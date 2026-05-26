Xếp hạng 5 mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất trong Doraemon, Shizuka ngậm ngùi đứng thứ 3

Khi nhắc đến tuyến nhân vật nữ trong bộ truyện tranh và hoạt hình quốc dân Doraemon , cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của mọi độc giả chắc chắn là Shizuka. Cô bé không chỉ là người trong mộng của Nobita mà còn là hình mẫu "con nhà người ta" lý tưởng của bao thế hệ.

Tuy nhiên, qua các phần phim điện ảnh, tính cả manga dài và anime movie, thế giới của Doraemon đã mở rộng ra rất nhiều chiều không gian và hành tinh khác nhau, từ đó giới thiệu tới người xem hàng loạt mỹ nhân có tạo hình xuất sắc. Dưới đây là bảng xếp hạng 5 nhân vật nữ được cộng đồng người hâm mộ đánh giá là có nhan sắc đỉnh cao nhất, ở đó Shizuka ngậm ngùi lùi về vị trí thứ ba và nhường chỗ cho hai tượng đài nhan sắc khác.

1. Sophia - Công chúa nhân ngư của hành tinh Aqua

Vị trí quán quân của bảng xếp hạng thuộc về một nhân vật độc quyền của phần phim điện ảnh năm 2010 Doraemon: Nobita Và Cuộc Đại Thủy Chiến Ở Xứ Sở Người Cá. Sophia là nàng công chúa hoàng gia của bộ tộc nhân ngư cổ xưa có nguồn gốc từ hành tinh Aqua, tạm thời lánh nạn dưới lòng đại dương của Trái Đất.

Tạo hình của Sophia nhận được vô số lời khen ngợi nhờ đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc bích, mái tóc xanh lam dài gợn sóng được búi hai bên và vương miện vàng đính hồng ngọc lấp lánh. Sự kết hợp giữa nét dịu dàng, trang nhã của một công chúa và tính cách mạnh mẽ, có phần tinh nghịch, hoang dã của một chiến binh đại dương đã biến Sophia thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất. Nếu bước ra đời thực, nhan sắc và thần thái của nàng công chúa nhân ngư này chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bất kỳ ai.

2. Riruru - Thiên sứ có đôi cánh sắt đến từ Mecatopia

Đứng ở vị trí á quân là một trong những nhân vật có chiều sâu tâm lý và lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả - cô gái robot Riruru trong phần phim Doraemon: Nobita Và Binh Đoàn Người Sắt . Xuất hiện dưới thân phận một cô gái xinh đẹp để tiếp cận Nobita, thực chất Riruru là một gián điệp được phái từ hành tinh cơ khí Mecatopia xuống Trái Đất để xây dựng căn cứ tiền đồn cho cuộc xâm lăng.

Riruru sở hữu mái tóc màu hồng nhạt đặc trưng, đôi mắt xanh thẳm của bầu trời và vóc dáng mảnh mai, thanh thoát như một người mẫu thời trang. Sự giằng xé nội tâm giữa mệnh lệnh tàn khốc của quê hương và tình bạn chân thành, ấm áp nhận được từ nhóm bạn Nobita, đặc biệt là Shizuka, đã tạo nên một vẻ đẹp vừa u sầu, vừa kiêu sa cho nhân vật này. Khoảnh khắc Riruru mỉm cười tự nguyện biến mất ở cuối phim để cứu Trái Đất đã khắc sâu hình ảnh một "thiên sứ" xinh đẹp vào lòng người hâm mộ.

3. Shizuka - Biểu tượng thanh xuân của tuổi thơ

Vị trí thứ ba thuộc về Shizuka, cô bạn học thanh mai trúc mã và cũng là vợ tương lai của Nobita. Shizuka mang nét đẹp thuần khiết, gần gũi của một nữ sinh Nhật Bản với đôi mắt đen láy sáng ngời, mái tóc thắt bím hai bên quen thuộc và nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài dễ thương, Shizuka còn là một cô bé thông minh, học giỏi, có tấm lòng nhân hậu, luôn đồng cảm và bảo vệ kẻ yếu. Những thói quen đáng yêu như thích ăn khoai lang nướng hay sở thích tắm bồn nhiều lần trong ngày đã trở thành những chi tiết kinh điển gắn liền với nhân vật. Dù không mang vẻ đẹp quyền quý hay viễn tưởng như các nhân vật điện ảnh, Shizuka vẫn giữ một vị trí độc tôn không thể thay thế trong trái tim của mọi thế hệ độc giả.

4. Ruryi - Nữ robot bảo mẫu với trái tim quả cảm

Xếp ở vị trí thứ tư là Ruryi, một robot bảo mẫu màu xanh lá cây xuất hiện trong một tập phim đặc biệt ngắn của series hoạt hình. Ruryi được gửi đến nhà Nobita với mục đích chăm sóc cậu.

Robot này sở hữu ngoại hình vô cùng ngọt ngào với đôi mắt xanh lục bảo lớn, chiếc tai nghe công nghệ cá tính và phong cách ngây thơ, đáng yêu. Điểm đặc biệt của Ruryi là khả năng nói chuyện rất ngọt ngào, luôn nhìn thấy và khen ngợi những ưu điểm ẩn giấu của người khác, giúp Nobita tìm lại sự tự tin. Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh đó là một tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ Nobita trước những hiểm nguy vào phút chót. Nhan sắc ngọt ngào và tính cách ngọt như mật của Ruryi đã khiến không ít khán giả phải trầm trồ, xao xuyến.

5. Miyoko - Nữ phù thủy kiên cường của thế giới phép thuật

Khép lại bảng xếp hạng là Miyoko (hay còn gọi là Miyako), nữ chính của phần phim đình đám Doraemon: Nobita Và Chuyến Phiêu Lưu Vào Xứ Quỷ . Là con gái của pháp sư Mangetsu tại thế giới ma thuật, Miyoko xuất hiện với hình tượng một nữ ảo thuật gia cưỡi thảm bay cực kỳ cá tính trong bộ trang phục chiến binh mạnh mẽ.

Cô sở hữu mái tóc ngắn năng động màu nâu hạt dẻ, đôi mắt sắc sảo và một tâm hồn kiên cường, bất khuất khi một mình đi tìm cách giải cứu người cha bị thế lực hắc ám bắt giữ. Điểm thú vị là trong phần lớn thời lượng phim, Miyoko bị trúng lời nguyền biến thành một chú mèo hồng (và thành chuột trong bản làm lại năm 2007), nhưng dù ở hình dáng con người hay thú nuôi, nhân vật này vẫn toát lên một sức hút rất riêng nhờ sự thông minh, dũng cảm và khả năng nhìn thấu nội tâm tốt đẹp của bạn bè.

Bảng xếp hạng nhan sắc này một lần nữa cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của các tác giả trong việc xây dựng thế giới nhân vật của Doraemon . Mỗi bóng hồng xuất hiện trong cuộc đời của Nobita và Doraemon, dù là con người, robot hay nhân ngư, đều mang một vẻ đẹp riêng biệt không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tâm hồn thánh thiện và lòng quả cảm. Chính những nhân vật nữ tuyệt vời này đã góp phần dệt nên những thước phim tuổi thơ rực rỡ sắc màu, dạy cho chúng ta những bài học sâu sắc về tình bạn, tình yêu thương và lòng vị tha trong cuộc sống.