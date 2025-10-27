Giữa thời buổi giá cả leo thang, việc lo bữa ăn vừa đủ chất, vừa hợp túi tiền khiến không ít người nội trợ đau đầu. Mới đây, câu chuyện về một bà nội trợ chi 320.000 đồng chỉ để mua một cây súp lơ tím nhập khẩu đang khiến mạng xã hội rần rần bàn tán.

Theo chia sẻ của người phụ nữ, thấy cây súp lơ tím bắt mắt nên cho vào giỏ hàng, không để ý giá. Khi thanh toán, con số 320.000 đồng hiện lên trên hóa đơn khiến chị “đứng hình vài giây”. Không biết nên nấu món gì cho “xứng đáng với số tiền bỏ ra”, chị liền lên mạng “cầu cứu” hội chị em, "Cứu tôi, mua nhìn nhầm 35k. Giờ nên nấu món gì đây?".

Theo giá bán in trên bao bì, cây súp lơ có giá niêm yết 35.500 đồng/100g. Cây súp lơ này có trọng lượng là 892g nhân với đơn giá trên sẽ có giá là 320.228 đồng.

Hình ảnh súp lơ tím giá 320.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội

Câu hỏi tưởng chừng vui miệng lại nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Dân mạng thi nhau hóa “siêu đầu bếp”, hiến kế đủ món sang chảnh để “tôn vinh cây rau bạc triệu” như: súp lơ hấp tôm hùm, nướng phô mai truffle, xào bào ngư sốt tiêu đen, thậm chí có người còn gợi ý nấu lẩu hải sản dát vàng cho xứng tầm giá trị.

Một tài khoản hài hước bình luận: “Giá này thì bác hấp thôi cho sang, chứ luộc ra nước lại bị nhạt mất mấy trăm nghìn thì tiếc lắm!” Người khác đùa thêm, "mang ra tiệm làm súp lơ sáp để ngắm cho đẹp thôi chứ đăt thế này không ai dám gắp đâu".

Bên cạnh những bình luận vui vẻ, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và cho rằng 320.000 đồng cho một cây súp lơ là mức giá “không tưởng”. Một người viết, “Nếu không thật sự muốn mua, hoặc nhìn nhầm giá thì bạn có thể trả lại tại quầy, chứ rau mà đắt hơn cả thịt bò thì hơi quá.”

Một số ý kiến khác cho rằng, chuyện chi tiêu đắt rẻ còn tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Quan trọng là biết lựa chọn thực phẩm hợp lý, tránh chạy theo hàng nhập khẩu chỉ vì tò mò hay “cho sang miệng”. Một tài khoản bình luận: “Cái chính là mua sao hợp túi tiền mình, chứ rau trong nước cũng ngon mà đâu cần phải nhập cho đắt đỏ.”

Cũng có người tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây có thể chỉ là chiêu “câu view, câu like” quen thuộc trên mạng xã hội. “Cứ mỗi lần có món gì giá sốc là lại có bài đăng ‘nhờ tư vấn’. Toàn chiêu câu tương tác thôi,” một người nhận xét.

Dù thực hư thế nào, câu chuyện “súp lơ 320.000 đồng” vẫn khiến dân mạng được phen bàn tán rôm rả. Trong bối cảnh giá cả ngày càng đắt đỏ, một cây rau tưởng chừng bình thường lại trở thành chủ đề giải trí “giảm stress” cho hội nội trợ, đồng thời nhắc khéo mọi người rằng: đi chợ bây giờ không chỉ cần kỹ năng nấu nướng, mà còn phải tinh mắt… đọc giá.