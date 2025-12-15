Xét tuyển vào ĐHQG TP HCM, không bắt buộc thi đánh giá năng lực

Theo đó, trong quá trình chuẩn bị tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, ĐHQG TP HCM đã nhận được nhiều ý kiến băn khoăn từ phụ huynh và thí sinh, liên quan thông tin "ĐHQG TP HCM thống nhất triển khai 1 phương thức xét tuyển tổng hợp".

Từ năm 2025, ĐHQG TP HCM đã định hướng xây dựng một khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống. Trong đó, các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ để lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

ĐHQG TP HCM khẳng định định hướng tuyển sinh năm 2026 là sự kế thừa và tiếp tục hoàn thiện chủ trương nêu trên, hoàn toàn không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang được thực hiện theo quy chế hiện hành.

Thí sinh dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025

Thực tế, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM đã áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp từ năm 2022 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất. Trong đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực, đây là một trong những công cụ đánh giá năng lực học tập quan trọng, tiếp tục được ĐHQG TP HCM khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường đại học thành viên.

Tuy nhiên, ĐHQG TP HCM không bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi này để được xét tuyển. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi, được hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi.