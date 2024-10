Ngày 26/10 tới, chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ lên sóng tập đầu tiên. Theo thông tin từ ekip sản xuất, hiện tại 30 chị đẹp đang tất bật ghi hình để kịp lịch phát sóng.

Vào giờ nghỉ, Xoài Non đưa xe tiếp ứng đồ ăn, nước uống đến phim trường để ủng hộ tinh thần Gil Lê. Ngồi trên xe tiếp ứng, Xoài Non đích thân chuẩn bị nước uống cho từng chị đẹp.

Xoài Non đến trường quay ủng hộ Gil Lê

Tuy không tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 nhưng từ lúc họp báo ra mắt chương trình cho đến giờ, Xoài Non thường xuyên đến các sự kiện của show. Lý do là vì Xoài Non công khai ủng hộ Gil Lê bất chấp những đồn đoán rằng giữa hai người đang có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Gil Lê 33 tên thật là Lê Thanh Trúc, là cựu thành viên nhóm nhạc X5. Trước khi tách ra hoạt động solo, Gil Lê từng hoạt động trong nhóm nhạc tầm 2 năm. Cô có sở trường dòng nhạc ballad, từng ra mắt các ca khúc như Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Chiếc xe tiếp ứng Xoài Non và FC chuẩn bị cho Gil Lê

Gần đây, khi tham gia tranh tài tại The Heroes, Gil Lê đã cùng Minh Đinh xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Gil Lê cho biết việc ghi danh tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc.

Gil Lê và Xoài Non

Đặc biệt, khi công bố Gil Lê góp mặt trong chương trình, ban tổ chức không dùng danh xưng "chị đẹp" trên poster của Gil Lê. Điều này được cho là hành động thể hiện sự tinh tế của BTC Chị đẹp đạp gió 2024 khi từ trước đến nay Gil Lê luôn

Đặc biệt, trong số năm nhân vật được công bố thì "poster" của Gil Lê không có thêm danh xưng "Chị đẹp". Gil Lê vốn được biết đến là người đuổi hình tượng tomboy đầy cá tính và thường xuyên vướng tin đồn tình ái với các mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt.