Xếp hạng 5 con giáp có khả năng tích lũy tài sản tốt nhất: Hạng 1 không kiếm tiền nhanh nhưng rất khó rơi vào cảnh trắng tay

Nếu xét riêng khả năng xây dựng tài sản bền vững, 5 con giáp dưới đây thường có nhiều lợi thế. Dĩ nhiên, đây chỉ là góc nhìn tham khảo; tình hình tài chính thực tế vẫn phụ thuộc vào thu nhập, cách quản lý tiền và lựa chọn của mỗi người.

Hạng 5: Tuổi Dậu - Càng có tuổi càng biết tiền nên đặt ở đâu

Người tuổi Dậu thường khá rõ ràng trong chuyện tiền bạc. Khi còn trẻ, họ có thể thích mua sắm, chăm chút hình thức hoặc sẵn sàng chi cho những thứ khiến cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng điểm đáng chú ý là tuổi Dậu thường học rất nhanh từ những lần “mua nhầm”, “tiêu quá tay” hoặc đầu tư thiếu tính toán.

Sau tuổi 30–35, nhiều người tuổi Dậu bắt đầu có xu hướng quản lý tài chính chặt hơn. Họ thích những con số cụ thể: mỗi tháng kiếm bao nhiêu, phải để dành bao nhiêu, khoản nào được phép tiêu và khoản nào tuyệt đối không động tới.

Khả năng tích lũy của tuổi Dậu thường không đến từ một khoản tiền lớn bất ngờ mà đến từ việc liên tục tối ưu chi tiêu. Khi thu nhập tăng, họ cũng có xu hướng nâng mức tiết kiệm lên thay vì tăng toàn bộ mức sống.

Điểm tuổi Dậu cần chú ý là đôi khi quá chú trọng hình thức hoặc tiêu tiền để giữ thể diện. Nếu kiểm soát được khoản này, tốc độ tích lũy tài sản thường tăng rõ rệt.

Hạng 4: Tuổi Tỵ - Không thích để tiền nằm yên quá lâu

Tuổi Tỵ thường có khả năng quan sát và tính toán khá tốt trong chuyện tài chính. Họ không nhất thiết nói nhiều về tiền bạc nhưng thường âm thầm tìm cách khiến tiền sinh ra tiền.

Khi có một khoản tích lũy, người tuổi Tỵ dễ nghĩ đến chuyện gửi tiết kiệm, đầu tư, kinh doanh nhỏ hoặc mua một tài sản có khả năng giữ giá. Đây chính là lợi thế lớn giúp họ dần tạo ra khoảng cách tài chính so với người chỉ dựa vào tiền lương.

Một đặc điểm khác của tuổi Tỵ là khá thận trọng. Trước một quyết định lớn như mua nhà, góp vốn hay đầu tư, họ thường quan sát khá lâu. Có thể họ bỏ lỡ một vài cơ hội tăng giá nhanh, nhưng đổi lại khả năng gặp những cú mất tiền quá lớn cũng thấp hơn.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng cần tránh tâm lý quá tự tin vào phán đoán cá nhân. Tích lũy tốt nhất vẫn là khi mỗi khoản đầu tư đều nằm trong giới hạn rủi ro mà bản thân có thể chịu được.

Hạng 3: Tuổi Mão - Không thích mạo hiểm, ưu tiên cảm giác an toàn

Nếu tuổi Tỵ thích tìm cách làm tiền sinh sôi, tuổi Mão lại có xu hướng ưu tiên bảo vệ những gì mình đã có. Đây chính là lý do họ thường tích lũy khá bền.

Người tuổi Mão thường không thích cảm giác tài khoản gần về 0. Vì vậy, sau một thời gian đi làm, họ thường tự hình thành một khoản dự phòng nhất định. Khi thu nhập tốt hơn, mục tiêu tiếp theo có thể là mua nhà, tích lũy vàng, gửi tiết kiệm hoặc xây dựng quỹ cho tuổi già.

Tuổi Mão cũng ít khi theo đuổi những quyết định tài chính quá cực đoan. Họ không thích kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Thay vào đó, họ chấp nhận tài sản tăng chậm hơn một chút để đổi lấy cảm giác kiểm soát được tình hình.

Đây là kiểu người có thể không gây ấn tượng bằng những câu chuyện “đổi đời sau một thương vụ”, nhưng sau nhiều năm lại sở hữu nền tài chính tương đối chắc chắn.

