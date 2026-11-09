Xếp hạng khả năng giữ tiền tháng 10 âm: 3 con giáp càng kỷ luật càng có của, 1 con giáp dễ hao vì cả nể

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn ví tiền của nhiều gia đình chịu áp lực lớn. Ngoài các khoản sinh hoạt thường ngày, hàng loạt chi phí cho mua sắm, hiếu hỷ, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị đón năm mới bắt đầu xuất hiện. Đây cũng là lúc khả năng quản lý tài chính của mỗi người bộc lộ rõ rệt.

Theo góc nhìn tử vi dân gian, tháng 10 âm lịch năm Bính Ngọ mang đến những chuyển biến khác nhau về tiền bạc cho 12 con giáp. Đáng chú ý, tuổi Sửu, tuổi Dậu và tuổi Tỵ được đánh giá có nhiều lợi thế trong việc giữ tiền, tích lũy tài sản. Ngược lại, tuổi Mùi cần đặc biệt chú ý đến những khoản chi vì tình cảm.

Tuy nhiên, những dự báo này chỉ mang tính tham khảo, không phải căn cứ khoa học để quyết định chuyện tài chính. Điều thực sự tạo nên sự khác biệt vẫn là thói quen chi tiêu và khả năng kiểm soát tiền bạc của mỗi người.

Hạng 1: Tuổi Sửu - Càng kiên trì tiết kiệm, tài khoản càng vững vàng

Đứng đầu bảng xếp hạng khả năng giữ tiền tháng 10 âm lịch là tuổi Sửu. Đây vốn là con giáp thường được gắn với tính cách chăm chỉ, thực tế và có xu hướng ưu tiên sự ổn định lâu dài hơn những lợi ích trước mắt.

Trong tháng này, người tuổi Sửu được dự báo có khả năng duy trì nguồn thu tương đối ổn định. Điểm thuận lợi không nhất thiết nằm ở việc kiếm thêm một khoản tiền lớn mà ở khả năng giữ lại phần đáng kể trong số tiền mình làm ra.

Đặc biệt, những người tuổi Sửu đã có gia đình hoặc bước sang tuổi trung niên có thể nhận thấy lợi ích rõ rệt từ các thói quen tài chính được duy trì nhiều năm. Một khoản tiết kiệm định kỳ, quỹ dự phòng hoặc việc hạn chế mua sắm tùy hứng đều có thể giúp họ bước vào cuối năm với tâm thế nhẹ nhõm hơn.

Chẳng hạn, một người duy trì tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng sẽ tích lũy được 36 triệu đồng sau một năm, chưa tính lãi. Con số không quá lớn nhưng đủ tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn.

Lời khuyên: Tuổi Sửu nên tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính, đồng thời tránh để tâm lý quá thận trọng khiến bản thân bỏ qua những khoản chi thực sự cần thiết cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Hạng 2: Tuổi Dậu - Giỏi kiểm soát chi tiêu, càng về cuối tháng càng dễ có tiền dư

Nếu tuổi Sửu nổi bật nhờ sự bền bỉ, tuổi Dậu lại được đánh giá cao ở khả năng tính toán và sắp xếp các khoản chi tiêu.

Tháng 10 âm lịch được xem là giai đoạn thuận lợi để người tuổi Dậu rà soát lại ngân sách gia đình, điều chỉnh những khoản chi chưa hợp lý và chuẩn bị kế hoạch tài chính cho những tháng cuối năm.

Người tuổi Dậu có thể không phải con giáp kiếm tiền nổi bật nhất trong tháng, nhưng lại có lợi thế nếu biết phân biệt rõ nhu cầu thực tế với mong muốn nhất thời.

Đặc biệt, những khoản chi nhỏ như đặt đồ ăn, mua sắm trực tuyến, đăng ký dịch vụ ít sử dụng hoặc những buổi tụ tập không thực sự cần thiết rất đáng được chú ý.

Giả sử mỗi ngày giảm được 50.000 đồng chi tiêu không cần thiết, sau 30 ngày, số tiền giữ lại đã đạt 1,5 triệu đồng. Nếu duy trì đều đặn trong một năm, khoản tích lũy có thể lên tới 18 triệu đồng.

Với những người đang có kế hoạch mua nhà, sửa nhà hoặc xây dựng quỹ dưỡng già, việc kiểm soát tốt các khoản chi nhỏ có thể mang lại tác động tích cực hơn tưởng tượng.

Lời khuyên: Tuổi Dậu nên áp dụng nguyên tắc phân bổ tiền ngay khi nhận thu nhập, ưu tiên tiết kiệm trước khi chi tiêu thay vì chờ đến cuối tháng mới để dành phần còn lại.

Hạng 3: Tuổi Tỵ - Biết chờ đúng thời điểm, tránh được những quyết định tốn kém

Tuổi Tỵ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng khả năng giữ tiền tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm tử vi, đây là con giáp có xu hướng quan sát kỹ tình hình, suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Điểm sáng tài chính của tuổi Tỵ trong tháng này không nằm ở cơ hội làm giàu nhanh mà ở khả năng hạn chế những quyết định vội vàng.

Trong bối cảnh cuối năm thường xuất hiện nhiều chương trình giảm giá, lời mời đầu tư hoặc cơ hội kinh doanh hấp dẫn, việc biết chờ đợi đôi khi lại giúp giữ được một khoản tiền đáng kể.

Đối với người tuổi Tỵ đang có ý định mua sắm tài sản giá trị lớn như ô tô, đồ nội thất hoặc thiết bị gia dụng, tháng 10 âm lịch là dịp phù hợp để cân nhắc lại nhu cầu sử dụng thực tế.

Một món đồ giảm giá 30% vẫn là khoản chi không cần thiết nếu người mua không có nhu cầu. Ngược lại, dành thời gian tìm hiểu kỹ sản phẩm, so sánh giá và cân đối ngân sách có thể giúp tránh được những sai lầm tốn kém.

Lời khuyên: Tuổi Tỵ nên duy trì một khoảng thời gian cân nhắc trước khi thực hiện các khoản chi lớn, đồng thời không sử dụng quỹ dự phòng cho những cơ hội đầu tư chưa được đánh giá đầy đủ rủi ro.

Con giáp cần chú ý: Tuổi Mùi - Tiền bạc dễ hao hụt vì ngại từ chối

Khác với ba con giáp kể trên, tuổi Mùi được nhắc đến trong tháng 10 âm lịch như một lời cảnh báo về việc quản lý tiền bạc trong các mối quan hệ.

Theo quan niệm dân gian, người tuổi Mùi thường sống tình cảm, quan tâm đến người thân và không thích làm mất lòng người khác. Những đặc điểm này có thể trở thành bất lợi nếu họ thiếu ranh giới rõ ràng trong chuyện tiền bạc.

Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi nên đặc biệt thận trọng trước những lời nhờ vả liên quan đến vay mượn, góp vốn, mua hàng ủng hộ hoặc đứng ra thanh toán giúp người khác.

Một khoản vài trăm nghìn đồng có thể không đáng kể, nhưng khi nhiều khoản nhỏ cộng dồn, tổng số tiền thất thoát có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách gia đình.

Đáng chú ý, nhiều người không gặp khó khăn vì tiêu tiền cho bản thân mà vì liên tục chi tiền để duy trì các mối quan hệ. Họ ngại từ chối những buổi gặp mặt, khó nói không khi người quen hỏi vay và đôi khi chấp nhận khoản chi vượt khả năng để giữ hòa khí.

Lời khuyên: Tuổi Mùi cần xác định giới hạn cho các khoản chi vì quan hệ xã hội. Giúp đỡ người khác là điều đáng quý, nhưng không nên đánh đổi sự an toàn tài chính của gia đình để làm hài lòng tất cả mọi người. Với tiền cho vay, chỉ nên sử dụng khoản có thể chấp nhận rủi ro, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và quỹ dự phòng.

Tháng 10 âm lịch: Giữ được tiền quan trọng không kém kiếm được tiền

Điểm chung của ba con giáp dẫn đầu bảng xếp hạng là khả năng duy trì kỷ luật, kiểm soát ham muốn mua sắm và ưu tiên những mục tiêu dài hạn. Trong khi đó, câu chuyện của tuổi Mùi nhắc nhở rằng quản lý tài chính không chỉ liên quan đến các con số mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người ứng xử với những mối quan hệ xung quanh.

Tháng 10 âm lịch có thể là thời điểm thích hợp để mỗi gia đình rà soát lại khoản tiết kiệm, điều chỉnh ngân sách và chuẩn bị nguồn tiền cho dịp cuối năm.

Bởi suy cho cùng, người có tài chính vững vàng chưa chắc là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà thường là người biết giữ lại một phần thu nhập, chi tiêu có kế hoạch và không để cảm xúc quyết định thay ví tiền của mình.

Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm