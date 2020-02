Xôn xao clip bảo vệ chung cư dùng cùi chỏ đánh trẻ em sau khi cấm chơi bóng ở sân chung cư

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một nhóm bảo vệ chung cư có hành vi hành hung trẻ em gây xôn xao.

Theo đó, một tài khoản mạng xã hội có tên L.T.T.H. đã đăng tải một đoạn video chia sẻ về việc một nhóm bảo vệ chung cư có hành vi cấm trẻ em chơi bóng ngoài khu vực quy định và sau đó có hành vi hành hung trẻ em.

Cụ thể, theo nội dung đoạn clip chia sẻ, một nhóm bảo vệ rượt đuổi một bé trai khoảng 9 - 12 tuổi trong sân của một khu chung cư và sau đó có hành vi ép buộc bé trai không được phép chơi ở khu vực ngoài khu vui chơi của chung cư.

Bé trai trong clip đã có hành động chống trả khi nhóm bảo vệ liên tục ép bé ra khỏi khu vui chơi. Chưa dừng lại ở đó, một bảo vệ đã dùng củi chỏ đánh vào lưng của bé trai. Vụ việc gây ồn ào đã thu hút sự quan tâm của mọi người.

Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo đen đã đến nói chuyện với bé trai trước sự chứng kiến của nhiều người khác. Ngay sau khi người đàn ông áo đen nói chuyện xong, một bảo vệ chung cư vẫn tiếp tục có hành vi giơ cùi chỏ đe dọa và thách thức cháu bé. May mắn có một người phụ nữ lớn tuổi đứng ra ngăn cản, người này mới dừng lại.

Ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Rất nhiều ý kiến trái chiều được cư dân mạng đưa ra.

Có ý kiến cho rằng, không bàn ai đúng hay ai sai ở đây, nhưng hành vi của bảo vệ là sai, không được phép có hành vi bạo lực như vậy đối với trẻ em. Và có chuyện gì nên nói với người lớn để giải quyết.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đã là quy định của chung cư, các cháu cũng cần phải tuân thủ.

Chưa rõ thực hư nguyên nhân vì sao bảo vệ chung cư lại có hành động như trên, nhưng hành vi dùng bạo lực với trẻ em như vậy khiến nhiều người không đồng tình.

Được biết đoạn clip ghi tại khu chung cư Bộ Công An lô B và C đường số 3 phường Bình An, quận 2, TP. HCM.