Hạng 2: Tuổi Tý - Giỏi nhìn thấy những khoản tiền người khác dễ bỏ qua

Tuổi Tý thường được đánh giá cao về sự nhanh nhạy trong chuyện tiền bạc. Họ khá nhạy với giá cả, cơ hội tăng thu nhập và những khoản chi tưởng nhỏ nhưng cộng lại thành rất lớn.

Điểm mạnh của tuổi Tý nằm ở khả năng xoay xở. Nếu một nguồn thu gặp khó khăn, họ thường nhanh chóng nghĩ tới nguồn thu khác. Người tuổi Tý cũng khá phù hợp với mô hình có nhiều dòng tiền: công việc chính, nghề tay trái, kinh doanh nhỏ, đầu tư hoặc tận dụng tài sản sẵn có.

Họ cũng có xu hướng rất thực tế khi mua sắm. Một món đồ nếu không thực sự cần thiết hoặc giá trị sử dụng không tương xứng với giá tiền thường khó khiến tuổi Tý mở ví.

Nhờ vậy, tốc độ tích lũy của tuổi Tý có thể nhanh hơn nhiều người. Tuy nhiên, tuổi Tý cần tránh việc quá ham những cơ hội kiếm tiền ngắn hạn. Khi biết tập trung vào vài mục tiêu dài hạn thay vì liên tục “xoay tiền”, nền tảng tài chính sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.

Hạng 1: Tuổi Sửu - Không kiếm tiền nhanh nhất nhưng rất khó rơi vào cảnh trắng tay

Nếu chỉ nhìn vào tốc độ làm giàu, tuổi Sửu chưa chắc đứng đầu. Nhưng nếu nhìn vào khả năng giữ tài sản trong 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn, đây lại là một trong những con giáp đáng chú ý nhất.

Người tuổi Sửu thường có một đặc điểm rất rõ: họ thích tài sản được xây dựng từng bước. Thu nhập tăng một chút, khoản tiết kiệm tăng một chút; đủ tiền thì mua nhà, mua đất hoặc tích lũy thêm tài sản an toàn. Họ hiếm khi muốn đổi toàn bộ số tiền đang có lấy một cơ hội chưa chắc chắn.

Đặc biệt, tuổi Sửu thường không dễ thay đổi mức sống chỉ vì thu nhập vừa tăng. Người khác tăng lương có thể đổi xe, đổi điện thoại, tăng chi tiêu ngay lập tức; tuổi Sửu thường nghĩ đến chuyện trả bớt nợ, tăng tiết kiệm hoặc để dành cho mục tiêu lớn hơn.

Khả năng chịu khó và kiên trì cũng giúp tuổi Sửu xây dựng tài sản rất bền. Có thể trong 5 năm đầu họ không nổi bật, nhưng đến tuổi trung niên, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Một khoản tiết kiệm nhỏ cộng với thời gian, kỷ luật và tài sản được tích lũy đều đặn có thể trở thành nền tảng tài chính rất đáng kể.

Điều đáng nói nhất là người tuổi Sửu thường giữ lại cho mình một “đường lui”. Họ không thích vay vượt quá khả năng trả, ít đặt toàn bộ tiền vào một khoản đầu tư và thường muốn có quỹ dự phòng. Vì thế, ngay cả khi gặp biến cố tài chính, họ cũng có khả năng chống đỡ tốt hơn.

Đó cũng là lý do tuổi Sửu có thể không phải người kiếm tiền nhanh nhất, nhưng lại thuộc nhóm rất khó rơi vào cảnh trắng tay.

Kiếm nhiều chưa chắc tích lũy nhiều

Điểm chung của 5 con giáp trên không nằm ở việc họ kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng mà ở cách họ đối xử với tiền sau khi kiếm được.

Tài sản lâu dài thường được hình thành từ những điều khá đơn giản: giữ tỷ lệ tiết kiệm ổn định, hạn chế nợ tiêu dùng, có quỹ dự phòng, không tăng mức sống quá nhanh khi thu nhập tăng và để một phần tiền tiếp tục sinh lời.

Bởi vậy, dù thuộc con giáp nào, một người kiếm 20 triệu đồng nhưng đều đặn giữ lại 4–5 triệu đồng mỗi tháng vẫn có thể sở hữu nền tảng tài chính tốt hơn người kiếm 40 triệu đồng nhưng tiêu gần hết.

Cuối cùng, khả năng tích lũy không phải một cuộc chạy nước rút. Người đi chậm nhưng không ngừng tiến về phía trước đôi khi lại là người giữ được nhiều nhất khi bước sang tuổi trung niên.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm