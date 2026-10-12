Xôn xao ảnh Ngô Diệc Phàm béo múp, mặt to ra gấp đôi, phù nề không thể nhận ra sau 5 năm ngồi tù

Năm 2021, showbiz Hoa ngữ rúng động khi cảnh sát thông báo bắt giữ Ngô Diệc Phàm vì phạm tội tình dục đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã ngồi tù được 5 năm. Tới sáng 12/10, tờ Sports Chosun cho hay, trên mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn Ngô Diệc Phàm tranh giành đồ ăn với các phạm nhân khác và bị bạn tù bắt nạt vì thường xuyên ca hát trong tù.

Song song với đó, 1 bức hình nghi là Ngô Diệc Phàm ở thời điểm hiện tại cũng khiến dân tình xôn xao, bàn tán không kém. Trong tấm ảnh này, cựu thành viên EXO gần như cạo trọc đầu, mặc áo sơ mi kẻ caro. Đáng chú ý, nam ca sĩ kiêm diễn viên gây ngỡ ngàng với khuôn mặt tròn trịa, béo múp míp, còn lộ ra cả cằm nọng, khác hẳn hình ảnh thon gọn, điển trai hồi còn hoạt động trong làng giải trí. Chứng kiến hình ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm ở hiện tại, nhiều cư dân mạng đã mỉa mai: “Cơm tù ngon đến thế sao?”, “Đồ ăn trong đó ngon cỡ nào mà lại béo lên như vậy chứ, mặt to ra gấp đôi”.

Hình ảnh nghi Ngô Diệc Phàm tăng cân mất kiểm soát ở trong “nhà đá” (bên phải) hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Ảnh: Weibo

Thế nhưng, công chúng nhanh chóng chỉ ra điểm bất thường trong tấm hình nói trên. Theo đó, nhiều người thấy vô lý khi cựu thành viên EXO dù đang ở trong tù nhưng lại không mặc áo phạm nhân.

Và ngay trong sáng 12/10, truyền thông Hàn đã vào cuộc làm rõ về sự thật đằng sau bức ảnh Ngô Diệc Phàm đột nhiên phát tướng, mặt to ra gấp đôi mới đây. Thì ra tấm hình nêu trên thực chất chỉ là sản phẩm photoshop làm cho gương mặt nam ca sĩ sinh năm 1990 trở nên phát phì, thay đổi tới mức khác lạ. Được biết, bức ảnh gốc được chụp khi nam ca sĩ họ Ngô trả lời phỏng vấn với trang truyền thông Trung Quốc Sohu vào năm 2015. Sau đó, có người đã chỉnh sửa tấm hình gốc này thành bức ảnh Ngô Diệc Phàm phát tướng, béo múp mặt rồi đăng lên mạng, khiến cho nhiều khán giả tưởng lầm rằng nam ca sĩ sinh năm 1990 tăng cân vù vù mất kiểm soát ở trong tù.

Thì ra trong tấm ảnh gốc ban đầu, Ngô Diệc Phàm không hề phát phì. Ảnh: Naver

Ngô Diệc Phàm là “đỉnh lưu” đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu thành viên EXO bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo nam ca sĩ này chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức “dâm loạn tập thể”, có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ. Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù 13 năm ban đầu của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).

Hot girl Đô Mỹ Trúc công khai tố cáo tội ác, lối sống phóng túng và đưa Ngô Diệc Phàm vào “nhà đá”. Ảnh: Sina

Năm ngoái, mẹ con cựu thành viên EXO đã bị kết tội trốn thuế. Mẹ Ngô Diệc Phàm cũng đã đi tù. Ảnh: Sina

Tính đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã vào tù được 5 năm. Những hình ảnh từ lúc anh bị bắt, xét xử cho đến khi ngồi sau song sắt đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Do đó, tình trạng của Ngô Diệc Phàm luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cách đây 3 tháng, tung tích của cựu đỉnh lưu sau khi vướng vòng lao lý đã được hé lộ. Theo nguồn tin, Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù tại trại giam Mỹ Lan ở Hải Khẩu (Trung Quốc). Có 1 cư dân mạng đi thăm tù đã tình cờ Ngô Diệc Phàm. Nguồn tin cho biết cựu nghệ sĩ hiện sống trầm mặc, khá lặng lẽ và ít biểu lộ cảm xúc. Ngoại hình của anh cũng thay đổi đáng kể khi trông già nua hơn nhiều so với trước, mái tóc cắt ngắn lộ rõ nhiều sợi bạc, gương mặt để ria mép càng khiến diện mạo thêm phần già dặn.

Theo tờ 163, kể từ lúc bị bắt cho đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm ăn uống điều độ, tăng gần 10 kg, có sức khỏe rất tốt và được theo dõi vấn đề tinh thần rất kỹ trong suốt thời gian bị giam giữ.

Sau khi vào tù, anh được phân công lao động ở dây chuyền sản xuất dây cáp dữ liệu, tai nghe cao cấp. Từ năm 2023, Ngô Diệc Phàm đã giữ vai trò “trưởng phòng” quản lý nhóm tù nhân nhỏ nhờ cải tạo tốt, được hưởng 1 số đãi ngộ tương đối tốt ở trại giam như không cần thay phiên trực nhật, bữa ăn đầy đủ hơn khi được cung cấp thêm bánh bao ăn kèm cải thảo, trứng xào cà chua vào khẩu phần. Thời gian rảnh và được sinh hoạt tự do, Ngô Diệc Phàm sáng tác hoặc ca hát giải trí cho tù nhân trong trại giam.