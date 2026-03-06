Xinh là bản năng, sinh lời là bản lĩnh - Lời chúc 8/3 trọn vẹn từ ACB

Khi phụ nữ mở rộng "self‑care": Xinh thôi chưa đủ

Phụ nữ hiện đại luôn trân trọng những khoảnh khắc chăm sóc bản thân: dưỡng da, uống một tách trà ngon hay dành thời gian cho những điều khiến họ cảm thấy đẹp hơn mỗi ngày. Nhưng theo thời gian, họ nhận ra rằng "self‑care" không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài, mà còn nuôi dưỡng thần thái và bản lĩnh từ bên trong - đến từ sự chủ động, độc lập về tài chính.

Dành một phần thu nhập cho tiết kiệm, cân nhắc khi chi tiêu hay lựa chọn giải pháp giúp đồng tiền sinh lời ... đều là những thói quen nuôi dưỡng sự tự do và chủ động - những yếu tố tạo nên vẻ đẹp nội lực chẳng kém gì một thỏi son mới hay một bộ váy khiến họ thêm tự tin.

Từ tinh thần đó, thông điệp ACB gửi đến phụ nữ dịp 8/3 - "Xinh là bản năng, sinh lời là bản lĩnh" - không chỉ là lời chúc, mà còn là lời động viên: hãy tiếp tục nuôi dưỡng vẻ đẹp nội lực bằng những lựa chọn tài chính khôn ngoan, để mỗi quyết định hôm nay đều trở thành nền tảng cho sự an tâm và phong thái rạng ngời ngày mai.

Và để tinh thần ấy trở nên thiết thực, ACB triển khai bộ đôi ưu đãi từ 06–13/03/2026, tập trung vào hai nhu cầu quen thuộc của phụ nữ hiện đại: tích lũy an toàn hơn và chi tiêu có lợi hơn. Tất cả đều thực hiện trên ACB ONE, giúp khách hàng nữ chủ động tận dụng ưu đãi trong vài thao tác - nhanh, gọn và tinh tế như chính cách họ chăm chút cho cuộc sống mỗi ngày.

Bộ đôi ưu đãi giúp phụ nữ "sinh lời" đầy bản lĩnh

Ưu đãi đầu tiên dành cho những ai muốn tận dụng tiền nhàn rỗi để sinh lời. Cụ thể, khi gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến trên ACB ONE, với số tiền từ 100 triệu đồng, khách hàng sẽ được cộng thêm 0.83%/năm vào lãi suất gửi mới trong suốt thời gian chương trình diễn ra từ 6/3 đến 13/3/2026. Bên cạnh đó, các kỳ hạn ưu đãi được thiết kế linh hoạt - từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hoặc các kỳ hạn cố định 9 và 12 tháng - để phụ nữ dễ dàng chọn mốc thời gian phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn. Ưu đãi được cập nhật trực tiếp trên hệ thống, đảm bảo minh bạch và thuận tiện, đúng với thói quen sử dụng ngân hàng số của phụ nữ hiện đại.

Với những khách hàng muốn tận hưởng trọn vẹn dịp 8/3, ACB mang đến ưu đãi tặng điểm thưởng tương đương 8.3% với các chi tiêu mua sắm, ăn uống và du lịch bằng thẻ tín dụng. Những giao dịch quen thuộc như mua sắm thời trang và trang sức, làm đẹp, thưởng thức món ăn hay thư giãn cuối tuần đều đi kèm lợi ích thiết thực, khiến trải nghiệm sử dụng thẻ trở nên trọn vẹn hơn, đúng tinh thần "vừa tận hưởng, vừa sinh lời".

Ưu đãi được áp dụng cho các dòng thẻ từ Gold đến Infinite, với mức điểm thưởng tối đa lên đến 800.000 điểm tùy loại thẻ. Khách hàng chỉ cần đăng ký bằng tin nhắn ACB KMT CT83 gửi 997, sau đó chi tiêu như bình thường trong thời gian từ 06–13/3 là điểm sẽ được ghi nhận tự động trên hệ thống.

Thông qua bộ đôi ưu đãi hấp dẫn và thông điệp "Xinh là bản năng, sinh lời là bản lĩnh", ACB tin rằng hành trình đẹp nhất là hành trình mà mỗi người tự chọn cho mình. Đó có thể là một khoảnh khắc bình yên giữa lịch trình bận rộn để gửi tiết kiệm, hay một lần chi tiêu đúng ưu đãi để ngày 8/3 thêm phần trọn vẹn. Và trong suốt tuần lễ 06–13/3, chỉ một cú chạm trên ACB ONE cũng đủ trở thành lời chúc ý nghĩa: Chúc các chị em không chỉ xinh - mà còn sinh lời.

Để tìm hiểu thêm về chương trình khác của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247