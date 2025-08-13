Chơi cùng 4 kiểu người sau sẽ khiến con bạn thụt lùi!

John D. Rockefeller (1839 - 1937) - ông vua dầu mỏ nổi tiếng người My không chỉ nổi tiếng bởi khối tài sản khổng lồ, mà còn bởi tư duy quản trị và triết lý sống. Trong cuốn The 38 Letters from J.D. Rockefeller to His Son, ông đã gửi gắm cho con trai những lời khuyên về cuộc đời, công việc, và đặc biệt là cách chọn bạn.

Theo Rockefeller, con người không thể tách rời ảnh hưởng từ môi trường và những người họ thường xuyên tiếp xúc. Bạn bè không chỉ là người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mà còn là yếu tố âm thầm định hình nhân cách, thói quen và cả sự nghiệp. Vì vậy, ông dành nhiều dòng trong thư để nhắc con trai về bốn kiểu người nên tránh xa.

1. Người tiêu cực

Rockefeller viết: "Nếu con thường xuyên tiếp xúc với những người tiêu cực, chính con sẽ trở nên tiêu cực".

Ông hiểu rõ rằng năng lượng tiêu cực lan truyền nhanh hơn năng lượng tích cực. Một người hay phàn nàn, bi quan hoặc luôn nhìn mọi việc theo hướng xấu sẽ vô tình kéo người khác xuống cùng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong môi trường kinh doanh – nơi sự lạc quan và khả năng tìm giải pháp quyết định thành bại.

Thực tế, khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng cảm xúc tiêu cực có tính "lây nhiễm" mạnh mẽ. Ở cạnh một người luôn than vãn, não bộ của bạn dần thích nghi với trạng thái đó và mất đi động lực. Rockefeller muốn con trai nhận thức rõ điều này để bảo vệ tinh thần và giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực.

Ông vua dầu mỏ Rockefeller

2. Người tầm thường

Ông cảnh báo: "Nếu con gắn bó với những người tầm thường, con sẽ mắc nhiều thói quen nhỏ nhặt".

"Tầm thường" ở đây không đơn thuần chỉ về xuất phát điểm hay điều kiện vật chất, mà là cách một người đối diện với cuộc sống. Người tầm thường thường hài lòng với hiện tại, không muốn thay đổi, và đôi khi dễ sa vào những thói quen vô bổ như nói chuyện vô nghĩa, tiêu phí thời gian, hoặc thiếu kỷ luật.

Rockefeller hiểu rằng thói quen hình thành từ môi trường. Nếu con trai ở gần người tầm thường quá lâu, sự tầm thường đó sẽ dần trở thành chuẩn mực mới trong nhận thức của con và điều này là mối nguy tiềm ẩn cho một người muốn tiến xa.

3. Người không mang lại ảnh hưởng tích cực

Rockefeller khuyên: "Luôn chịu ảnh hưởng bởi những người có tầm quan trọng sẽ nâng cao tư tưởng của con". Ngược lại, nếu giao du với những người không mang lại bất kỳ tác động tích cực nào, con sẽ bị "đóng khung" trong một tầm nhìn hạn hẹp.

Trong kinh doanh, "tầm quan trọng" không chỉ là chức vụ hay địa vị, mà còn là khả năng truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức, hoặc khơi dậy tư duy mới. Một người bạn tốt là người khiến bạn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Rockefeller muốn con trai ưu tiên kết giao với những người như thế – vì tư duy sẽ mở rộng khi ta được tiếp xúc với những người có tầm ảnh hưởng tích cực.

4. Người không có tham vọng hoặc mục tiêu rõ ràng

Rockefeller nhấn mạnh: "Thường xuyên tiếp xúc với những người thành công có tham vọng sẽ giúp con phát triển tham vọng và hành động để thành công".

Tham vọng, trong quan điểm của Rockefeller, không phải là lòng tham vô độ, mà là khát khao tạo ra giá trị lớn hơn – cho bản thân và cho xã hội. Ngược lại, nếu ở gần những người không có mục tiêu, con sẽ dễ bị cuốn vào một cuộc sống trôi nổi, thiếu định hướng.

Tham vọng cũng giống như ngọn lửa – nó mạnh mẽ hơn khi được thắp lên từ nhiều nguồn. Một nhóm bạn đầy nhiệt huyết sẽ thúc đẩy nhau tiến lên, trong khi một nhóm bạn không mục tiêu sẽ vô thức kéo nhau xuống. Đây là điều Rockefeller không muốn con trai mắc phải.

Giá trị bền vững của lời khuyên

Điều đáng chú ý là Rockefeller không khuyên con trai chỉ chọn bạn giàu có hay quyền lực. Ông không đặt yếu tố vật chất lên hàng đầu, mà quan tâm đến chất lượng tư duy và ảnh hưởng của mối quan hệ.

Ngày nay, trong thời đại kết nối toàn cầu, lời khuyên này càng đáng giá. Chúng ta tiếp xúc với nhiều người hơn bao giờ hết, cả trực tiếp lẫn qua mạng xã hội. Vì vậy, việc chọn "ai để gần" và "ai để xa" không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn định hình cách chúng ta suy nghĩ, ra quyết định và hành động.

Kết luận

Bốn kiểu người Rockefeller khuyên con trai tránh xa: người tiêu cực, người tầm thường, người không mang lại ảnh hưởng tích cực, và người không có tham vọng là bốn "cạm bẫy" trong bất kỳ thời đại nào. Tránh xa họ không phải để khép kín bản thân, mà để dành thời gian, năng lượng và tâm trí cho những mối quan hệ lành mạnh, nuôi dưỡng sự phát triển lâu dài.

Bởi như Rockefeller đã nhắc nhở, chúng ta trở thành trung bình cộng của những người mà mình tiếp xúc nhiều nhất. Chọn đúng bạn bè chính là chọn đúng tương lai.