúc ồn ào với "Dương Quá" Trần Hiểu. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu