Xếp hạng tài vận tháng 9 âm của 12 con giáp: 3 con giáp tiền về đều, 1 con giáp cần giữ ví

Nếu tháng 8 âm là giai đoạn nhiều người tập trung củng cố tài chính thì sang tháng 9 âm, câu chuyện nổi bật hơn lại nằm ở khả năng nắm bắt cơ hội. Có con giáp thuận lợi nhờ công việc, có người hưởng lợi từ các mối quan hệ, cũng có người kiếm được nhưng giữ tiền chưa chắc đã dễ.

Dưới đây là bảng xếp hạng tài vận tháng 9 âm của 12 con giáp, mang tính tham khảo.

Hạng 1: Tuổi Dậu - Dòng tiền đều, càng làm càng có kết quả

Tuổi Dậu đứng đầu bảng tài vận tháng 9 âm nhờ khả năng duy trì thu nhập khá ổn định. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm tiền thưởng, phụ cấp, hoa hồng hoặc khoản thu đến từ công việc phụ.

Với người kinh doanh, điểm sáng nằm ở khách hàng cũ, đơn hàng đều hoặc những mối quan hệ đã xây dựng từ trước bắt đầu mang lại giá trị.

Điều đáng chú ý nhất là tuổi Dậu không nhất thiết kiếm được khoản tiền quá lớn trong một lần, nhưng lại có xu hướng tiền về nhiều đợt, đều và chắc.

Nếu kiểm soát tốt chi tiêu, đây là tháng tuổi Dậu có thể nhìn thấy khoản tiết kiệm tăng rõ rệt.

Hạng 2: Tuổi Tỵ - Có cơ hội tăng thu nhập ngoài dự kiến

Tuổi Tỵ tiếp tục nằm trong nhóm có tài vận sáng.

Tháng 9 âm dễ mang tới cho tuổi Tỵ những cơ hội mới liên quan đến công việc, hợp tác hoặc nguồn thu ngoài lương. Người đang làm thêm, kinh doanh nhỏ hoặc có nhiều nguồn thu sẽ cảm nhận rõ lợi thế hơn.

Một khoản tiền từng chậm trễ cũng có thể được giải quyết trong tháng này.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ nên tránh tâm lý “tháng này kiếm tốt thì tiêu thoải mái hơn”. Cách tốt nhất là giữ nguyên mức sống, còn phần thu nhập tăng thêm chuyển thẳng sang tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn.

Hạng 3: Tuổi Thìn - Tiền đến từ sự chủ động

Tuổi Thìn là con giáp thứ ba có dòng tiền đáng chú ý trong tháng 9 âm.

Tài vận tháng này không thiên về may mắn bất ngờ mà đến nhiều hơn từ năng lực cá nhân. Một dự án mới, vị trí mới, khách hàng mới hoặc lời giới thiệu từ người quen có thể mở ra cơ hội tăng thu.

Đặc biệt, người tuổi Thìn càng chủ động thương lượng, tìm việc, mở rộng khách hàng hoặc đề xuất ý tưởng thì khả năng cải thiện thu nhập càng cao.

Đây cũng là tháng thích hợp để nhìn lại những khoản tiền đang “nằm yên” và sắp xếp lại kế hoạch tích lũy.

Hạng 4: Tuổi Sửu - Chậm nhưng chắc, tiền giữ được nhiều hơn

Tuổi Sửu không có quá nhiều biến động tài chính trong tháng 9 âm, và đó lại là lợi thế.

Thu nhập chính duy trì ổn định, trong khi khả năng kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Nếu những tháng trước thường xuyên phát sinh các khoản ngoài kế hoạch thì tháng này tình hình có thể nhẹ hơn.

Tuổi Sửu phù hợp với chiến lược tích lũy đều đặn, trả nợ hoặc bổ sung quỹ dự phòng.

Tháng này không cần chạy theo lợi nhuận lớn. Giữ được nhịp tài chính ổn định đã là một kết quả tốt.

Hạng 5: Tuổi Tý - Có tin vui nhỏ về tiền bạc

Tuổi Tý bước vào tháng 9 âm với tài vận ở mức khá.

Một số người có thể nhận được tiền thưởng, tiền làm thêm, khoản hoàn lại hoặc khoản nợ được thanh toán. Người kinh doanh cũng có khả năng gặp khách hàng tốt hơn so với tháng trước.

Tuy nhiên, thu nhập tăng không quá mạnh.

Vì vậy, thay vì kỳ vọng một khoản tiền lớn, tuổi Tý nên tận dụng tháng này để tăng từng chút cho quỹ tiết kiệm.

Hạng 6: Tuổi Ngọ - Thu nhập tăng nhưng chi tiêu cũng nhiều

Tài vận của tuổi Ngọ trong tháng 9 âm khá thú vị: tiền vào không ít, nhưng tiền ra cũng nhanh.

Các khoản chi dễ liên quan tới gia đình, nhà cửa, mua sắm hoặc những kế hoạch đã trì hoãn từ trước.

Nếu không lập ngân sách, tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng cuối tháng nhìn lại mới thấy thu nhập khá nhưng số dư không tăng bao nhiêu.

Nguyên tắc phù hợp nhất tháng này là: nhận tiền trước, tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu.

Hạng 7: Tuổi Tuất - Cơ hội kiếm tiền đến từ mối quan hệ

Tuổi Tuất có thể gặp một vài cơ hội tài chính thông qua bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen.

Đó có thể là lời giới thiệu công việc, một khách hàng mới hoặc cơ hội hợp tác.

Dù vậy, tuổi Tuất không nên vì mối quan hệ thân quen mà bỏ qua nguyên tắc tài chính. Chuyện góp vốn, cho vay hoặc đứng tên hộ cần đặc biệt thận trọng.

Một mối quan hệ tốt không đồng nghĩa với một khoản đầu tư tốt.

Hạng 8: Tuổi Mão - Thu nhập ổn, nên tránh nâng mức sống

Tuổi Mão tháng 9 âm không có nhiều biến động lớn.

Công việc tương đối ổn định, thu nhập duy trì ở mức quen thuộc. Tuy nhiên, tuổi Mão dễ nảy sinh nhu cầu mua sắm hoặc nâng cấp chất lượng sống.

Một vài khoản chi riêng lẻ không lớn, nhưng cộng lại có thể làm giảm đáng kể số tiền tiết kiệm.

Đây là tháng tuổi Mão nên tập trung vào mục tiêu tài chính dài hạn hơn là những niềm vui mua sắm ngắn hạn.

Hạng 9: Tuổi Hợi - Cần kiên nhẫn với kế hoạch kiếm thêm

Tuổi Hợi có thể đang triển khai một công việc phụ, kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư nhưng chưa nhìn thấy kết quả ngay.

Tháng 9 âm đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Nếu nền tảng vẫn tốt, chưa cần vội thay đổi chỉ vì lợi nhuận chưa xuất hiện nhanh như mong muốn.

Ngược lại, những lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian rất ngắn nên được xem xét kỹ.

Hạng 10: Tuổi Dần - Dễ kiếm được nhưng cũng dễ quyết định nhanh

Tuổi Dần không thiếu năng lượng kiếm tiền trong tháng này.

Vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát quyết định.

Khi nhìn thấy một cơ hội, tuổi Dần dễ muốn hành động ngay. Điều này có thể tốt trong công việc nhưng lại khá rủi ro khi liên quan tới đầu tư hoặc mua tài sản lớn.

Trước khi xuống tiền, hãy tự hỏi một câu đơn giản: Nếu phải suy nghĩ thêm 3 ngày, cơ hội này còn hấp dẫn như vậy không?

Hạng 11: Tuổi Mùi - Nên ưu tiên tiền mặt và quỹ dự phòng

Tài vận tuổi Mùi tháng 9 âm không quá xấu nhưng có khả năng xuất hiện nhiều khoản chi không nằm trong dự tính.

Chi phí gia đình, sửa chữa nhà cửa, sức khỏe hoặc phương tiện có thể khiến ngân sách bị xáo trộn.

Vì vậy, đây chưa phải thời điểm lý tưởng để tuổi Mùi sử dụng phần lớn tiền tiết kiệm cho một khoản mua sắm lớn.

Giữ một phần tiền mặt dự phòng sẽ giúp tháng này nhẹ áp lực hơn.

Hạng 12: Tuổi Thân - Chưa phải lúc mạo hiểm, giữ ví quan trọng hơn kiếm nhanh

Tuổi Thân đứng cuối bảng xếp hạng tài vận tháng 9 âm, nhưng điều này không đồng nghĩa chắc chắn gặp khó khăn về tiền.

Điểm cần chú ý nằm ở khả năng phát sinh chi tiêu và quyết định tài chính theo cảm xúc.

Tuổi Thân có thể dễ bị hấp dẫn bởi giảm giá, một món đồ lớn hoặc lời mời đầu tư nghe rất thuyết phục. Nếu cộng thêm tâm lý muốn nhanh chóng cải thiện tài chính, nguy cơ xuống tiền vội càng cao.

Tháng này, tuổi Thân nên tránh vay thêm để đầu tư, hạn chế cho vay tiền và chưa cần chạy theo những cơ hội chưa hiểu rõ.

Đôi khi, đứng yên một tháng để bảo toàn tiền cũng là một quyết định tài chính tốt.

Tháng 9 âm: Người có tài vận tốt nhất là người vừa kiếm được, vừa giữ được

Nhìn chung, tuổi Dậu, Tỵ và Thìn là 3 con giáp có dòng tiền sáng hơn trong tháng 9 âm. Điểm chung của nhóm này là cơ hội kiếm tiền xuất hiện khá đều, đặc biệt thông qua công việc và những nguồn thu đã xây dựng trước đó.

Trong khi đó, tuổi Thân nên ưu tiên bảo toàn tài chính, kiểm soát chi tiêu và tránh những quyết định xuống tiền quá nhanh.

Tuy nhiên, dù đứng ở vị trí nào trong bảng xếp hạng, nguyên tắc vẫn giống nhau: thu nhập tăng chỉ thực sự có ý nghĩa khi số tiền giữ lại cũng tăng.

Một tháng kiếm thêm 5 triệu nhưng tiêu thêm 7 triệu chưa chắc tốt bằng một tháng thu nhập không đổi nhưng tiết kiệm thêm được 2 triệu.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.